Mystic Flame tipped for Kabini Cup

Mystic Flame, who has been well tuned is expected to score in the Kabini Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec. 20). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BELOVED PRINCE PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-45 p.m.: 1. Candlelightqueen (10) S. John 60, 2. High Admiral (12) R. Manjunath 60, 3. Darahasini (5) P. Surya 59.5, 4. Princeazeem (3) T.S. Jodha 59.5, 5. Naayaab (7) Chetan G 56.5, 6. Foresight (4) R. Pradeep 55, 7. Unifier (2) P.S. Chouhan 55, 8. Aerospeed (1) Arvind Kumar 54.5, 9. Barog (11) Arshad 54, 10. Nostradamus (8) A. Ramu 53.5, 11. Regal Force (6) I. Chisty 53.5 and 12. Gin Daisy (9) Rayan 51.

1. UNIFIER, 2. REGAL FORCE, 3. GIN DAISY

2. CHAMUNDI HILLS PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-15: 1. Agnar (8) Darshan 60, 2. Find (10) S. John 58, 3. Ispelldangertoall (2) Md. Asif Khan 58, 4. Happy Dancing (4) Rayan 57, 5. Azeemki Princess (1) T.S. Jodha 56, 6. Paradiso (3) Arshad 56, 7. Admiral One (7) Irvan 55.5, 8. James Bond (11) A. Vishwanath 55.5, 9. Amazing Angel (9) Jagadeesh 55, 10. Fiorenzo (6) Vaibhav 55, 11. Blarney Stone (5) Chetan G 54.5 and 12. Limato (12) Kiran Rai 53.5.

1. BLARNEY STONE, 2. LIMATO, 3. AGNAR

3. BELLARY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 3-45: 1. Varcasva (11) P.S. Chouhan 60, 2. Stars In His Eyes (9) M. Prabhakaran 58, 3. Lucky Isabella (4) A. Imran 57, 4. Panama (10) I. Chisty 56, 5. Black Whizz (1) S. Shareef 55, 6. Capstone (5) S. Shiva Kumar 55, 7. Grand Empire (7) Darshan 55, 8. Armin (8) Ankit Yadav 54.5, 9. Benediction (12) Zervan 54.5, 10. Silken Striker (3) Vaibhav 54.5, 11. Radiant Treasure (2) S. Hussain 52.5 and 12. Red Galileo (6) Arshad 52.

1. BENEDICTION, 2. VARCASVA, 3. LUCKY ISABELLA

4. KABINI CUP (1,400m), rated 60 & above, 4-15: 1. Rafa (4) Chetan G 62.5, 2. Tororosso (1) S. Shareef 62.5, 3. Into The Groove (5) Srinath 59, 4. Set To Win (8) M. Kumar 56.5, 5. Mystic Flame (3) Irvan 55, 6. Blue Blazer (6) Kiran Rai 54.5, 7. Angelino (7) Trevor 52 and 8. Ashwa Raftar (2) I. Chisty 51.

1. MYSTIC FLAME, 2. INTO THE GROOVE, 3. ANGELINO

5. GARDEN CITY TROPHY (2,000m), rated 45 to 65, 4-45: 1. Here And Now (2) A. Imran 60, 2. Lycurgus (5) S. Shareef 60, 3. Treasure Striker (3) I. Chisty 59.5, 4. Electra (4) Trevor 59, 5. Grey Channel (1) T.S. Jodha 58.5 and 6. Streaming Gold (6) S. John 57.

1. STREAMING GOLD, 2. HERE AND NOW

6. BELLARY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-15: 1. Wings Of Desire (8) A. Imran 60, 2. Alberetta (11) Vaibhav 59.5, 3. Siyouni (3) Mark 58.5, 4. Tarini (6) M. Naveen 58.5, 5. Ultimate Speed (5) S. Shareef 58.5, 6. Optimisticapproach (7) R. Manish 58, 7. Royal Resolution (1) David Allan 58, 8. Tio Rico (12) Chetan G 56.5, 9. Birchwood (10) Kiran Rai 56, 10. Harmonia (2) Arvind Kumar 56, 11. Triggar (4) J.H. Arul 55 and 12. Sharp Response (9) Zervan 54.5.

1. ROYAL RESOLUTION, 2. SHARP RESPONSE, 3. WINGS OF DESIRE

Day’s best: MYSTIC FLAME

Double: UNIFIER — ROYAL RESOLUTION

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.