Multifaceted for Bangalore Turf Club Trophy

BENGALURU:

20 November 2020 20:30 IST

Multifaceted, who failed as a favourite in his last run, may make amends in the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Nov 21). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will in position.

1. MANIPAL PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00 p.m.: 1. First Impression (1) B. Harish 57, 2. Jokshan (2) Neeraj 57, 3. Morganite (5) Ashhad Asbar 57, 4. Ocean Dunes (3) Antony 57, 5. Phoenix Surprise (9) R. Marshall 57, 6. Altamonte (4) Jagadeesh 55.5, 7. Bloom Buddy (7) Anjar Alam 55.5, 8. Carmine (8) Trevor 55.5, 9. Celestial Cloud (10) Zervan 55.5, 10. Exaltation (12) Suraj 55.5, 11. Top News (6) Rayan 55.5 and 12. Zee Zee Top (11) R. Pradeep 55.5.

1. JOKSHAN, 2. CARMINE, 3. EXALTATION

2. NOVEMBER PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 2-30: 1. Mariachi (5) S. Shareef 60, 2. Dream Chaser (8) R. Manish 57.5, 3. Amalfi Sunrise (11) P.P. Dhebe 57, 4. Jan Zizka (7) Srinath 57, 5. Marvellous Maggi (12) Rayan 57, 6. Star Hopper (1) Zervan 57, 7. Diamantissimo (3) Tauseef 56, 8. Special Stone (2) Afsar Khan 55, 9. Sadaqat (9) Ashhad Asbar 54.5, 10. Aerospeed (6) S. Imran 54, 11. Country’s Jewel (10) P. Surya 54 and 12. Fortuneer (4) N.B. Kuldeep 54.

1. AMALFI SUNRISE, 2. JAN ZIZKA, 3. STAR HOPPER

3. WORLD TELEVISION DAY PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Arabian Phoenix (1) Trevor 57, 2. Cinco De Mayo (9) Chetan K 57, 3. Decorum (10) R. Pradeep 57, 4. Dynamical (7) Darshan 57, 5. Garamond (—) (—) 57, 6. Rainbow Rising (4) Sai Vamshi 57, 7. Realia (8) M. Naveen 57, 8. Secret Source (2) Suraj 57, 9. Shivalic Gold (5) R. Shelar 57, 10. Thunder Point (6) Irvan 57, 11. Canotina (3) Antony 55.5 and 12. In A Breeze (11) Vaibhav 55.5.

1. SECRET SOURCE, 2. ARABIAN PHOENIX, 3. CANOTINA

4. CHIKKABALLAPUR PLATE (1,200m), rated 45 to 65, 3-30: 1. Abira (1) S. John 60, 2. Corona Del Corsa (10) M. Naveen 59, 3. Regal Music (3) Kiran Rai 58.5, 4. Fire Glow (2) Arshad 57, 5. Cuban Pete (12) Zervan 56, 6. Harbour Sunrise (8) Akshay K 55, 7. Land Of Liberty (5) B. Harish 55, 8. The Strength (6) Afsar Khan 55, 9. Golden Oaks (4) Trevor 53.5, 10. Salvador Dali (11) Rayan 53.5, 11. Silver Dew (8) Darshan 53 and 12. Benediction (7) Jagadeesh 51.

1. ABIRA, 2. GOLDEN OAKS, 3. HARBOUR SUNRISE

5. HOYSALA SALVER (1,600m), rated 60 & above, 4-00: 1. Tenno Sho (1) A. Imran 60, 2. Southern Ruler (4) Sandesh 59.5, 3. Roma Victor (7) Akshay K 58.5, 4. Velocidad (6) J.H. Arul 58, 5. Well Connected (5) Trevor 58, 6. Mystic Flame (2) Irvan 54, 7. Commodus (3) Jagadeesh 53.5 and 8. Electra (8) P.P. Dhebe 52.5.

1. TENNO SHO, 2. WELL CONNECTED, 3. ROMA VICTOR

6. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Knotty Ash (6) Antony 60, 2. Multifaceted (5) Suraj 60, 3. Areca Legend (2) Akshay K 58, 4. Augustus Caesar (4) Neeraj 57, 5. Dream Catcher (3) P.P. Dhebe 57, 6. Psychic Warrior (7) Kiran Rai 57 and 7. Saint Petersburg (1) Trevor 57.

1. MULTIFACETED, 2. SAINT PETERSBURG, 3. KNOTTY ASH

7. LAL BAGH PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-00: 1. Whizzo (4) Srinath 60, 2. Show Girl (8) Vaibhav 58.5, 3. Mighty Red (1) Sandesh 57, 4. Astral Force (3) Antony 55.5, 5. Agnar (12) J.H. Arul 54.5, 6. Kalyan (11) Jagadeesh 54, 7. Rivers Of Babylon (2) Afsar Khan 54, 8. Sea Of Cortez (5) P.P. Dhebe 54, 9. Dreams United (6) N.B. Kuldeep 53.5, 10. Star Sapphire (7) S. Mubarak 53.5, 11. High Priestess (9) Trevor 52.5 and 12. Chantelle (10) Zervan 51.

1. HIGH PRIESTESS, 2. SEA OF CORTEZ, 3. MIGHTY RED

8. NOVEMBER PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-30: 1. Black Whizz (10) Arvind K 60, 2. Striking Memory (7) Darshan 60, 3. Eco Friendly (2) M. Naveen 56.5, 4. Sun Splash (8) S. Shareef 56.5, 5. Bellator (4) Trevor 56, 6. Revan Star (3) R. Pradeep 56, 7. Kimetto (6) Akshay K 55.5, 8. Little Joe (12) Antony 55.5, 9. Sizzler (11) Ashok Kumar 55.5, 10. Girl With Pearl (5) R. Manish 55, 11. Lady Nectar (9) N.B. Kuldeep 54 and 12. Happy Dancing (1) B. Harish 52.5.

1. BELLATOR, 2. KIMETTO, 3. SUN SPLASH

Day’s best: MULTIFACETED

Double: ABIRA — BELLATOR

Jky: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.