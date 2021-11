Multifaceted for the Bangalore Turf Club Trophy

Multifaceted appeals most in the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Nov. 26). False rails will be announced on the race day.

1. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. III), (1,400m), rated 00 to 25, 1-15 p.m.: 1. Raw Gold (6) Vivek 60, 2. Sand Castles (3) Nazerul 60, 3. Capable (7) M. Naveen 59, 4. Blazing Engine (11) R. Marshall 58.5, 5. Chul Bul Rani (1) D. Patel 58, 6. Perfect Halo (—) (—) 58, 7. Princess Jasmine (4) S. Saqlain 58, 8. Capital Gain (2) Rayan Ahmed 57, 9. Southern Power (9) Ikram Ahmed 56.5, 10. Marvellous Maggi (8) Chandrashekar 55 and 11. Elite Agent (10) Rajesh Kumar 52.5.

1. CAPABLE, 2. RAW GOLD, 3. CAPITAL GAIN

2. YOURE SO BEAUTIFUL PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 1-45: 1. Secretsuperstar (6) Chethan K 60, 2. Flamingo Road (4) J.H. Arul 58.5, 3. The Sovereign Orb (2) Akshay Kumar 58, 4. Ultimate Striker (10) Darshan 56.5, 5. Mega Success (9) Vivek 56, 6. Gold Gray (7) Arvind Kumar 55.5, 7. Country’s Jewel (3) M. Prabhakaran 55, 8. Dawn Rising (5) R. Marshall 54.5, 9. Divya Shakthi (1) P. Surya 54.5, 10. Gulfstream Park (8) A. Sandesh 54.5, 11. Sweet Kiss (11) Kiran Rai 54.5 and 12. Tall Girl (12) Rayan Ahmed 54.5.

1. THE SOVEREIGN ORB, 2. FLAMINGO ROAD, 3. DAWN RISING

3. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 2-15: 1. Striking Melody (7) Md. Habeeb 61, 2. Winmylove (9) S. John 61, 3. Beautiful Oblivian (3) P. Surya 59.5, 4. Messala (4) R. Pradeep 59.5, 5. Tenaris (5) J.H. Arul 59.5, 6. Zhu Zhu Zest (6) Darshan 59.5, 7. Black Whizz (8) Dhanu Singh 59, 8. Phoenix Surprise (11) Nazerul 59, 9. Hawking (1) R. Marshall 58, 10. Osibisa (2) P. Sai Kumar 58, 11. Happy Dancing (10) B. Nayak 56.5 and 12. Hitomi Sakuma (12) Rajesh Kumar 55.

1. WINMYLOVE, 2. PHOENIX SURPRISE, 3. MESSALA

4. YOURE SO BEAUTIFUL PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Griffen (7)Salman Khan 62, 2. Powerful Lady (12) S. John 60, 3. Queen Of Sands (4) R. Pradeep 57, 4. Stone House (6) S. Shareef 57, 5. Realia (5) Chethan K 55.5, 6. Rule Of Engagement (1) J.H. Arul 55.5, 7. Three Aces (11) Md. Habeeb 55.5, 8. Anne Boleyn (3) Dhanu Singh 55, 9. Kalyan (2) P. Siddaraju 54.5, 10. Birchwood (8) D. Patel 53.5, 11. Flaming Orange (10) P. Sai Kumar 53.5 and 12. Shanaey (9) P. Surya 52.

1. RULE OF ENGAGEMENT, 2. POWERFUL LADY, 3. ANNE BOLEYN

5. SIACHEN PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Douglas (—) (—) 60, 2. Own Legacy (4) C.S. Jodha 59.5, 3. Limited Source (3) J.H. Arul 57, 4. Gypsy (12) D. Patel 55, 5. For Old Times (1) S. Saqlain 54.5, 6. Frederico (6) S. Shareef 54.5, 7. Moving Ahead (7) S.K. Pawan 54.5, 8. The King N I (2) P. Surya 54.5, 9. Twilight Fame (9) Rajesh Kumar 54, 10. Icelandic (10) Akshay Kumar 53, 11. Mark One (8) R. Marshall 53 and 12. Welcome Surprise (11) Rayan Ahmed 52.5.

1. OWN LEGACY, 2. LIMITED SOURCE, 3. ICELANDIC

6. SEA BISCUIT TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-45: 1. Bul Bule Hind (9) Arvind Kumar 57, 2. Elite Crown (8) Kiran Rai 57, 3. Exalted Dream (4) Darshan 57, 4. Golden Wings (1) Antony Raj 57, 5. The Intruder (2) S. Shareef 57, 6. The Omega Man (12) P. Mani 57, 7. Armory (11) Dhanu Singh 55.5, 8. Infinite Grace (5) Vinod Shinde 55.5, 9. Knotty Princess (3) Md. Habeeb 55.5, 10. Measure Of Time (7) Arshad 55.5, 11. Shivalik Mirror (10) Ashok Kumar 55.5 and 12. Teresita (6) Akshay Kumar 55.5.

1. TERESITA, 2. ARMORY, 3. GOLDEN WINGS

7. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over (Terms), 4-15: 1. Royal Crystal (4) R. Marshall 61.5, 2. Multifaceted (1) P.S. Chouhan 59.5, 3. Golden Oaks (2) A. Sandesh 55.5, 4. Mauritania (6) Akshay Kumar 55.5, 5. Silver Ikon (3) Darshan 55.5 and 6. Abira (5) Antony Raj 54.

1. MULTIFACETED, 2. ABIRA

8. SOUTHERN BAY PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-45: 1. Aceros (10) J.H. Arul 62.5, 2. Perfect Rendition (11) H.M. Akshay 60.5, 3. Gin Daisy (3) P. Siddaraju 59.5, 4. Land Of Liberty (2) Angad 59.5, 5. Bold Move (8) Salman Khan 57.5, 6. Songkran (5) Tousif Khan 56.5, 7. Star And Garter (5) S. Saqlain 55.5, 8. Mr Humble (9) Saddam H 54, 9. Caesars Palace (6) Shreyas Singh 53, 10. Reczai (1) Vishal Bunde 52, 11. Celestial Highway (12) Likith Appu 51.5 and 12. Lightning Attack (7) Ikram Ahmed 51.5.

1. PERFECT RENDITION, 2. CAESARS PALACE, 3. STAR AND GARTER

9. WORLD CHILDREN’S DAY PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-15: 1. Drums Of War (9) A. Sandesh 62.5, 2. Shinning Rock (7) P. Surya 62.5, 3. The Matrix (10) S. Saqlain 62.5, 4. Devils Magic (4) S. John 62, 5. Crimson Heart (11) Arvind Kumar 61.5, 6. Flamboyant Girl (5) Mark 61, 7. Juggaad (12) Akshay Kumar 61, 8. Speed Seven (6) P.S. Chouhan 61, 9. Acaster (8) J.H. Arul 59.5, 10. Black Coffee (2) Qureshi 59.5, 11. Highland Rock (3) Vivek 59.5 and 12. Another Rainbow (1) Dhanu Singh 59.

1. DRUMS OF WAR, 2. SPEED SEVEN, 3. ACASTER

Days best: WINMYLOVE

Double: THE SOVEREIGN ORB — PERFECT RENDITION

Jackpot: 5, 6, 7, 8 & 9; Treble (i): 1, 2, & 3, (ii): 4, 5 & 6; (ii): 7, 8 & 9.