N R I Doublepower bags the Godolphin Barb Million

February 12, 2023 06:38 pm | Updated 06:38 pm IST - Hyderabad

The 3-year-old filly N R I Doublepower, ridden by Imran Chisty, won the Godolphin Barb Million, the main event of Sunday’s (Feb. 12) races.

The winner is owned by Mr. Ravinder Reddy Male and trained by G. Shashikanth.

1. RISING STAR PLATE (DIV. I): ANGEL TESORO (Mukesh Kumar) 1, Its On (D.S. Deora) 2, Sound Echo (Kuldeep S) 3 and My Marvel (P. Sai Kumar) 4. Nk, 2 and 1-1/2. 1m 13. 22s. ₹69 (w), 14, 13 and 23 (p). SHP: 27, THP: 53, SHW: 18 and 17, FP: 219, Q: 69, Tanala: 1,304. Favourite: High Reward.

Owners: Mrs. Marie Prasad, Mr. Munawar Hussain & Mr. K. Pradhyumna Reddy. Trainer: Sk. Waseem Ahmed.

2. MOSS BANK PLATE: MIRACLE MARY (Akshay Kumar) 1, Splendour On Grass (Suraj Narredu) 2, Hemping Vazra (Afroz Khan) 3 and Enabling (Kiran Naidu) 4. 1, 1 and 9-1/4. 1m 12. 70s. ₹30 (w), 14, 12 and 16 (p). SHP: 39, THP: 37, SHW: 16 and 22, FP: 102, Q: 59, Tanala: 361. Favourite: Enabling.

Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: R.H. Sequeira.

3. AUXILIARY CUP: LA MIRAGE (Suraj Narredu) 1, True Marshal (Akshay Kumar) 2, Nightmare (Imran Chisty) 3 and Angelita (Mukesh Kumar) 4. 5, Nk and 1-1/4. 1m 25. 64s. ₹25 (w), 12, 13 and 28 (p). SHP: 39, THP: 74, SHW: 12 and 14, FP: 48, Q: 16, Tanala: 368. Favourite: True Marshal.

Owners: Mr. Srikanth Badruka, Mr. Bal Krishan Agarwal & Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

4. SAROORNAGAR PLATE: CHINA TOWN (Imran Chisty) 1, Role Model (Nakhat Singh) 2, Golden Inzio (P. Sai Kumar) 3 and Alpine Girl (Mohit Singh) 4. 2, Shd and 1-1/4. 1m 54. 81s. ₹34 (w), 14, 27 and 28 (p). SHP: 78, THP: 68, SHW: 17 and 36, FP: 322, Q: 165, Tanala: 2,811. Favourite: Advance Guard.

Owner: Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Ananta Vatsalya.

5. RAJA BAHADUR VENKATARAMA REDDY MEMORIAL CUP: TRUMP STAR (Suraj Narredu) 1, Carlisle (Afroz Khan) 2, Maximum Glamour (Mohit Singh) 3 and Unsung Hero (P. Ajeeth Kumar) 4. Not run: Shazam 1-1/4, Hd and 1/2. 1m 11. 77s. ₹15 (w), 10, 21 and 12 (p). SHP: 53, THP: 32, SHW: 10 and 27, FP: 83, Q: 72, Tanala: 241. Favourite: Trump Star.

Owners: Mr. Eswarachandra Rajagopal Tripuraneni, Mr. P. Ranga Raju & Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni. Trainer: D. Netto.

6. GODOLPHIN BARB MILLION: N R I DOUBLEPOWER (Imran Chisty) 1, Golden Gazelle (D.S. Deora) 2, Lucky Zone (P. Ajeeth Kumar) 3 and Original Sin (Akshay Kumar) 4. 2, 1-1/4 and 2. 1m 27. 18s. ₹44 (w), 16 and 32 (p). SHP: 64, THP: 56, SHW: 11 and 64, FP: 395, Q: 153, Tanala: 1,779. Favourite: Original Sin.

Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

7. RISING STAR PLATE (DIV. III): DESERT SULTAN (Mukesh Kumar) 1, Mr. Perfect (Mohit Singh) 2, Ayur Tej (Afroz Khan) 3 and Track Blazer (Gaurav Singh) 4. 1/2, Hd and 1m 14. 25s. ₹90 (w), 17, 10 and 16 (p). SHP: 41, THP: 38, SHW: 32 and 33, FP: 526, Q: 216, Tanala: 1,455. Favourite: Star Medal.

Owner: Mr. J. Vijay Raghavendra. Trainer: Sk. Waseem Ahmed.

Jackpot: 70%: ₹10,106 (25 tkts.), 30%: 235 (459 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 2,917 (17 tkts.), (ii) 3,981 (14 tkts.).

Treble: (i) 411 (102 tkts.), (ii) 770 (61 tkts.).

