My Opinion for South India Stayers Trial Stakes

CHENNAI:

21 January 2022 00:30 IST

My Opinion runs with a good chance in the South India Stayers Trial Stakes (2,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Jan. 21).

1. YANKEE DOODLE HANDICAP (Div. II) (1,400m), rated 00 to 25, 1-00 p.m.: 1. Symphony In Style (1) C. Umesh 60, 2. Propahlady (7) Farid Ansari 57, 3. Roses In My Dreams (3) C. Brisson 56, 4. Cape Cod (2) K. Mukesh Kumar 55, 5. Dream Run (8) A. Ayaz Khan 55, 6. Lady Zeen (4) Shahar Babu 54, 7. Vibrant Approach (6) S. Kamble 53.5 and 8. Queen Justitia (5) M.S. Deora 50.5.

1. SYMPHONY IN STYLE, 2. ROSES IN MY DREAMS, 3. VIBRANT APPROACH

2. WISH UPON STAR HANDICAP (1,100m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 1-30: 1. Valeska (8) C. Umesh 60, 2. Angel Light (5) M.S. Deora 58, 3. Gold Breeze (1) Koshi Kumar 58, 4. Supreme Angel (4) Santosh G 58, 5. Sovereign Power (6) Shyam Kumar 57.5, 6. Bold Fleet (3) Shahzad Alam 57, 7. Elegant Touch (2) Ramandeep 57, 8. First Empress (9) Farid Ansari 56.5 and 9. Gift Of Perfection (7) Rajendra Singh 56.

1. ANGEL LIGHT, 2. VALESKA, 3. FIRST EMPRESS

3. TALK OF THE TOWN HANDICAP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Desert Force (5) S. Kabdhar 60, 2. Feni (4) B. Dharshan 57.5, 3. Attica (6) Sai Vamsi 57, 4. Prince Of Windsor (8) Nakhat Singh 56.5, 5. Constant Variable (7) Santosh G 56, 6. Sea Script (10) Nikhil Naidu 56, 7. Eagle Bluff (2) S. Kamble 55, 8. God’s Wish (3) Shaliyar Khan 55, 9. Sprit Of Zion (9) A. Ayaz Khan 54.5, 10. Star Of Texas (11) Manikandan 54.5 and 11. Victory Walk (1) Farhan Alam 54.

1. CONSTANT VARIABLE, 2. SEA SCRIPT, 3. PRINCE OF WINDSOR

4. TALK OF THE TOWN HANDICAP (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Rwanda (10) Shahar Babu 60, 2. Wonder Blaze (6) Antony Raj 60, 3. Lady Solitaire (7) Nakhat Singh 58.5, 4. Willows (1) Yash Narredu 58.5. 5. Kristalina (5) C. Brisson 58, 6. Glorious Legend (9) Inayat 57.5, 7. Henrietta (3) K. Mukesh Kumar 57.5, 8. Oberon (8) Ramandeep 56, 9. Full Bloom (11) Farid Ansari 55, 10. Grey Twilight (2) H.M. Akshay 55 and 11. Cineraria (4) Manikandan 52.

1. HENRIETTA, 2. LADY SOLITAIRE, 3. WILLOWS

5. MOON FLOWER HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Octavian (1) Inayat 62, 2. Beethovan (12) A.M. Alam 61.5, 3. Lordship (11) S. Kabdhar 60, 4. Tudor (5) Akshay Kumar 59.5, 6. Renegade (10) K. Mukesh Kumar 58.5, 6. Karadeniz (6) P. Trevor 58, 7. Optimus Commander (3) Angad 58, 8. Knight In Armour (2) C. Umesh 56, 9. Manzoni (9) Shane Gray 54.5, 10. Diamond And Pearls (4) Nikhil Naidu 53, 11. Eyes Of Falcon (7) Farhan Alam 53 and 12. Alexander (8) C.S. Jodha 50.

1. KARADENIZ, 2. ALEXANDER, 3. DIAMOND AND PEARLS

6. RED CHIEFTAIN PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Albinus (2) P. Trevor 56, 2. Emperor Ashoka (5) Nikhil Naidu 56, 3. Rubirosa (7) Shane Gray 56, 4. Rule Of Emperors (8) Nakhat Singh 56, 5. Sporting Spirit (3) C. Umesh 56, 6. Blue Sapphire (6) Antony Raj 54.5, 7. Saint Emilion (1) K. Mukesh Kumar 54.5 and 8. Sheer Elegance (4) Shahar Babu 54.5.

1. RUBIROSA, 2. EMPEROR ASHOKA, 3. SPORTING SPIRIT

7. GOVERNOR’S TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 4-00: 1. Mzilikazi (5) P. Trevor 60, 2. Night Hunt (1) P. Sai Kumar 58, 3. Storm Breaker (4) Yash Narredu 57.5, 4. Wakeful (8) M.S. Deora 56.5, 5. Hope And Glory (6) Nikhil Naidu 56, 6. Copper Queen (2) Farid Ansari 54.5, 7. Priceless Ruler (9) Nakhat Singh 54, 8. Classic Remark (7) Ram Nandan 53 and 9. Alpha (3) A. Ayaz Khan 52.5.

1. STORM BREAKER, 2. WAKEFUL, 3. MZILIKAZI

8. SOUTH INDIA STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. My Opinion (3) Akshay Kumar 61, 2. Angelino (5) C. Umesh 55, 3. Avellino (6) Shane Gray 55, 4. Golden Era (7) Yash Narredu 55, 5. Make My Way (1) P.S. Chouhan 55, 6. Pissarro (2) P. Trevor 55 and 7. Lake Tahoe (4) Antony Raj 53.5.

1. MY OPINION, 2. GOLDEN ERA, 3. LAKE TAHOE

9. YANKEE DOODLE HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-00: 1. Platini (7) M. Bhaskar 60, 2. Queen Of Fame (4) P. Sai Kumar 59.5, 3. Swiss Agatta (2) Nikhil Naidu 59, 4. Wild Passion (1) C. Umesh 59, 5. Blind Love (5) Ramandeep 57.5, 6. Pink Pearl (6) Farhan Alam 57, 7. Amazing Kitten (8) C. Brisson 56.5, 8. Hadar (2) A.M. Alam 56.5 and 9. Chanakya (9) K. Mukesh Kumar 56.

1. WILD PASSION, 2. SWISS AGATTA, 3. HADAR

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2, & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.