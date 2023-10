Mysterious Angel should come good in Bold Venture Plate

October 30, 2023 12:30 am | Updated October 29, 2023 06:36 pm IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Mysterious Angel, who ran second in her last start, should make amends in the Bold Venture Plate, the chief event of the concluding day’s races of Hyderabad Monsoon races 2023 here on Monday (Oct. 30).

Races cancelled

The stewards of the Hyderabad Race Club resolved to cancel the 26th day of the races to be held on Tuesday (Oct. 31) due to paucity of runners.

1. SHAPHIR PLATE (Div. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 12.35 p.m.: 1. Plethora (4) R.S. Jodha 60, 2. Kenna (2) Kuldeep Singh (Sr) 59, 3. Subha (9) Afroz Khan 58, 4. Sound Echo (8) B. Nikhil 57.5, 5. Ruby Red (6) Akshay Kumar 56, 6. Golden Forza (3) A.A. Vikrant 55, 7. American Flame (5) Abhay Singh 52.5, 8. Spiritual Power (10) Vivek G 52.5, 9. Deccan Daisy (1) Ajay Kumar 50.5 and 10. Deccan Ranger (7) Surya Prakash 50.5.

1. RUBY RED, 2. KENNA, 3. SUBHA

2. SOLARIO PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.05: 1. Tripurari (10) Vivek G 60.5, 2. Angel Tesoro (13) Kuldeep Singh (Sr) 59, 3. Fatuma (2) A.M. Tograllu 58, 4. Thunder Knight (6) Ajay Kumar 58, 5. Soorya Vahan (7) Md. Ismail 57, 6. Bold Beauty (5) P. Sai Kumar 54.5, 7. Toffee (8) Abhay Singh 54, 8. Federer (—), 9. Good Tidings (11) Mohit Singh 53, 10. Santa Barbara (1) Md. Ekram Alam 53, 11. Eminecy (3) Surya Prakash 52.5, 12. Indian Warrior (12) Shivansh 52, 13. Shazia (9) G. Naresh 51.5 and 14. The Platinum Queen (4) Santosh Raj 50,

1. BOLD BEAUTY, 2. EMINENCY, 3. TRIPURARI

3. SANGAREDDY PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.35: 1. D Yes Boss (1) G. Naresh 60, 2. Salisbury (2) Mohit Singh 60, 3. Aerial Combat (9) P. Ajeeth Kumar 59.5, 4. Master Touch (5) Ajay Kumar 59.5, 5. First Class (8) B. Nikhil 57.5, 6. Exponent (3) Surya Prakash 54.5, 7. Challenger (7) Md. Ekram Alam 54, 8. Forever Bond (4) Antony Raj S 54 and 9. Ok Boss (6) Abhay Singh 51.5.

1. SALISBURY, 2. FIRST CLASS, 3. FOREVER BOND

4. NEWMARKET PLATE (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II), 2.05: 1. Candy Girl (2) Akshay Kumar 60, 2. Nugget (3) Ajay Kumar 59, 3. Royal Grace (5) Afroz Khan 59, 4. Blissful (1) R.S. Jodha 56.5, 5. Huntingdon (4) S. Saqlain 56.5, 6. High Command (6) Antony Raj S 55.5, 7. Shazam (8) B. Nikhil 55 and 8. Morior Invictus (7) Surya Prakash 53.

1. HUNTINGDON, 2. NUGGET, 3. HIGH COMMAND

5. BOLD VENTURE PLATE (1,600m), rated 80 and above (Cat. I), 2.40: 1. Mysterious Angel (5) Kuldeep Singh 63, 2. Akido (4) Akshay Kumar 61, 3. Watch My Stride (3) Shivansh 60.5, 4. Painted Apache (1) P. Ajeeth Kumar 58, 5. Yesterday (6) A.M. Tograllu 55 and 6. Lucky Zone (2) Surya Prakash 50.

1. MYSTERIOUS ANGEL, 2. AKIDO

6. SHAPHIR PLATE (Div. II) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Only The Brave (7) Santosh Raj 60, 2. Saint Emilion (8) Shivansh 58.5, 3. Fly Me (5) Akshay Kumar 58, 4. Pontefract (6) S. Saqlain 57.5, 5. Cosmico (1) G. Naresh 56, 6. Star Cruise (9) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 7. Ambitious Star (2) Md. Ekram Alam 54, 8. Pair Of Wings (3) Afroz Khan 51.5, 9. Bien Pensant (10) Surya Prakash 51 and 10. Urgent (4) Abhay Singh 51.

1. FLY ME, 2. ONLY THE BRAVE, 3. STAR CRUISE

7. NAWAB MEHDI JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.50: 1. Miss Marvellous (4) A. Imran Khan 60, 2. Wallop And Gallop (8) P. Ajeeth Kumar 59.5, 3. Alabama (5) Akshay Kumar 59, 4. True Icon (1) R.S. Jodha 59, 5. Star Babe (9) N.B. Kuldeep 55.5, 6. Nucleus (2) Mohit Singh 54.5, 7. Golden Gazelle (6) Vivek G 53.5, 8. Rising Tycoon (7) Ajay Kumar 51.5, 9. Encore (10) P. Sai Kumar 50.5 and 10. Starwalt (3) Surya Prakash 50.

1. ALABAMA, 2. MISS MARVELLOUS, 3. RISING TYCOON

8. DR. HARISH CHANDRA MEMORIAL CUP (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. City Of Blessing (1) Ajay Kumar 60, 2. See My Spark (6) Afroz Khan 60, 3. Angelita (10) Shivansh 58, 4. Best Buddy (2) R.S. Jodha 58, 5. Its On (4) B. Nikhil 54, 6. Exclusive Luck (7) Md. Ismail 54, 7. Star Racer (8) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 8. Doe A Deer (11) S. Saqlain 53, 9. Cabello (9) P.Sai Kumar 52, 10. Top In Class (3) G. Naresh 52 and 11. Classy Dame (5) Md. Ekram Alam 50.5.

1. CITY OF BLESSING, 2. CLASSY DAME, 3. DOE A DEER

9. SHAMSHABAD PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 5.00: 1. D Right Tie (7) Deepak Singh 60, 2. Indian Temple (10) Kuldeep Singh (Sr) 59.5, 3. Role Model (2) Md. Ekram Alam 59.5, 4. Terenga (8) Antony Raj S 59, 5. Blazing Gun (5) Akshay Kumar 58.5, 6. Hoping Sky (6) Mohit Singh 58, 7. Beauty Flame (4) N.B. Kuldeep 57.5, 8. Sacred Bond (11) Afroz Khan 55, 9. Carnival Lady (3) B. Nikhil 54.5, 10. Moon Walk (9) Shivansh 54.5, 11. Young Diana (12) Abhay Singh 54.5 and 12. Muaser (1) G. Naresh 51.

1. BLAZING GUN, 2. TERENGA, 3. SACRED BOND

Day’s Best: HUNTINGDON

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 4, 5 & 6, 7,8 & 9.

Tanala: All races.

