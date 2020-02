Multifaceted primed for a hat-trick

Multifaceted, who is in good form, may complete a hat-trick of wins in the Sprinters Trail Stakes (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 7).

False rails (width about 6.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. FOREVER ELEGANCE PLATE (Div. III), (1,200m), rated 15 to 35, 1-45 p.m.: 1. Country's Spirit (11) Mark 60, 2. Daring Sweetheart (6) S. Mubarak 60, 3. Mrs Thatcher (1) David Allan 60, 4. Up Front (8) S. Shareef 60, 5. Aerospeed (4) R. Manjunath 59.5, 6. Bella Mamma (7) Nazerul 59.5, 7. Vernesco (12) S. John 59.5, 8. Azeemki Princess (10) Irvan 59, 9. Regal Force (5) T.S. Jodha 59, 10. Eco Friendly (9) Arshad 58, 11. Iconic Princess (2) Sandesh 58 and 12. Commandpost (3) Sai Kiran 56.5.

1. Mrs Thatcher, 2. Up Front, 3. Vernesco

2. FEBRUARY PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-15: 1. Blazing Gold (10) M. Naveen 55, 2. Code Of Honour (7) David Allan 55, 3. Handsome Rocky (1) Sai Kiran 55, 4. Ombudsman (11) Darshan 55, 5. Phoenix Surprise (8) Antony 55, 6. Welcome Surprise (6) T.S. Jodha 55, 7. Belli Deepa (9) S. Mubarak 53.5, 8. Capable (2) Arshad 53.5, 9. Orleans (3) Sandesh 53.5, 10. Roc Girl (5) Jagadeesh 53.5, 11. Violin (12) Trevor 53.5 and 12. Zee Zee Top (4) I. Chisty 53.5.

1. Code Of Honour, 2. Capable, 3. Zee Zee Top

3. DAVANGERE PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 2-45: 1. Areca Angel (4) Suraj 60, 2. Elite Agent (6) Irvan 60, 3. Jai Vikram (9) T.S. Jodha 59.5, 4. Perfect King (2) M. Naveen 59.5, 5. She's Stylish (1) Arshad 59, 6. Desert Gold (11) Chetan G 58.5, 7. Shaktiman (12) Rayan 58, 8. Sri Lakshmi (10) Nazerul 57, 9. Prime Star (5) Sai Vamshi 56.5, 10. Desert Gilt (7) R. Anand 56, 11. El Matador (3) A. Vishwanath 53 and 12. Astron (8) Jagadeesh 51.

1. Areca Angel, 2. Prime Star, 3. Elite Agent

4. BHARACHUKKI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 3-15: 1. Indian Empress (6) S. John 60, 2. Aachen (5) Vaibhav 59, 3. Gypsy (3) Rayan 59, 4. Skyfire (2) Suraj 59, 5. Magic Stream (8) I. Chisty 56.5, 6. Winall (4) Antony 56.5, 7. Jersey Legend (7) Trevor 56, 8. Singhsaab (1) M. Naveen 56, 9. Yerwazan (11) Tauseef 55.5, 10. Lawrence Of Arabia (10) T.S. Jodha 54.5 and 11. Princess Holly (9) Sai Kiran 53.5.

1. Skyfire, 2. Indian Empress, 3. Magic Stream

5. FOREVER ELEGANCE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 3-45: 1. Rudram (6) Vivek 60, 2. High Admiral (3) R. Manish 59, 3. Kudla Punch (10) Sai Vamshi 58.5, 4. Florencia (9) R. Manjunath 58, 5. Queen Of Sands (1) T.S. Jodha 58, 6. Red Indian (4) Kiran Rai 57, 7. Alberto (8) Sandesh 56, 8. He's The One (7) Darshan 56, 9. Perfectgoldenera (5) M. Naveen 56, 10. Ramon (11) Arshad 56 and 11. Torosanto (2) Antony 56.

1. Queen Of Sands, 2. Red Indian, 3. Alberto

6. SPRINTERS TRAIL STAKES (1,200m), 4-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Aeisir (1) Darshan 59, 2. Courage (8) S. John 59, 3. Dream Catcher (5) T.S. Jodha 59, 4. Knotty Ash (4) Antony 59, 5. Mauritania (3) David Allan 59, 6. Multifaceted (2) Suraj 59, 7. Saint Petersburg (10) R. Marshall 59, 8. Silver Ikon (6) Kiran Rai 59, 9. Tutankhamun (7) Trevor 59 and 10. Lady Legend (9) Sandesh 57.5.

1. Multifaceted, 2. Knotty Ash, 3. Mauritania

7. BHARACHUKKI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-45: 1. Dallas (11) Arvind Kumar 60, 2. Slice Of Heaven (9) R. Marshall 59.5, 3. Port Of Beauty (2) Antony 57.5, 4. Capstone (6) Kiran Rai 56.5, 5. Donna Bella (3) Suraj 56.5, 6. Harbour Sunrise (4) Trevor 56.5, 7. Sandarina (10) Sandesh 56, 8. Stroke Of Genius (8) Rayan 55.5, 9. Sliver Swift (7) T.S. Jodha 53, 10. Ispelldangertoall (5) A. Vishwanath 52.5 and 11. Tyto Alba (1) R. Anand 52.5.

1. Harbour Sunrise, 2. Donna Bella, 3. Sandarina

8. FOREVER ELEGANCE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-15: 1. Happy Dancing (8) Rayan 60, 2. Desert Mirage (11) Kiran Rai 59.5, 3. Special Stone (4) M. Naveen 59.5, 4. Star Citizen (5) Chetan G 59.5, 5. The Preacher (3) S. Mubarak 59.5, 6. Hidden Soldier (6) Sai Kiran 59, 7. Kasauli (10) R. Manjunath 59, 8. Southern Power (1) Nazerul 59, 9. Heavenly Angel (7) Darshan 58, 10. Sadaqat (2) Selvaraj 58 and 11. Blarney Stone (9) T.S. Jodha 57.5.

1. Heavenly Angel, 2. Southern Power, 3. Hidden Solider

Day's best: Multifaceted

Double: Mrs Thatcher — Skyfire

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.