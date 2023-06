Monteverdi wins the Nawab M Arshad Ali Khan Memorial Cup

June 10, 2023 06:13 pm | Updated 06:14 pm IST - BENGALURU

Vijay Singh trained Monteverdi (Hindu Singh up), won the Nawab M Arshad Ali Khan Memorial Cup, the main event of the races held here on Saturday (June 10).

The winner is owned by Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Mr. Rishad N. Pandole, Byramjee Jeejeebhoy Pvt and Mr. Chaduranga Kanthraj Urs.

The results

1. RARE GEM PLATE (Div. III): SILVER SWIFT (C. Umesh) 1, Mr Humble (Vishal Bunde) 2, Bellissimo (Likith Appu) 3 and Baltimore (S. John) 4. 4, 1 and 2-3/4. 1m 13.94s. Rs. 21 (w), 12, 18 and 12 (p), SHP: 56, THP: 38, FP: 188, Q: 131, Trinella: 358, Exacta: 888. Favourite: Silver Swift.

Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Azhar Ali.

2. ASCOT PLATE: TEHANI (Akshay K) 1, Knight Defensor (Trevor) 2, Irish Coffee (Arvind K) 3 and Victoria Doresaani (S. Saqlain) 4. 3/4, 4-1/2 and Lnk. 1m 24.96s. Rs. 26 (w), 12, 11 and 69 (p), SHP: 30, THP: 199, FP: 50, Q: 28, Trinella: 1,603, Exacta: 6,983. Favourite: Knight Defensor.

Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP rep. by Mr. D.R. Thacker & Mr. S.R. Sanas’. Trainer: S. Attaollahi.

3. RARE GEM PLATE (Div. II): MACRON (R. Pradeep) 1, Groovin (Hindu S) 2, Glow In The Dark (Ashhad Asbar) 3 and Seoul (Bhawani S) 4. 4, 1-1/4 and 1-1/2. 1m 12.96s. Rs. 62 (w), 20, 12 and 16 (p), SHP: 37, THP: 50, FP: 206, Q: 90, Trinella: 1,629, Exacta: 1,836. Favourite: Groovin.

Owner: Mr. Arun Kumar K.N. Trainer: Pradeep Annaiah.

4. MANJRI STUD PLATE: ETERNAL PRINCESS (Vinod Shinde) 1, Crown Consort (Yash) 2, Lauterbrunnen (Angad) 3 and Archway (K Nazil) 4. Not run: Tripitaka and Tough Cookie. 3/4, 2-1/2 and 6-1/4. 1m 11.85s. Rs. 90 (w), 26, 10 and 16 (p), SHP: 27, THP: 36, FP: 165, Q: 46, Trinella: 490, Exacta: 1,435. Favourite: Crown Consort.

Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Teja Gollapudi, Mr. M. Ravi & Mrs. R. Chellam. Trainer: S. Narredu.

5. BRIG. R.C.R. HILL MEMORIAL TROPHY: MIGHTY ZO (Akshay K) 1, Splendido (Vinod Shinde) 2, Truth (S. Saqlain) 3 and Stormy Ocean (Trevor) 4. 2-1/2, Nk and 1. 1m 51.88s. Rs. 39 (w), 12, 16 and 19 (p), SHP: 43, THP: 38, FP: 264, Q: 150, Trinella: 2,067, Exacta: 4,539. Favourite: Stormy Ocean.

Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

6. NAWAB M ARSHAD ALI KHAN MEMORIAL CUP: MONTEVERDI (Hindu S) 1, Pride’s Angel (Akshay K) 2, De Villiers (Shreyas S) 3 and Bellator (Kirtish Bhagat) 4. Lnk, 1-3/4 and 1. 1m 24.74s. Rs. 100 (w), 21, 18 and 31 (p), SHP: 37, THP: 72, FP: 702, Q: 263, Trinella: 37,064, Exacta: 43,078. Favourite: Isnt She Beautiful.

Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Mr. Rishad N. Pandole, Byramjee Jeejeebhoy Pvt and Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: Vijay Singh.

7. RARE GEM PLATE (Div. I): PAVAROTTI (J.H. Arul) 1, Sacred Creator (Angad) 2, Air Display (Vivek) 3 and Chisox (Tauseef) 4. 4-1/4, 3/4 and 4-1/2. 1m 12.70s. Rs. 15 (w), 10, 19 and 16 (p), SHP: 39, THP: 44, FP: 53, Q: 54, Trinella: 459, Exacta: 3,333. Favourite: Pavarotti.

Owners: Manjri Horse Breed’s Farm Pvt Ltd, Mr. Roopesh S & Mr. Neil Darashah. Trainer: Neil Darashah.

Jackpot: Rs. 1,11,640 (carried over); Treble (i): 10,940 (one tkts); (ii): 740 (27 tkts).

