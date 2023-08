N R I Doublepower claims the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million

August 06, 2023 06:56 pm | Updated 06:56 pm IST - Hyderabad

Mr. Ravinder Reddy Male’s N R I Doublepower, ridden by Akshay Kumar, won the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million, the feature event of Sunday’s (Aug. 6) races.

The winner is trained by G. Shashikanth. Trainer K. Satheesh saddled three winners of the day.

1. BAKHTAWAR PLATE (Div. II): PAINTED APACHE (P. Trevor) 1, Wallop And Gallop (P. Ajeeth Kumar) 2, Sun Dancer (Afroz Khan) 3 and Thanks (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 2-3/4, 2-3/4 and Nk. 1m 25. 67s. ₹15 (w), 11, 18 and 23 (p). SHP: 67, THP: 51, SHW: 12 and 56, FP: 93, Q: 82, Tanala: 392. Favourite: Painted Apache.

Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. MALAKPET PLATE: INDIAN SNIPER (Yash Narredu) 1, Morning Mist (Abhay Singh) 2, Only The Brave (Santosh Raj) 3 and Great Giver (P. Ajeeth Kumar) 4. Not run: Time Ahead. 3, Nk and 3. 1m 7. 95s. ₹12 (w), 11, 20 and 15 (p). SHP: 63, THP: 35, SHW: 11 and 36, FP: 76, Q: 70, Tanala: 236. Favourite: Indian Sniper.

Owners: M/s. Teja Gollapudi, Prabhakar Chowdary Tripuraneni & Tripuranenivekanta Aditya Chowdary. Trainer: Laxman Singh.

3. BAKHTAWAR PLATE (Div. I): TEAM PLAYER (Md. Ekram Alam) 1, Despang (Surya Prakash) 2, Miss Marvellous (A. Imran Khan) 3 and Icicle (A.M. Tograllu) 3 and Icicle (Tograllu) 4. 1/2, 3/4 and 1-1/4. 1m 25. 95s. ₹151 (w), 26 and 14 17 (p). SHP: 39, THP: 45, SHW: 61 and 24, FP: 826, Q: 251, Tanala: 2,834. Favourite: Despang.

Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

4. SALAR JUNG CUP: STAR MEDAL (R.S. Jodha) 1, Miracle Mary (S. Saqlain) 2, Life Is Good (Md. Ismail) 3 and Exclusive Spark (B. Nikhil) 4. Shd, 1-1/4 and 9. 1m 25. 97s. ₹76 (w), 16, 10 and 19 (p). SHP: 51, THP: 46, SHW: 47 and 10, FP: 333, Q: 41, Tanala: 1,614. Favourite: Miracle Mary.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chetthad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

5. WWW.HYDRACES.COM CUP: COMMANDING KNIGHT (P. Sai Kumar) 1, Avancia (A. Imran Khan) 2, Stoic Hero (Afroz Khan) 3 and N R I Fantasy (Akshay Kumar) 4. 2, 1/2 and 1-1/2. 1m 13. 20s. ₹19 (w), 14, 18 and 23 (p). SHP: 56, THP: 54, SHW: 27 and 47, FP: 124, Q: 89, Tanala: 1,168. Favourite: Commanding Knight.

Owners: Dr. G. Lakshmi Prasad & Mr. Sudheer Pogaku. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. FAIRWAY PLATE (Div. II): PLETHORA (Jodha R.S) 1, Its On (D.S. Deora) 2, Blue Label (Md. Ekram Alam) 3 and Musaser (P. Ajeeth Kumar) 4. Shd, 3/4 and Nk. 1m 14. 40s. ₹49 (w), 11, 12 and 20 (p). SHP: 35, THP: 54, SHW: 43 and 10, FP: 156, Q: 55, Tanala: 773. Favourite: Its On.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer : K. Satheesh.

7. K. MAHIPATHI RAO MEMORIAL GOLCONDA JUVENILE MILLION : N R I DOUBLEPOWER (Akshay Kumar) 1, High Command (Vivek G) 2, Long Lease (Yash Narredu) 3 and She Can (S. Saqlain) 4. Not run: Stellantis. 1, 4-1/4 and 1-1/2. 1m 25. 77s. ₹18 (w), 13 and 14 (p). SHP: 40, THP: 29, SHW: 14 and 16, FP: 70, Q: 43. Favourite: N R I Doublepower.

Owners: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

8. FAIRWAY PLATE (Div. I): CABELLO (Ajay Kumar) 1, Exclusive Luck (Md. Ismail) 2, Sopranos (S. Saqlain) 3 and Sorry Darling (Akshay Kumar) 4. Not run: Glimmer Of Hope. ₹137 (w), 34, 24 and 13 (p). SHP: 63, THP: 58, SHW: 43 and 29, FP: 2,031, Q: 734, Tanala: 4,502. Favourite: Sopranos.

Owners: M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant Reddy & Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: 70%: ₹4,95,141 (c/o), 30%: 4,003 (53 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 15,822 (3 tkts.), (ii) 12,690 (12 tkts.).

Treble: (i) 352 (121 tkts.), (ii) 6,961 (4 tkts.), (iii) 6,963 (9 tkts.).