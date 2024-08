N R I Doublepower obliges in S. Rangarajan Memorial Cup

Mr. Ravinder Reddy Male’s N R I Doublepower, piloted by Suraj Narredu, justified her favouritism by winning the S. Rangarajan Memorial Cup, the feature event of Monday’s (Aug. 5) races. The winner is trained by D. Netto.

1. PALAMPET PLATE (Div. II): PONTEFRACT (Afroz Khan) 1, Wind Sprite (Abhay Singh) 2, Fara (Rafique Sk.) 3 and Briar Ridge (Kuldeep Sr.) 4. 4-1/2, 1/2 and 1-1/4. 1m, 13.60s. ₹28 (w), 11, 24 and 15 (p). SHP: 87, THP: 41, SHW: 16 and 32, FP: 309, Q: 186, Tanala: 1,299. Favourite: Santa Barbara. Owners: M/s. Ayyadevara Srinivas, Bharat Venkat Epur & Shashidhar Kamineni. Trainer: L. D’ Silva.

2. ASCOT PLATE: ARIETTE (Neeraj Rawal) 1, Rolls Royce (R.S. Jodha) 2, Bellingham (B.R. Kumar) 3 and Sargent (Mukesh) 4. Not run: Linda. 2-1/2, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 8.28s. ₹35 (w), 13, 11 and 18 (p). SHP: 31, THP: 34, SHW: 22 and 11, FP: 86, Q: 38, Tanala: 323. Favourite: Rolls Royce. Owner: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders Farm Pvt. Ltd. & Mr. Anil V. Poduval. Trainer: N. Rawal.

3. JANGAON PLATE: AMPERE’S TOUCH (Neeraj Rawal) 1, Caraxes (Shivansh) 2, Grand Duke (Gaurav) 3 and Federer (Ashad Asbar) 4. 3/4, Neck and Nose. 1m, 43.16s. ₹57 (w), 15, 12 and 29 (p). SHP: 23, THP: 73, SHW: 26 and 13, FP: 172, Q: 55, Tanala: 1,340. Favourite: Caraxes. Owner: Mr. N. Shyam Sunder. Trainer: N. Rawal.

4. SHAMIRPET CUP: PANCHO (Ajay Kumar) 1, Mix The Magic (Mohit) 2, Assured Success (Kuldeep Sr.) 3 and That’s My Love (Akshay Kumar) 4. 1m, 14.20s. ₹109 (w), 22, 14 and 13 (p). SHP: 33, THP: 39, SHW: 81 and 21, FP: 552, Q: 208, Tanala: 2,682. Favourite: Antidote. Owner: Mr. K. Pradhyumna Reddy. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. PALAMPET PLATE (Div. I): WARWICK (A. ASHAD ASBAR) 1, Adbhut (Akshay Kumar) 2, Dyanoosh (M. Mark) 3 and Burgundy Black (Mohit Singh) 4. Head, 6-1/2 and 2. 1m, 13.01s. ₹59 (w), 19, 10 and 26 (p). SHP: 33, THP: 64, SHW: 10 and 14, FP: 136, Q: 37, Tanala: 648. Favourite: Adbhut. Owners: M/s. Sunil Kumar Sethi, E. Anoop Kumar Reddy, Bharat Venkat Epur, Ayyadevara Srinivas & T. Rakesh Reddy. Trainer: Ananta Vatsalya.

6. S. RANGARAJAN MEMORIAL CUP: N R I DOUBLEPOWER (Suraj Narredu) 1, Blazing Gun (Mukesh) 2, Malibu (Md. Ekram) 3 and Reigning Beauty (Afroz Khan) 4. 1-1/4, Neck and Neck.1m, 25.95s. ₹14 (w), 10, 12 and 35 (p). SHP: 29, THP: 55, SHW: 10 and 12, FP: 45, Q: 34, Tanala: 433. Favourite: N R I Doublepower. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: D. Netto.

7. FAIRWAY PLATE : ALCAHOL FREE (Rafique Sk.) 1, Desert Sultan (Mukesh) 2, Planet Super (Kuldeep Sr.) 3 and Char Ek Char (P. Sai Kumar) 4. 3/4, 2-1/2 and 1-1/2. 1m, 28.49s. ₹135 (w), 42, 16 and 12 (p). SHP: 62, THP: 70, SHW: 57 and 17, FP: 692, Q: 431, Tanala: 2,243. Favourite: Planet Super. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

Jackpot: 70%: ₹75,218 (4 tkts.), 30%: 1,264 (102 tkts.).

Treble: (i) 2,094 (14 tkts.), (ii) 1,047 (53 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 5,011 (8 tkts.), (ii) 15,952 (6 tkts.).

