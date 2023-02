My Opinion well prepped to deliver in the South India St. Leger 

February 11, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

My Opinion, who maintains form, may repeat in the CBTF ON-LINE South India St. Leger (2,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Feb. 11).

1. CBTF ON-LINE PSYCHIC FLAME TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-15 p.m.: 1. Trump Baby (2) S. Imran 60, 2. Preakness (8) Yash Narredu 58.5, 3. Glorious Legend (1) Ramandeep 57.5, 4. Listen To Me (9) P.S. Chouhan 57, 5. Be Calm (7) P. Sai Kumar 56.5, 6. Soul Message (5) P.S. Kaviraj 56, 7. Chaposa Springs (4) S. Kamble 55.5, 8. Cairo (6) Indrajeet Kumar 54.5 and 9. Star Of Liberty (3) Farid Ansari 54.5.

1. LISTEN TO ME, 2. PREAKNESS, 3. STAR OF LIBERTY

2. CBTF ON-LINE PSYCHIC FLAME TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Priceless Beauty (4) S.A. Amit 60, 2. Star Lap (7) M.S. Deora 59.5, 3. Musanda (9) P.S. Chouhan 58.5, 4. Glorious Symphony (6) Inayat 58, 5. Slainte (5) A. Sandesh 58, 6. Choice (2) Srinath 57.5, 7. Sinatra (3) Koshi Kumar 56.5, 8. Mystical Magician (8) V.R. Jagadeesh 56 and 9. Nightjar (1) Farid Ansari 53.5.

1. NIGHTJAR, 2. CHOICE, 3. MUSANDA

3. CBTF ON-LINE KANGRA TROPHY (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 3-15: 1. Diamond And Pearls (—) (—) 60, 2. Cuban Pete (6) A. Ayaz Khan 58.5, 3. Rhiannon (7) Koshi Kumar 58.5, 4. Proposed (1) S. Saqlain 56.5, 5. Magical Wish (4) V.R. Jagadeesh 56, 6. Namak Halaal (9) Manikandan 56, 7. Supreme Runner (10) Yash Narredu 55.5, 8. Sabatini (8) S. Kamble 55, 9. Hallucinate (3) Farid Ansari 54.5 and 10. Torbert (5) Shyam Kumar 54.5.

1. SABATINI, 2. SUPREME RUNNER, 3. HALLUCINATE

4. CBTF ON-LINE KANGRA TROPHY (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 3-45: 1. Katahdin (11) A.M. Tograllu 60, 2. Valeska (8) P. Sai Kumar 60, 3. Sir Baffert (5) S. Imran 59.5, 4. Waytogo (10) Ramandeep 59, 5. Oberon (7) Inayat 58, 6. Mon General (6) K.V. Baskar 57.5, 7. Amber Lightning (9) Farid Ansari 56, 8. Kings Show (2) Yash Narredu 56, 9. Senora Bianca (4) S. Saqlain 56, 10. Andromeda Sky (3) Shyam Kumar 55.5 and 11. Break The Silence (1) Farhan Alam 55.5.

1. VALESKA, 2. SENORA BIANCA, 3. SIR BAFFERT

5. A.M.M. ARUNACHALAM MEMORIAL MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 4-15: 1. Advaita (7) M. Bhaskar 56, 2. Knotty Power (1) S.A. Amit 56, 3. Multicrown (2) Srinath 56, 4. Voyager (9) Yash Narredu 56, 5. Aurora Borealis (6) Farhan Alam 54.5, 6. Bay Of Biscay (4) S. Kamble 54.5, 7. Celeste (8) P. Sai Kumar 54.5, 8. Flurry Heart (3) A. Sandesh 54.5 and 9. Zen Zero (5) C. Brisson 54.5.

1. VOYAGER, 2. MULTICROWN, 3. CELESTE

6. CBTF ON-LINE SOUTH INDIA ST. LEGER (Gr. II), (2,800m), 4-y-o & over (Terms), 4-45: 1. Arc De Triomphe (4) P.S. Chouhan 58, 2. My Opinion (2) Srinath 58, 3. Yesterday (3) P. Ajeeth Kumar 58, 4. Faith Of Success (6) S. Saqlain 56.5, 5. Andorra (5) A. Sandesh 53.5 and 8. Hoping Cloud (1) Mohit Singh 53.5.

1. MY OPINION, 2. HOPING CLOUD, 3. ARC DE TRIOMPHE

7. CBTF ON-LINE TOPMOST TROPHY (1,600m)l, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Ganton (2) Farhan Alam 60, 2. Wisaka (7) Farid Ansari 57.5, 3. Majestic Wind (8) V.R. Jagadeesh 54, 4. Lady Blazer (6) S. Kamble 53.5, 5. Reign Of Terror (1) B. Dharshan 53, 6. Mastery (5) P.S. Kaviraj 52.5, 7. Royal Baron (4) M.S. Deora 51.5 and 8. Swiss Agatta (3) S.A. Amit 50.

1. WISAKA, 2. MAJESTIC WIND, 3. REIGN OF TERROR

Jkr: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i) 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.