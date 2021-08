Multifaceted well prepped to deliver in Monsoon Cup

BENGALURU:

07 August 2021 00:30 IST

Multifaceted. who has been well prepared is expected to score in the Monsoon Cup (1,400m), the feature event of the opening day’s races to be held here on Saturday (Aug. 7). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ACCUEILLIR PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 1-30 p.m.: 1. Capable (11) M. Naveen 60, 2. Perfect Halo (3) Vinod Shinde 60, 3. Sizzler (12) Bhawani Singh 60, 4. Dream Chaser (1) P. Ramesh 59.5, 5. Indian Star (6) A. Imran 59.5, 6. Bahurupah (10) Chethan G 59, 7. Prerana (9) Yash 59, 8. Chul Bul Rani (8) B. Nayak 58.5, 9. Iconic Princess (7) Indrajeet Singh 58.5, 10. Song And Dance (5) Mark 58.5, 11. Marvellous Maggi (4) Darshan 58 and 12. Challenging Star (2) Nazerul 56.

1. INDIAN STAR, 2. ICONIC PRINCESS, 3. CAPABLE

Advertising

Advertising

2. ALWAYS A RAINBOW PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 2-00: 1. Ocean Dunes (7) S. John 60, 2. In A Breeze (2) P.S. Chouhan 57, 3. Chain Of Thoughts (8) Naveen K 56.5, 4. Dynamical (5) Kiran Rai 56.5, 5. Extraordinary (1) Arvind K 56.5, 6. Will Power (4) Khurshad Alam 56.5, 7. The Omega Man (3) D. Patel 55.5, 8. Orleans (9) Indrajeet Singh 55, 9. Princess Jasmine (10) Jagadeesh 55, 10. Beautiful Oblivian (12) P. Surya 54.5, 11. Konichiwa (11) Darshan 54.5 and 12. Captal Gain (6) Rayan 53.

1. IN A BREEZE, 2. CHAIN OF THOUGhTS, 3. OCEAN DUNES

3. K.N. GURUSWAMY MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. Angelico (4) Akshay K 56, 2. First Royalist (11) P. Surya 56, 3. Princeton (6) Rayan 56, 4. Analect (7) P.S. Chouhan 54.5, 5. Ashwa Kanika (1) Arshad 54.5, 6. Demeter (2) Jagadeesh 54.5, 7. Divine Blessings (3) Neeraj 54.5, 8. Lady Supremos (12) Khurshad Alam 54.5, 9. Oriental Lilly (9) Nazerul 54.5, 10. Quiet Style (8) Vivek 54.5, 11. Serendip (10) S. Shareef 54.5 and 12. Star Of The Hills (5) D. Patel 54.5.

1. ANGELICO, 2. ANALECT, 3. DIVINE BLESSINGS

4. DHARMAPRAKASH L.S. VENKAJI RAO MEMORIAL TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. A Star Is Born (7) Yash 56, 2. Defining Power (10) Dhanu Singh 56, 3. Etosha (9) Sandesh 56, 4. For Old Times (12) Darshan 56, 5. Rule Of Law (4) Ashok K 56, 6. Sacrament (6) Sai Kumar 56, 7. Southern Dynasty (1) Kiran Rai 56, 8. Stockbridge (5) Neeraj 56, 9. Super Kind (3) Rayan 56, 10. Moonlight Sonata (2) P.S. Chouhan 54.5, 11. Secret Of Life (8) Akshay K 54.5 and 12. Teresita (11) Zervan 54.5.

1. SECRET OF LIFE, 2. STOCKBRIDGE, 3. ETOSHA

5. K.N. GURUSWAMY MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-30: 1. All Attractive (1) P.S. Chouhan 56, 2. Chiraag (8) S. Mubarak 56, 3. Here I Come (7) S. Shareef 56, 4. Lauterbrunnen (10) Md. Akram 56, 5. Magellan (11) Darshan 56, 6. Peyo (6) Yash 56, 7. Sir Phoenix (9) Sandesh 56, 8. Turkoman (3) Ranjeet Singh 56, 9. Brunhild (2) Dhanu Singh 54.5, 10. Lightning Flame (4) Kiran Rai 54.5, 11. Muirfield (12) Neeraj 54.5 and 12. Ruling Goddess (5) Akshay K 54.5.

1. ALL ATTRACTIVE, 2. RULING GODDESS, 3. MUIRFIELD

6. MONSOON CUP (1,400m), rated 85 & above, 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Multifaceted (4) S. John 60, 2. Northern Alliance (3) A. Imran 59, 3. Augustus Caesar (1) Neeraj 58, 4. Automatic (5) S. Shareef 57, 5. Mauritania (2) Akshay K 57 and 6. Shesmyscript (6) P.S. Chouhan 55.5.

1. MULTIFACETED, 2. NORTHERN ALLIANCE

7. PADDIWICK PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 4-30: 1. Electra (5) Shreyas Singh 60, 2. Lake Tahoe (9) P.S. Chouhan 58, 3. Speedster (2) S. Shareef 58, 4. Whizzo (6) A. Imran 57, 5. Forever Together (1) Yash 56.5, 6. Osiris (10) Arvind K 56, 7. Redoubtable (8) Akshay K 55, 8. Karadeniz (7) Nazerul 54, 9. Musterion (12) Kiran Rai 53.5, 10. Anakin (11) J.H. Arul 53, 11. Sea Of Cortez (3) Likith Appu 52.5 and 12. Kimera (4) Salman Khan 52.

1. FOREVER TOGETHER, 2. REDOUBTABLE, 3. SEA OF CORTEZ

8. ALWAYS A RAINBOW PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-00: 1. Definitive (11) A. Imran 60, 2. Own Legacy (—) (—) 60, 3. Stroke Of Genius (12) M. Naveen 59.5, 4. Flamingo Road (5) J.H. Arul 58.5, 5. Bloom Buddy (1) Anjar Alam 57.5, 6. Drusilla (9) Sandesh 57, 7. Jersey Legend (10) Rayan 57, 8. Mrs Thatcher (3) Sai Kumar 56, 9. Commandpost (8) Yash 55.5, 10. Exaltation (4) Arshad 55, 11. Embosom (2) Dhanu Singh 53.5 and 12. Quick Shots (7) B. Dharshan 53.5.

1. DRUSILLA, 2. FLAMINGO ROAD, 3. BLOOM BUDDY

Day’s best: DRUSILLA

Double: ANGELICO — SECRET OF LIFE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.