Mother’s Grace for HPSL Golconda 1000 Guineas

Trainer Adhirajsingh Jodha’s Mother’s Grace may score over her rivals in the HPSL Golconda 1000 Guineas, the first classic of the Hyderabad Winter Races, to be held here on Sunday (Nov. 24).

1. MANCHERIAL PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 1.10 p.m.: 1. Exponent (6) R.S. Jodha 60, 2. Taaliyah (8) Mukesh 58.5, 3. Politics (7) Md. Ismail 57.5, 4. Think Of God (5) A.A. Vikrant 57.5, 5. MN’S Council (4) M. Mark 57, 6. Bien Pensant (1) Surya Prakash 56.5, 7. Fortune Art (2) G. Naresh 52.5 and 8. Zidane (3) Kuldeep Jr. 50.5.

1. TAALIYAH, 2. EXPONENT, 3. POLITICS

2. WINDSCALE PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II), 1.40: 1. Authoritarian (6) Trevor 56, 2. Corte Madera (5) Saqlain 56, 3. Country’s Dictator (1) Mohit 56, 4. Bestie (4) Mukesh 54.5, 5. Divine Faith (7) Alex Rozario 54.5, 6. Double Bubble (2) Kuldeep Sr. 54.5 and 7. Zuza (3) Ashad Asbar 54.5.

1. AUTHORITARIAN, 2. ZUZA, 3. DIVINE FAITH

3. HIMAYAT SAGAR CUP (Div. II) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Annhilator (2) Kuldeep Sr. 60, 2. Park Lane (8) Md. Ismail 59.5, 3. Pancho (1) B. Nikhil 57.5, 4. City Cruise (5) R.S. Jodha 56, 5. Varaneek Gold (4) P. Sai K 56, 6. Sadiya (3) Kuldeep Jr. 55, 7. Hoping Queen (7) Mohit 54 and 8. Smart Boy (6) G. Naresh 53.5.

1. ANNHILATOR, 2. PARK LANE, 3. SADIYA

4. HIMAYAT SAGAR CUP (Div. I) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Gloria (4) Akshay K 60, 2. My Challenge (1) Trevor 58, 3. Genie (2) Nakhat Singh 57, 4. Mirzeta (7) M. Mark 55.5, 5. Emperors Charm (5) Alex Rozario 54, 6. Swiss Girl (6) B.R. Kumar 54, 7. Balahaka (3) P. Sai K 52.5 and 8. Nav Lakhaa (—).

1. GLORIA, 2. MY CHALLENGE, 3. SWISS GIRL

5. ROYAL TERN PLATE (1,600m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. City Of Blessing (10) A.A. Vikrant 60, 2. Golden Gazelle (6) Vivek G 60, 3. Trishul (5) Ashad Asbar 59, 4. Lady Danger (3) Mukesh 58, 5. N R I Ultrapower (1) Abhay Singh 57, 6. Detective (8) Trevor 56.5, 7. Happy Soul (2) Surya Prakash 56.5, 8. Ampere’s Touch (9) Gaurav 56, 9. First Class (11) B. Nikhil 56, 10. Notre Dame (7) Md. Ekram 54.5, 11. Windsor (12) Saqlain 54.5 and 12. Caraxes (4) G. Naresh 53.5.

1. HAPPY SOUL, 2. GOLDEN GAZELLE, 3. DETECTIVE

6. LINGAPUR CUP (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. Lashka (1) Trevor 61.5, 2. Calista Girl (4) Gaurav 59, 3. Clefairy (7) M. Mark 55, 4. Exclusive Black (8) Md. Ismail 53.5, 5. Wind Sprite (3) Afroz K 53.5, 6. Ariette (9) Akshay K 53, 7. Hoping Sky (12) Mohit 53, 8. Rolls Royce (2) Md. Ekram 53, 9. Burgundy Black (10) Mukesh 52.5, 10. Fara (5) G. Naresh 52.5, 11. Shah Of Iran (11) Surya Prakash 52.5 and 12. Cosmico (6) B. Nikhil 50.

1. ARIETTE, 2. LASHKA, 3. CALISTA GIRL

7. HPSL GOLCONDA 1000 GUINEAS (Gr. 2) (1,600m) (Terms), Fillies 3-y-o only, 4.15: 1. Arion One (8) Saqlain 57, 2. Chotipari (3) I. Chisty 57, 3. Inspire (7) Antony Raj 57, 4. Maigira (4) Trevor 57, 5. Mother’s Grace (9) Sandesh 57, 6. Mountain Touch (1) Ashad Asbar 57, 7. Nyx (5) Akshay K 57, 8. Psychic Star (2) Vivek G 57, 9. Star Of Night (10) Alex Rozario 57 and 10. White Pearl (6) Mulkesh 57.

1. MOTHER’S GRACE, 2. NYX, 3. PSYCHIC STAR

8. HIMAYAT SAGAR CUP (Div. III) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Gifted Girl (5) B.R. Kumar 60, 2. Vital Sign (6) Alex Rozario 60, 3. Clara (1) Akshay K 57.5, 4. Grey Sky (7) Md. Ekram 56.5, 5. Gun For Gold (2) G. Naresh 56.5, 6. Muaser (4) P. Ajeeth K 55, 7. Reining Queen (3) Md. Ismail 54.5 and 8. Cutie Pie (8) Surya Prakash 53.5.

1. CLARA, 2. GIFTED GIRL, 3. MUASER

Day’s Best: ARIETTE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

