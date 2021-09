Moonlight Ruby claims Hyperion Plate

Hyderabad:

06 September 2021 18:50 IST

Mr. Jatin L. Trivedi’s Moonlight Ruby (Neeraj up) claimed the Hyperion Plate, the main event of Monday’s (Sept. 6) races.

The winner is trained by Mir Faiyaz Ali Khan.

1. SILVER PHANTOM PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): JEAN LAFETTE (R. Ajinkya) 1, Burano (Ashad Asbar) 2, Bandit King (A.A. Vikrant) 3 and Miss Little Angel (Trevor) 4. 1, Nk and Nk. 1m 14. 64s. ₹60 (w), 15, 14 and 72 (p). SHP: 41, THP: 145, FP: 311, Q: 127, Tanala: 14,410. Favourite: Galwan. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

Advertising

Advertising

2. HELEN OF TROY PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): WATCH MY STRIDE (Akshay Kumar) 1, Trump Star (Ajeeth Kumar) 2, Hard To Toss (Deepak Singh) 3 and Sea Wolf (B. Nikhil) 4. 2-3/4, 1/2 and 2. 1m 14. 46s. ₹32 (w) 14, 17 and 20 (p). SHP: 41, THP: 61, FP: 227, Q: 139, Tanala: 1,808. Favourite: Ashwa Raudee. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

3. HYPERION PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): MOONLIGHT RUBY (Neeraj) 1, Able Love (B. Nikhil) 2, Zamazenta (C. Umesh) 3 and Zeus (Trevor) 4. 1, 1/2 and 3-1/2. 1m 28. 76s. ₹64 (w), 16, 14 and 67 (p). SHP: 43, THP: 117, FP: 263, Q: 82, Tanala: 9,358. Favourite: Zeus. Owner: Mr. Jatin L. Trivedi. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

4. HILL FORT PLATE (Div.I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): STAR BABE (Rohit Kumar) 1, Sheldon (Trevor) 2, Big Day (Nakhat Singh) 3 and Red River (R.S. Jodha) 4. Not run: Silver Set. 1, 1 and 2. 1m 15. 76s. ₹22 (w), 11, 13 and 35 (p). SHP: 45, THP: 72, FP: 85, Q: 46, Tanala: 576. Favourite: Star Babe. Owner: Mr. Ch. Naga Nancharayya. Trainer: R.H. Sequeira.

5. HIDDEN BLOOM PLATE (1,600m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat.III): MORINGA (Trevor) 1, N R I Touch (Akshay Kumar) 2, Grand Finale (A.A. Vikrant 3 and Forever Bond (R. Laxmikanth) 4. Not run: Flying Jet. 2-3/4, 5-1/4 and 1-1/2. 1m 41. 76s. ₹22 (w), 12, 14 and 18 (p). SHP: 42, THP: 48, FP: 91, Q: 53, Tanala: 280. Favourite: Moringa. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Private Limited, Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai. Trainer: L.V.R Deshmukh.

6. HILL FORT PLATE (Div.II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III): TOP IN CLASS (Akshay Kumar) 1, Flamingo Fame (Trevor) 2, California Beauty (G. Naresh) 3 and Ice Berry (C.P. Bopanna) 4. 1-1/2, 1/2 and 2-1/4. 1m 15. 94s. ₹34 (w), 17, 12 and 24 (p). SHP: 46, THP: 64, FP: 102, Q: 38, Tanala: 360. Favourite: Flamingo Fame. Owners: Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. Sudheer Reddy, Mr. Mohammed Abdul Wajid Khan & Mr. Satyanarayana Reddy Pannala. Trainer: S.S.F. Hassan.

Jackpot: 70%: ₹10,326 (39 tkts.), 30% 825 (209 tkts.).

Treble: (i) 2,088 (19 tkts.), (ii) 284 (321 tkts.).

Mini Jackpot: 2,652 (34 tkts.).