Multifaceted wins Bangalore Turf Club Trophy

Mr. Rienzie M.K. Edwards and Mrs. P.P.M. Edwards’ Multifaceted (P.S. Chouhan up), won the Bangalore Turf Club Trophy, the feature event of the races held here on Friday (Nov 26). Darius Byramji trains the winner.

1. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. III), (1,400m), rated 00 to 25: PRINCESS JASMINE (S. Saqlain) 1, Capable (M. Naveen) 3 and Elite Agent (Rajesh Kumar) 4. Not run: Perfect Halo. 2-1/4, 2-3/4 and 4-1/4. 1m, 32.31s. ₹77 (w), 20, 17 and39 (p), Shp: 46. Thp: 88. Fc: 294. Q: 158. Trinella: 3,509 and 5,264. Exacta: 1,16345 (crried over). Favourite: Capital Gain. Owners: Mr. Rakesh Kumar, Mr. H.K. Lakashman Gowda & Mr. V. Lokanath. Trainer: Lokanath.

2. YOURE SO BEAUTIFUL PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45: THE SOVEREIGN ORB (Akshay Kumar) 1, Flamingo Road (J.H. Arul) 2, Ultimate Striker (Darshan) 3 and Mega Success (Vivek) 4. 8-3/4, 1/2 and 1. 1m, 17.77s. ₹12 (w), 11, 16 and 34 (p). Shp: 23. Thp: 73. Fc: 24. Q: 32. Trinella: 169 and 142. Exacta: 7,738 and 3,632. Favourite: The Sovereign Orb. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. rep. by Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla. Mr. Prabhakar Reddy, Mr. Chaduranga Kanthraj Urs & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollohai.

3. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25: WINMYLOVE (S.John) 1. Hitomi Sakuma (Rajesh Kumar) 2, Messala (R. Pradeep) 3 and Phoenix Surprise (Nazerul) 4. Not run: Zhu Zhu Zest. 8-1/2, 10 and 1-1/4. 1m, 32.28s. ₹16 (w), 10, 110 and 13 (p). Shp. 444. Thp. 59. Fc: 1,018. Q: 822. Trinella: 1,824 and 345. Exacta: 11,748 and 3,021. Favourite: Winmylove. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. YOURE SO BEAUTIFUL PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45: THREE ACES (Md. Habeeb) 1, Griffen (Salman Khan) 2, Realia (Chetan K) 3 and Rule Of Engagement (J.H. Arul) 4. Not run: Queen Of Sands. Nose, 1-1/2 and 1. 1m, 18.70s. ₹670 (w), 102, 24 and 33 (p). Shp: 61. Thp: 70. Fc: 5,703. Q: 2,367. Trinella: 47,749 (carried over). Exacta: 59,974 (carried over). Favourite: Rule Of Engagement. Owners: Mr. H.K. Lakshman Gowda, Mr. Rakesh Kumar & Mr. V. Lokanath. Trainer: Lokanath.

5. SIACHEN PLATE (1,400m), rated 20 to 45: LIMITED SOURCE (J.H. Arul) 1, Moving Ahead (S.K. Pawan) 2, Welcome Surprise (Rayan Ahmed) 3 and Mark One (R. Marshall) 4. Not run: Douglas and Icelandic. 8-1/4, 1-1/4 and 6-3/4. 1m, 31.87s. ₹29 (w), 13, 105 and 18 (p). Shp: 422. Thp: 48. Fc: 2,209. Q: 1,025. Trinella: 3,885 and 6,660. Exacta: 88,159 (carried over). Favourite: Own Legacy. Owners; Mr. Rajan Aggarwal & Gautham Aggarwal. Trainer: Pradeep.

6. SEA BISCUIT TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms): TERESITA (Akshay Kumar) 1, Measure Of Time (Arshad) 2, Armory (Dhanu Singh) 3 and The Omega Man (P. Mani) 4. 5-3/4, Snk and 8-1/4. 1m, 17.54s. ₹15 (w), 11, 18 and 17 (p). Shp: 39. Q; 34. Fc. 51. Q; 35. Trinella: 212 and 112. Exacta: 2,492 and 3,137. Favourite: Teresita. Owners: Five Stars shipping Co. Mr. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

7. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m) (Terms): MULTIFACETED (P.S. Chouhan) 1, Golden Oaks (A. Sandesh) 2, Mauritania (Akshay Kumar) 3 and Abira (Antony Raj) 4. 6-12, 5-1/4 and 4-1/4. 1m, 15.79s. ₹13 (w), 12 and 20. Shp: 26. Thp: 29. Fc: 45. Q: 37. Trinella; 59 and 39. Exacta: 91 and 37. Favourite: Multifacted. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius Byramji.

8. SOUTHERN BAY PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: RECZAI (Vishal Bunde) 1, Caesars Palace (Shreyas Singh) 2, Perfect Rendition (H.M. Akshay) 3 and Star And Garter (S. Saqlain) 4. 1-3/4, 3-1/2 and 1/2. 1m, 11.88s. ₹157 (w), 36, 30 and 17 (p). Shp: 53. Thp: 54. Fc: 1,693. Q; 476. Trinella: 6,451 and 4,607. Exacta: 36,736 and 7,872. Favourite: Aceros. Owners: Mr. R.M. Ramaswamy & Mr. R.N. Vijay Kumar. Trainer: Sharat Kumar.

9. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25: BLACK COFFEE (Qureshi) 1, Acaster (J.H. Arul) 2, Devils Magic (S. John) 3 and Drums Of War (A. Sandesh) 4. Not run: Speed Seven and Highland Rock. 3/4, Hd and 1-3/4. 1m, 32.30s. ₹80 (w), 26, 12 and 16 (p). Shp: 40. Thp: 65. Fc:391. Q; Rs. 102. Trinella: 2,239 and 1,047. Exacta: 6,244 and 2,230. Favourite: Devils Magic. Owner: Saurabh Jetli. Trainer: Neil Darashah.

Jkt: ₹17,030 (four tkts.); Runner: 1,081 (27 tkts.); Tr (i): 3,121 (12 tkts.); (ii) 5,533 (one tkt.); (iii): 2,178 (four tkts.).