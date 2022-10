Endeavour wins Mysore Dasara Sprint Championship 

Imtiaz Sait trained Endeavour (Antony Raj up), won the Mysore Dasara Sprint Championship - 2022, the feature event of the races held here on Thursday (Oct. 6).

The winner is owned by Manjri Horse Breed's Farm Pvt. Ltd., Mr. Homi F. Mehta, Mrs. Homi F. Mehta, Mr. Jehangir H. Mehta, Mrs. Liane M. Luthria & Mr. Milan Luthria.

Jockey Antony Raj won three races on the day.

1. CHIRAPUNJI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: CAPITAL GAIN (J.H. Arul) 1, The Response (Hasib A) 2, Dr Logan (B.L. Paswan) 3 and Bramastram (Antony) 4. 1/2, 3-1/2 and 1. 1m 25.27s. ₹35 (w), 12, 10 and 19 (p), SHP: 35, THP: 41, FP: 88, Q: 41, Trinella: 250 and 150. Favourite: The Response.

Owner: Miss Maria Divya Dominic. Trainer: S. Dominic.

2. ONE LIFE TO LOVE PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over: KINGOFTHEJUNGLE (Kiran Rai) 1, Jabbar (Shreyas S) 2, The Strength (Sai Kiran) 3 and Mutant (Srinath) 4. 4, Snk and Shd. 1m 11.67s. ₹46 (w), 19, 16 and 24 (p), SHP: 48, THP: 66, FP: 419, Q: 317, Trinella: 2,637 and 1,081. Favourite: Amazonia.

Owner: The Estate Of Late Mr. Gnanadeva Rao. Trainer: V. Appachu.

3. URS KAR TROPHY (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): GOLD MULTIPLIER (R. Ajinkya) 1, Stamford Bridge (Trevor) 2, Odin (Hindu S) 3 and Kesari Queen (Sai Kiran) 4. Not run: Melanie. 6-1/2, 1-1/4 and 2-1/2. 1m 24.95s. ₹135 (w), 18, 10 and 17 (p), SHP: 49, THP: 39, FP: 281, Q: 35, Trinella: 663 and 587. Favourite: Stamford Bridge.

Owners: Mr. Mukul A. Sonawal & Mr. Girish Mehta. Trainer: Parvati Byramji.

4. W.T. CRAIG-JONES MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 20 to 45: ANGEL BLISS (Antony) 1, Tycoonist (Hindu S) 2, Thunderstruck (Nazerul) 3 and Eco Friendly (Sai Kiran) 4. Not run: Mystic Mountain. 6-3/4, 3-1/2 and 2-1/2. 1m 36.91s. ₹15 (w), 10, 23 and 20 (p), SHP: 49, THP: 48, FP: 61, Q: 60, Trinella: 250 and 109. Favourite: Angel Bliss. Owner: Arion Horse Co. Pvt Ltd. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. URS KAR TROPHY (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): ERIDANI (Hindu S) 1, Serdar (Trevor) 2, Twilight Tornado (J.H. Arul) 3 and English Bay (Tousif Khan) 4. Nk, 5 and 10-1/2. 1m 23.75s. ₹21 (w), 10, 17 and 27 (p), SHP: 44, THP: 30, FP: 105, Q: 51, Trinella: 242 and 139. Favourite: Eridani.

Owner: Mr. Aziz A. Jaffer. Trainer: Azhar Ali.

6. MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP - 2022 (1,200m), 3-y-o & over, (Terms): ENDEAVOUR (Antony) 1, Ascoval (Trevor) 2, Star Glory (Suraj) 3 and Golden Guest (R. Ajinkya) 4. 3-1/2, 5 and 3-1/4. 1m 09.49s. ₹36 (w), 24 and 12 (p), SHP: 27, THP: 32, FP: 108, Q: 51, Trinella: 242 and 164. Favourite: Ascoval.

Owners: Manjri Horse Breed's Farm Pvt. Ltd., Mr. Homi F. Mehta, Mrs. Homi F. Mehta, Mr. Jehangir H. Mehta, Mrs. Liane M. Luthria & Mr. Milan Luthria. Trainer: Imtiaz Sait.

7. FLEET INDIAN PLATE (2,000m), rated 60 to 85: KENSINGTON (Antony) 1, Silvarius (Hindu S) 2, Crescendo (Hasib A) 3 and Notoriety (Angad) 4. 2-1/4, 7 and 1. 2m 04.26s. Rs. 13 (w), 10 and 15 (p), SHP: 20, THP: 64, FP: 23, Q: 19, Trinella: 317 and 262, ExactaL 624 and 267. Favourite: Kensington.

Owners: Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd. rep by. Mr. Shiven Surendranath, M/s. Haider Soomar, Kersi H. Vachha & Sumit Mazumder. Trainer: Arjun Mangalorkar.

8. AUTUMN BLUE PLATE (1,400m), rated 40 to 65: JOHNNY BRAVO (Nazerul) 1, Sir Calculus (Hasib A) 2, Aurele (H. Zeeshan) 3 and D Thirteen Twelve (Mukesh K) 4. Not run: Achook and Heroism. 4-3/4, 1-1/4 and 4-1/2. 1m 23.92s. ₹21 (w), 10, 21 and 58 (p) SHP: 36, THP: 82, FP: 60, Q: 73, Trinella: 672 and 473, Exacta: 592 (carried over). Favourite: Johnny Bravo.

Owner: Mr. Akhil Raghav M.P. Trainer: M. Bobby.

Jackpot: ₹623 (332 tkts); Runner-up: 113 (784 tkts); Treble (i): 538 (carried over); (ii): 1,974 (carried over); (iii): 116 (40 tkts).