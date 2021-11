Moon’s Blessing wins Royal Calcutta Turf Club Cup

Sarainaga Racing Private Limited’s Moon’s Blessing (Akshay K up) won the Royal Calcutta Turf Club Cup, the main event of the races held here on Tuesday (Nov. 2). The winner is trained by S. Attaollahi.

1. INAUGURATION PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: GAZEBO TALK (S. Shareef) 1, Chul Bul Rani (D. Patel) 2, Raw Gold (Vivek) 3 and Iconic Princess (Shreyas Singh) 4. Not run: Akasi. Shd, 1-1/4 and Nose. 1m, 15.65s. ₹38 (w), 13, 131 and 29 (p), SHP: 354, THP: 66, FP: 3,042, Q: 2,855, Trinella: 9,333 and 21,776 (carried over), Exacta: 28,940 (carried over). Favourite: Iconic Princess. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas, Mr. Dean Stephens & Mr. Martin Alan Wheeler. Trainer: Neil Devaney.

2. NOVICE PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms): DE VILLIERS (P.S. Chouhan) 1, Sacrament (Ranjeet Singh) 2, Domina (Antony) 3 and Demeter (Akshay K) 4. Nose, 1/2 and 5. 1m, 07.30s. ₹11 (w), 10, 16 and 37 (p), SHP: 36, THP: 96, FP: 52, Q: 63, Trinella: 573 and 252, Exacta: 1,394 and 350. Favourite: De Villiers. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: S. Attaollahi.

3. INAUGURATION PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: MARCO POLO (J.H. Arul) 1, Augustina (Nazerul) 2, Caesars Palace (S. Shareef) 3 and Super Gladiator (Chetan K) 4. 1-1/2, 3/4 and 3/4. 1m, 15.39s. ₹39 (w), 23, 24 and 39 (p), SHP: 75, THP: 71, FP: 442, Q: 206, Trinella: 3,547 and 1,216, Exacta: 27,157 and 3,879. Favourite: Adela. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mrs. Geeta Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

4. VEDAVATI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: ALMANACH (J.H. Arul) 1, Four Wheel Drive (Akshay K) 2, Morganite (Ashhad Asbar) 3 and Christopher Wren (Arshad) 4. Not run: Twinkle Feet. 1-1/2, 1-1/2 and Shd. 1m, 27.06s. ₹108 (w), 17, 19 and 42 (p), SHP: 30, THP: 97, FP: 1,009, Q: 178, Trinella: 31,164, Exacta: 12,834. Favourite: Christopher Wren. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Sohna Stud Farm Pvt Ltd. Trainer: Pradeep Annaiah.

5. RACING PATRONS CUP (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over: WATCHMYSTARS (P.S. Chouhan) 1, Silver Dew (Kiran Rai) 2, Alberetta (Alex Rozario) 3 and Harmonia (J.H. Arul) 4. 2, Lnk and 1-3/4. 1m, 13.35s. ₹13 (w), 10, 20 and 53 (p), SHP: 49, THP: 100, FP: 72, Q: 73, Trinella: 857 and 560, Exacta: 3,491 and 2,244. Favourite: Watchmystars. Owners: Hyperion Bloodstock Pvt Ltd rep by. Mr. Zaheer F. Rattonsey, Mr. Ramesh Chandra Mehta & Mr. R. Shiva Shankar. Trainer: Irfan Ghatala.

6. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,400m), 3-y-o only, (Terms): MOON’S BLESSING (Akshay K) 1, Knight In Hooves (Yash) 2, Perfect Empress (Ashhad Asbar) 3 and Defining Power (Dhanu Singh) 4. 3, 2 and Nk. 1m, 25.36s. ₹43 (w), 21 and 13 (p), SHP: 31, THP: 46, FP: 132, Q: 51, Trinella: 624 and 688, Exacta: 9,158 and 1,472. Favourite: Knight In Hooves. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S Attaollahi.

7. DUDHSAGAR FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45: STOCKBRIDGE (Antony) 1, Mistletoe (Dhanu Singh) 2, Pissarro (Akshay K) 3 and Antibes (S. John) 4. Not run: Jokshan. Hd, 1-3/4 and 3-1/2. 1m, 38.14s. ₹65 (w), 17, 12 and 17 (p), SHP: 45, THP: 44, FP: 184, Q: 57, Trinella: 330 and 138, Exacta: 1,481 and 552. Favourite: Mistletoe. Owner: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: Arjun Mangalorkar.

8. VEDAVATI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: ALLABOUTHER (Antony) 1, Jack Ryan (Arshad) 2, Katana (Akshay K) 3 and Karadeniz (H.M. Akshay) 4. Not run: Jokshan. 1/2, 1-1/2 and Hd. 1m, 26.66s. ₹86 (w), 22, 16 and 13 (p), SHP: 36, THP: 55, FP: 403, Q: 139, Trinella: 898 and 400, Exacta: 12,341. Favourite: Classic Charm. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: ₹40,668 (one tkt.); Runner up: 2,905 (six tkts.); Treble (i): 1,090 (six tkts.); (ii): 2,410 (five tkts.).