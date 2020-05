Mrs Patmore may score

The four-year-old filly Mrs Patmore, who is in good shape as evidenced by her track performances, may score in the A. C. Ardeshir Trophy, the main event of the races to be held here on Sunday evening.

MASTER SHIFU PLATE (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5-00: 1. June (3) S.Amit 59, 2. Eiger’s Tiger (10) Akshay Kumar 57.5, 3. Jager Bomb (8) Trevor 57.5, 4. She’s An Ace (9) C.S.Jodha 54.5, 5. Danse Debonaire (1) S.J.Sunil 53, 6. Grey One (4) Bhawani 52, 7. Smasher (5) Akshay 52, 8. Care Free (7) Neeraj 51, 9. Ritz (6) Santosh 51 and 10. Shalom (2) J.Chinoy 50.5.

1. JAGER BOMB, 2. JUNE, 3. CARE FREE

J P VAZIFDAR TROPHY (1,200m), rated 53 to 79, 5-30: 1. Incentio (4) Daman 59.5, 2. Korol (7) C.S.Jodha 57.5, 3. Ladislaus (1) Trevor 56.5, 4. Carbonara (5) Sandesh 53.5, 5. Turf Dancer (2) Dashrath 52.5, 6. Arakawah (6) S.Kamble 51.5, 7. Shania (3) S.Amit 50.5 and 8. Irish Bailey (8) Neeraj 49.5.

1. LADISLAUS, 2 . KOROL, 3. IRISH BAILEY

A C ARDESHIR TROPHY (Gr. III) (1,600m), 4-y-o & over, 6-00: 1. B Fifty Two (1) C.S.Jodha 59, 2. Jack Frost (4) Sandesh 59, 3. Mrs Patmore (2) Trevor 59 and 4. London (3) Neeraj 52.5.

1. MRS PATMORE, 2. JACK FROST

M D PETIT PLATE (1,600m), Cl. V, rated 01 to 26, 6-30: 1. Dem Sao (10) Bhawani 59, 2. Viking (5) Akash Rajput 59, 3. Huracan (1) C.S.Jodha 58.5, 4. Britain (2) Daman 57.5, 5. Sweeping Move (13) Vishal 57, 6. Alexia (6) Mudassar Nazar 56.5, 7. Master Sergeant (3) S.Amit 56.5, 8. Frisky Whiskey (8) K.Kadam 55.5, 9. Paradise (4) Kuldeep 54, 10. Star Scholar (14) Trevor 53.5, 11. Windhoek (7) S.J.Sunil 53.5, 12. Dazzle N Daze (12) Nirmal Jodha 52.5, 13. Oscillation (11) Neeraj 52.5 and 14. Secret Flame (9) Akshay Kumar 51.

1. DEM SAO, 2. OSCILLATION, 3. STAR SCHOLAR

A F S TALYARKHAN TROPHY (1,000m), Maiden 3-y-o only, 7-00: 1. Brooklyn Bridge (10) Agarwal 55, 2. Superstar Supreme (8) Mosin 55, 3. Yutaka (13) V.Jodha 55, 4. Angels Harmony (1) A.Gaikwad 53.5, 5. Ascension (2) C.S.Jodha 53.5, 6. Fantasy Star (12) Trevor 53.5, 7. Fine Tune (6) A.K.Pawar 53.5, 8. Gold Field (4) J.Chinoy 53.5, 9. Golden Weaver (9) Akshay 53.5, 10. Malavika (3) N.Rawal 53.5, 11. Queens Best (11) Neeraj 53.5, 12. Shahtoosh (5) K.Kadam 53.5 and 13. Victoriana (7) Akash Rajput 53.5.

1. FANTASY STAR, 2. SUPERSTAR SUPREME, 3. ASCENSION

STYLECRACKER STAKES (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7-30: 1. Beneficial (7) Ajinkya 60.5, 2. Fabio (3) Sandesh 59.5, 3. Zinfandelle (8) Neeraj 57.5, 4. Philadelphia (9) Trevor 53.5, 5. Dolphin (6) C.S.Jodha 53, 6. Mesopotamia (1) N.Rawal 52.5, 7. Warlock (5) Bhawani 52, 8. Lilac Time (4) Kuldeep 51.5 and 9. It’s A Deal (2) Roushan 50.

1. FABIO, 2. BENEFICIAL, 3. ZINFANDELLE

PRINCE JEHAN PLATE (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 8-00: 1. Victorio (7) Raghuveer 60, 2. Rider On The Storm (8) Agarwal 59, 3. Cezanne (2) Bhawani 55.5, 4. Flamboyant Flame (5) Ayyar 54, 5. Motherland (9) J.Chinoy 54, 6. Wind Craft (4) K.Kadam 53.5, 7. Mizilla Gold (6) S.Amit 52, 8. Rosella (10) Roushan 52, 9. Charming (1) Vishal 51.5 and 10. Indian Serenade (3) Dashrath 51.5.

1. MIZILLA GOLD, 2. VICTORIO, 3. CEZANNE

Day’s best: FABIO

Double: JAGER BOMB – LADISLAUS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7. Treble: 5, 6 & 7. Tanala: All races. Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.