Mongolian King may score encore

Mongolian King may score an encore in the Christmas Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Monday (Dec. 25).

1. WILD FOREST PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 1.30 p.m: 1. Hadar (6) Brisson 60.5, 2. Stellenbosch (1) Farhan 58.5, 3. Chalouchi Girl (5) Tanveer 56, 4. Dhanwaan (3) Umesh 56, 5. Star Studded (7) Kalyan 55, 6. Cacharel (2) Adarsh 54.5 and 7. Rhapsidion Rose (4) Ayaz Khan 52.5.

1. HADAR, 2. DHANWAAN, 3, RHAPSIDION ROSE

2. TANJORE PLATE (1,000m) maiden 2-y-o only (Terms), 2.00: 1. Excellent Rainbow (3) Jagadeesh 56, 2. Kim (6) Tanveer 56, 3. My Opinion (1) Akshay Kumar 56, 4. No Way Jack (9) Ayaz Khan 56, 5. Star Solitaire (5) Trevor 56, 6. Glorious Nissy (7) Brisson 54.5, 7. Heavenly Blue (2) Saddam 54.5, 8. Jessica (8) Noorshed 54.5 and 9. Texas Rose (4) Hesnain 54.5.

1. STAR SOLITAIRE, 2. GLORIOUS NISSY, 3. KIM

3. MAHABALIPURAM PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 2.30: 1. Strike The Stars (6) Rajendra Singh 60, 2. Autumn Love (9) Mukesh Kumar 58.5, 3. Orla (4) Stephen 55.5, 4. Country's Power (7) Afsar Khan 55, 5. Samba Warrior (3) Ayaz Khan 55, 6. Princess Sasha (1) Vaibhav 54.5, 7. Secret Harmony (8) Akshay Kumar 53.5, 8. Spades (5) Shahar Babu 53.5, 9. Excellent Phoenix (10) Umesh 53 and 10. Steve Mcqueen (2) Saddam 50.

1. PRINCESS SASHA, 2. SECRET HARMONY, 3. EXCELLENT PHOENIX

4. DR. C. G. BHASKAR MEMORIAL CUP (Div.II) (1,000m), rated 40 to 65, 3.00: 1. Green Striker (8) Saddam 60, 2. Pretty Gal (5) M. Baskar 58.5, 3. Alfredo (2) Neeraj 57.5, 4. Phoenix Knight (6) Tanveer 57, 5. Lady Elise (1) Umesh 55.5, 6. Summer Storm (3) Mukesh Kumar 55, 7. Glorious Fire (9) Hesnain 54.5, 8. Everest (4) Trevor 53 and 9. Colossal Moments (7) Zulquar Nain 52.5.

1. LADY ELISE, 2. GLORIOUS FIRE, 3. EVEREST

5. DR. C. G. BHASKAR MEMORIAL CUP (Div.I) (1,000m), rated 40 to 65, 3.30: 1. Country's Beauty (3) M. Baskar 60, 2. Rich Revival (9) Anzar 59, 3. Quixotic (7) Hesnain 57.5, 4. Agentdoubleoseven (4) Casey 55, 5. Glorious Lilly (2) Neeraj 55, 6. Sweet Secret (8) Saddam 54, 7. Beyond Horizons (-) (-) 53, 8. Temujin (5) Farhan 53, 9. Exceed And Excel (1) Azad 52.5 and 10. Powder Puff (6) Umesh 52.

1. QUIXOTIC, 2. GLORIOS LILLY, 3. POWDER PUFF

6. CHRISTMAS CUP (1,200m), 2-y o only (Terms), 4.00: 1. Mongolian King (5) Trevor 56, 2. Cher Amie (8) Sandesh 54.5, 3. Embassy (3) Jagadeesh 54.5, 4. Queen Regent (6) Akshay Kumar 54.5, 5. Bring It On (4) Umesh 52, 6. Desert King (7) Brisson 52, 7. Kanashni (-) (-) 52, 8. Mr. Handsome (1) Suraj Narredu 52, 9. Areca Angel (9) Dashrath Singh 50.5 and 10. Smashing Approach (2) Neeraj 50.5.

1. MONGOLIAN KING, 2. QUEEN REGENT, 3. MR. HANDSOME

7. OM.SP.L.AL.ALAGAPPA CHETTIAR MEMORIAL CUP (2,000m), rated 60 to 85 (40 to 65 Also eligible), 4-30: 1. Own Asset (4) Saddam 60, 2. Cohiba (6) Hesnain 59, 3. Optimus Commander (3) Umesh 55.5, 4. Kambaku (1) Dashrath Singh 54, 5. Regina (7) Akshay Kumar 54, 6. Super Smart (2) Suraj Narredu 52 and 7. Fresh Start (5) Jagadeesh 50.

1. KAMBAKU, 2. REGINA, 3. SUPER SMART

8. GREEN VALLEY PLATE (1,000m), rated 20 to 45, (jockeys are not permitted to carry whip), 5.00: 1. Phoenix Wonder (11) Kabdhar 52, 2. Rush More (6) K. V. Baskar 61.5, 3. Maracana (9) Farhan 61, 4. Classy Lassy ((7) Jagadeesh 59.5, 5. Country's Storm (4) Afsar Khan 59, 6. Adios Amigo (10) Shahar Babu 56, 7. Perfect Princess (1) Tanveer 55.5, 8. Picture Girl (14) Vaibhav 54.5, 9. Straberry Dream (2) Noorshed 54, 10. Be My Prince (5) Umesh 53.5, 11. Flying Expectation (12) Mukesh Kumar 53, 12. Absolutelygorgeous (3) Kalyan 52.5, 13. Ole (8) Adarsh 52.5 and 14. Ever So Sharp (13) Anzar 50.

1. PERFECT PRINCESS, 2. PICTURE GIRL, 3. OLE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: (1): 3, 4 & 5 (2): 6, 7 & 8.