Mysterious Angel for the feature event

February 26, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

The five-year-old mare Mysterious Angel should score over her rivals in the T. Chandrasekhar Reddy Memorial Cup (Div. I), the main event of Monday’s (Feb. 26) races.

1. TIME AND PLACE PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 12.50 p.m.: 1. Espionage (1) Kuldeep Singh (Sr) 56, 2. Rare Vue (8) Kiran Naidu 56, 3. Ariette (2) Neeraj 54.5, 4. Cherish The Lady (6) P. Sai Kumar 54.5, 5. Jungle Girl (4) Abhay Singh 54.5, 6. Lady Jane (5) Nakhat Singh 54.5, 7. Lucky Fiero (3) Surya Pra kash 54.5 and 8. Peppi (7) Ashad Asbar 54.5.

1. LADY JANE, 2. JUNGLE GIRL, 3. ARIETTE

2. REPUBLIC PLATE (Div. II) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 1.20: 1. Desert Sultan (5) A.A. Vikrant 60.5, 2. Magical Power (4) Surya Prakash 60.5, 3. Nkalanzinzi (6) Ajay Kumar 60, 4. Muaser (8) Nakhat Singh 59.5, 5. Special Effort (1) Kiran Naidu 58.5, 6. Spectacular Cruise (2) Kuldeep Singh (Sr) 58, 7. Stoli (7) Md. Ekram Alam 58 and 8. Pair Of Wings (3) Mohit Singh 57.

1. DESERT SULTAN, 2. STOLI, 3. MAGICAL POWER

3. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (Div. II) (1,200m), rated 80 and above (Cat. I), 1.50: 1. Watch My Stride (6) Abhay Singh 61, 2. Kingston (7) R.S. Jodha 58, 3. Brilliant Star (2) P. Sai Kumar 55.5, 4. Best Buddy (3) Md. Ekram Alam 55, 5. Kenaf (4) Afroz Khan 50.5, 6. Alexina (1) Santosh Raj 50, 7. The Thunder (5) Surya Prakash 50 and 8. Briar Ridge (8) Ajay Kumar 50.

1. BEST BUDDY, 2. BRILLIANT STAR, 3. ALEXINA

4. HERITAGE PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.20: 1. Star Medal (9) R.S. Jodha 61, 2. Deccan Daisy (4) P. Sai Kumar 60, 3. Classy Dame (7) Md. Ekram Alam 59.5, 4. Samrat (12) Mohit Singh 57.5, 5. Golden Forza (14) A.A. Vikrant 56.5, 6. Swiss Girl (8) Kuldeep Singh (Sr) 56.5, 7. Canterbury (3) S. Saqlain 55, 8. Club Queen (11) Nakhat Singh 54.5, 9. Deccan Ranger (13) Afroz Khan 54.5, 10. Inderdhanush (6) Abhay Singh 53.5, 11. Planet Super (2) Surya Prakash 52.5, 12. Star Cruise (5) Santosh Raj 52.5, 13. Catchme If You Can (1) G. Naresh 52 and 14. Nityasundara (10) Md. Ismail 52.

1. STAR MEDAL, 2. SAMRAT, 3. GOLDEN FORZA

5. HERITAGE PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.55: 1. N R I Fantasy (10) Kuldeep Singh (Sr) 61, 2. Ambitious Star (6) Md. Ekram Alam 60, 3. Doe A Deer (9) Afroz Khan 60, 4. Thunder Knight (3) P. Sai Kumar 58.5, 5. Final Judgement (2) Ashad Asbar 57, 6. D Battle (11) Ajay Kumar 56, 7. Golden Inzio (12) Kiran Naidu 55, 8. Mix The Magic (1) Mohit Singh 54.5, 9. That’s My Love (5) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 10. Black Power (8) G. Naresh 53.5, 11. Dali’s Champion (4) Surya Prakash 52.5, 12. Cape Bonita (—), 13. Lights On (7) Nakhat Singh 51.5 and 14. Battle On (13) Santosh Raj 50.

1. FINAL JUDGEMENT, 2. N R I FANTASY, 3. D BATTLE

6. MIR FAZILATH HUSSAIN MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.30: 1. Maverick (9) Kuldeep Singh (Sr) 62, 2. Reigning Beauty (5) Kuldeep Singh (Jr) 61.5, 3. La Mirage (7) Neeraj 60.5, 4. Fly Tothe Stars (4) Md. Ismail 58.5, 5. Colt Pistol (12) Hindu Singh 56.5, 6. Toffee (10) Md. Ekram Alam 55, 7. Magnum (2) Afroz Khan 54.5, 8. Sangreal (1) Santosh Raj 54.5, 9. Beauty Flame (3) P. Sai Kumar 54, 10. Hoping Star (6) Mohit Singh 53.5, 11. Silver Act (8) G. Naresh 53.5 and 12. Dali’s Destiny (11) Ajay Kumar 53.

1. REINING BEAUTY, 2. LA MIRAGE, 3. TOFFEE

7. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (Div. I) (1,200m), rated 80 and above (Cat. I), 4.05: 1. Mysterious Angel (3) Kuldeep Singh (Jr) 63, 2. Beauty Blaze (8) P. Sai Kumar 59.5, 3. Thanks (4) Mohit Singh 57.5, 4. Baisa (6) Abhay Singh 53.5, 5. Miss Little Angel (7) Ajay Kumar 51, 6. She Can (2) Hindu Singh 50, 7. Blissful (1) Nakhat Singh 50 and 8. Mark My Day (5) Md. Ekram Alam 50.

1. MYSTERIOUS ANGEL, 2. MISS LITTLE ANGEL, 3. BEAUTY BLAZE

8. POCHARAM PLATE (1,800m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.40: 1. Shadow Of The Moon (11) S. Saqlain 61.5, 2. Great Guns (3) P. Sai Kumar 58, 3. High Command (6) Ashad Asbar 57, 4. Enabling (9) Neeraj 54.5, 5. Miss Marvellous (7) Afroz Khan 54.5, 6. N R I Sport (10) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 7. N R I Superpower (5) Kaviraj 54.5, 8. Yesterday (12) Kuldeep Singh (Jr) 54, 9. City Of Blessing (2) Santosh Raj 52.5, 10. Delhi Heights (4) Mohit Singh 52.5, 11. Ivanhoe (8) Surya Prakash 51.5 and 12. Sun Dancer (1) Md. Ekram Alam 50.

1. SHADOW OF THE MOON, 2. GREAT GUNS, 3. HIGH COMMAND

9. REPUBLIC PLATE (Div. I) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 5.15: 1. Chica Bonita (9) Kuldeep Singh (Jr) 60.5, 2. Glimmer Of Hope (6) Md. Ekram Alam 60.5, 3. Track Blazer (1) Deepak Singh 60.5, 4. Noble Heart (3) A.A. Vikrant 60, 5. Soorya Vahan (2) Surya Prakash 59, 6. Fortune Art (7) Ajay Kumar 58, 7. Blue Brigade (4) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 8. My Way Or Highway (5) Mohit Singh 57 and 9. Good Tidings (8) P. Sai Kumar 55.

1. GLIMMER OF HOPE, 2. BLUE BRIGADE, 3. GOOD TIDINGS

Day’s Best: MYSTERIOUS ANGEL

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 3, 4, 5 & 6. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

