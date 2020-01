Monarchos claims M D Mehta Trophy

Monarchos, ridden by C.S. Jodha, won the M D Mehta Trophy, the main event of Thursday’s (Jan. 2) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. & Mr. Rajesh Monga. S.K. Sunderji trains the winner.

1. WHITE METAL PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46: NICOLLINI (Leigh Roche) 1, Arrecife (Bhawani) 2, Athulya (Nicky Mackay) 3 and Its A Deal (Sandesh) 4. 1-3/4, Nose, 3. 1m, 39.45s. ₹15 (w), 11 and 61 (p). SHP: 118, EXW: 14,620, FP: 185, Q: 181, Tanala: 377 and 145. Favourite: Nicollini. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

2. MAYOR’S TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66: FLEUR DE LYS (C.S. Jodha) 1, Notoriety (Leigh Roche) 2, Gdansk (Neeraj) 3 and Jager Bomb (Dashrath) 4. 2, 1/2, 1-3/4. 2m, 03.81s. ₹32 (w), 11 and 10 (p). SHP: 38, FP: 75, Q: 28, Tanala: 111 and 88. Favourite: Notoriety. Owners: M/s. Hemant S. Dharnidharka, Dinesh G.Virwani & Anjum Kapadia. Trainer: Imtiaz A.Sait.

3. SPINOZA PLATE DIV. I (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: GRAND ARCHITECT (Ayyar) 1, Shapath (Chouhan) 2, American Odessey (P.Naidu) 3 and Regal Shot (Bhawani) 4. 1-1/4, 1/2, Lnk. 1m, 12.01s. ₹78 (w), 25, 18 and 21 (p). SHP: 50, EXP: 6,038, FP: 246, Q: 242, Tanala: 3,372 and 1,806. Favourite: Sandalphon. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, M/s. Darius B. Chenoy, Neville H. Bilpodiwala & M/s. Gautam Thapar & Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Bezan Chenoy.

4. DEMOCRATICUS PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66: BARACK (Leigh Roche) 1, Ebony (Neeraj) 2, Dazzling Star (Bhawani) 3 and Auspicious (Nathan Evans) 4. 2, 1/2, 1. 1m, 10.31s. ₹15 (w), 10, 17 and 16 (p). SHP: 33, EXW: 739, EXP: 69, FP: 72, Q: 61, Tanala: 159 and 35. Favourite: Barack. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

5. CLINTON PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: CLASSICUS (Bhawani) 1, Power Of Thor (Dashrath) 2, Laburnum (Nicky Mackay) 3 and Odessa (S. Kamble) 4. 2-1/2, 1/2, Lnk. 1m, 24.46s. ₹133 (w), 25, 24 and 22 (p). SHP: 55, EXP: 2,105, FP: 1,304, Q: 2,213, Tanala: 13,364 and 1,909. Favourite: Agrami. Owner & Trainer: Mr. Zadmal Singh.

6. M.D. MEHTA TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only: MONARCHOS (C.S. Jodha) 1, California (Sandesh) 2, Isle Of Skye (David Egan) 3 and La Teste (Neeraj) 4. 2-1/2, 2-1/4, 3-1/4. 1m, 10.35s. ₹62 (w), 26 and 12 (p). SHP: 36, EXW: 1,352, FP: 159, Q: 65, Tanala: 362 and 211. Favourite: California. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. & Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

7. SPINOZA PLATE DIV. II (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: MAESTRO (Neeraj) 1, Officer In Command (Santosh) 2, Cray Cray (Nazil) 3 and Solo Mission (A. Prakash) 4. Nose, 2-1/4, 1-1/4. 1m, 2.36s. ₹67 (w), 26, 22 and 21 (p). SHP: 74, FP: 381, Q: 278, EXW: 20,445, EXP: 240. Tanala: 924 and 285. Favourite: Cray Cray. Owner & Trainer: Ms. Nazak B. Chenoy.

Jackpot: 70%: ₹1,69,328 (3 tkts.) and 30%: 6,220 (25 tkts.). Treble: 2,548 (35 tkts.). Super Jackpot: 70%: 59, 899 (carried forward) and 30%: 8,557 (3 tkts).