Mojito primed to deliver in feature event

The three-year-old gelding Mojito, who ran third in his last start in the Bengaluru Summer Derby, is in good shape as evidenced by his morning trials and should make amends in the General Rajendrasinhji Million, the feature event of the concluding day’s races of the Pune racing season here on Sunday (Nov. 6). Rails will be announced one hour before the first race.

1. B. PRAKASH TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 1.00 p.m.: 1. Desert Fire (7) Antony Raj S 61.5, 2. Mozelle (9) P. Shinde 60.5, 3. Majestic Warrior (3) Mustakim Alam 56.5, 4. Queen O’ War (1) Parmar 56, 5. Cipher (6) S. Saqlain 55.5, 6. Dali Swirl (12) Bhawani 55, 7. Excellent Gold (10) J. Chinoy 55, 8. Northern Singer (5) C. Umesh 54, 9. Buckley (11) Dashrath Singh 52.5, 10. Tomorrows Dreams (2) N.B. Kuldeep 52, 11. Wayin (8) Haridas Gore 51.5 and 12. Agostino Carracci (4) Nazil 50.

1. MOZELLE, 2. AGOSTINO CARRACCI, 3. CIPHER

2. MID-DAY TROPHY (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30, 1.30: 1. Anoushka (2) S. Saqlain 61.5, 2. Campaign (12) Kirtish 61.5, 3. Lion King (13) P. Vinod 58.5, 4. Luminosity (9) R. Shelar 58, 5. Silver Steps (7) N.B. Kuldeep 57.5, 6. C’est L’ Amour (1) P. Dhebe 56.5, 7. Turmeric Tower (8) Mustakim Alam 55.5, 8. Count The Wins (4) S. Mosin 54.5, 9. Dagger’s Strike (14) C.S. Jodha 52, 10. Reciprocity (11) Peter 51, 11. Ame (5) Parmar 49.5, 12. Suited Aces (6) Nazil 49.5, 13. Smart Choice (10) V. Bunde 49 and 14. Sonisha (3) Neeraj 49.

1. ANOUSHKA, 2. CAMPAIGN, 3. LUMINOSITY

3. FREE PRESS JOURNAL TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 2.00: 1. Angels Trumpet (—) (—) 61.5, 2. Multiencrypted (11) Parmar 61, 3. Giverny (9) N.B. Kuldeep 60.5, 4. Twelfth Earl (13) P. Vinod 60.5, 5. Power Of Thor (2) Dashrath Singh 60, 6. Brazos (4) P. Dhebe 57, 7. Willy Wonkaa (10) S.J. Sunil 56, 8. Galloping Glory (8) Bhawani 55, 9. Sussing (15) R. Shelar 54.5, 10. Zacapa (1) J. Chinoy 54.5, 11. Dalasan (12) Shubham 54, 12. Come Back Please (7) Merchant 53, 13. Allied Attack (5) C.S. Jodha 51.5, 14. Royal Castle (14) Nazil 51.5 and 15. Camille (6) Mustakim Alam 49.

1. MULTIENCRYPTED, 2. BRAZOS, 3. WILLY WONKAA

4. FOURTH ESTATE CUP (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.30: 1. Grand Accord (10) Bhawani 59, 2. Count Of Savoy (7) Kirtish 57.5, 3. Pride’s Angel (2) Antony Raj 55, 4. Raffaello (1) C.S. Jodha 55, 5. Teresita (9) Trevor 53, 6. Presidential (8) Chouhan 52.5, 7. Flying Scotsman (5) Neeraj 51.5, 8. Multistarrer (4) S. Saqlain 51.5, 9. Arabian Phoenix (3) Nazil 50.5 and 10. Pure (6) P. Dhebe 49.

1. COUNT OF SAVOY, 2. PRIDE’S ANGEL, 3. TERESITA

5. PUNE CANTONMENT BOARD CUP (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 3.00: 1. Baba (3) Bhawani 56, 2. Bombay (7) Nazil 56, 3. House Of Lords (10) C.S. Jodha 56, 4. Lord Fenicia (2) P. Trevor 56, 5. Lord Murphy (5) N.B. Kuldeep 56, 6. My Name Is Trinity (6) Merchant 56, 7. Peregrine Falcon (8) Kirtish 56, 8. Renaissance Art (9) V. Jodha 56, 9. Kirkines (1) Neeraj 54.5 and 10. Liberation (4) Antony Raj S 54.5.

1. KIRKINES, 2. LIBERATION, 3. HOUSE OF LORDS

6. PUNE CANTONMENT BOARD CUP (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 3.30: 1. Adamas (2) P. Trevor 56, 2. Diamondintherough (8) Mustakim Alam 56, 3. Dufy (6) Merchant 56, 4. Hunar (5) V. Bunde 56, 5. Prince Igor (4) N.B. Kuldeep 56, 6. Walter (7) R. Ajinkya 56, 7. Fashion Icon (9) S. Saqlain 54.5, 8. Inamorata (10) Chouhan 54.5, 9. Kariena (3) Neeraj 54.5 and 10. Zip Along (1) J. Chinoy 54.5.

1. KARIENA, 2. ADAMAS, 3. INAMORATA

7. GENERAL RAJENDRA SINGHJI MILLION (1,600m) (Terms), 3-y-o only, 4.00: 1. Mojito (3) Parmar 57, 2. Coeur De Lion (2) P. Trevor 56, 3. Kalamitsi (4) Chouhan 54 and 4. Vincent Van Gogh (1) C.S. Jodha 54.

1. MOJITO, 2. VINCENT VAN GOGH

8. K. RAGHUNATH PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Rhythm Of Nature (3) P. Shinde 59, 2. She Is On Fire (1) Rupesh 59, 3. Executive Decision (12) V. Jodha 58.5, 4. Iamstorm (11) P. Dhebe 58.5, 5. Phanta (9) S.J. Sunil 57, 6. Arbitrage (10) H. Gore 56, 7. Connaught (5) V. Bunde 55, 8. Zukor (6) Nazil 54.5, 9. Red Dust (8) Merchant 54, 10. Better Half (4) A. Gaikwad 53.5, 11. High Spirit (7) J. Chinoy 53.5 and 12. Mirae (2) Mustakim Alam 52.5.

1. RHYTHM OF NATURE, 2. RED DUST, 3. PHANTA

9. K. RAGHUNATH PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.15: 1. Arcana (5) Kirtish 62, 2. Impermanence (10) S. Saba 60, 3. Hilma Klint (4) Mustakim Alam 59.5, 4. Dowsabel (2) Nazil 56, 5. Sky Hawk (7) S. Saqlain 56, 6. Midsummer Star (11) R. Ajinkya 55.5, 7. Moment Of Madness (9) Haridas Gore 55.5, 8. Champers On Ice (12) P. Vinod 55, 9. Charlie (3) V. Jodha 55, 10. Hela (8) Bhawani 55, 11. Lightning Blaze (1) P. Dhebe 50 and 12. Toofan (6) Merchant 50.

1. IMPERMANENCE, 2. ARCANA, 3. SKY HAWK

Day’s best: MOJITO.

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5, (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.