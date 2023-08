Mojito and Supernatural should fight out the finish of the Eve Champion Troph

August 04, 2023 06:49 pm | Updated 06:49 pm IST - Pune

Mojito and Supernatural should fight out the finish of the Eve Champion Trophy, the main event of the races to be held here on Saturday (Aug. 5). Rails will be announced one hour before the first race.

1. COLOMBIANA PLATE (1,000m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30 — 2.00 pm: 1. Remy Red (4) J. Chinoy 59.5, 2. Dowsabel (7) Merchant 59, 3. Zukor (5) Aniket 55, 4. Slam Dunk (3) S. Amit 52.5, 5. C’est L’ Amour (1) Mustakim 50, 6. Reciprocity (6) Peter 49 and 7. Smart Choice (2) Kaviraj 49.

1. ZUKOR, 2. REMY RED, 3. DOWSABEL

2. UNICORN PLATE (1,800m), Cl. V, 4-y-o & over, 4 to 30 — 2.30: 1. Mastery (8) M.S. Deora 60.5, 2. Lord Murphy (5) T.S. Jodha 60, 3. Freedom (2) S. Saqlain 58, 4. Gimme (1) P. Dhebe 56, 5. Wild Spirit (3) Aniket 55.5, 6. Sussing (7) Peter 53.5, 7. Leo The Lion (6) Mustakim 51.5, 8. Verdandi (4) K. Nazil 50.5 and 9. Come Back Please (9) N. Bhosale 50.

1. GIMME, 2. MASTERY, 3. LORD MURPHY

3. TO THE MANOR BORN PLATE (1, 400m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46 — 3.00: 1. Cipher (6) S. Saqlain 59, 2. Finch (4) Bhawani 57.5, 3. Treasure Gold (2) Shelar 56, 4. Love Warrior (5) P. Vinod 55.5, 5. Mysterious Girl (8) K. Nazil 55.5, 6. Charming Star (1) Aniket 52.5, 7. Daulat Mai (7) Mustakim 51.5 and 8. Chieftain (3) P. Shinde 50.

1. DAULAT MAI, 2. MYSTERIOUS GIRL, 3. CIPHER

4. EVE CHAMPION TROPHY (Gr. 3) (2,000m), (Terms) 4-y-o & over — 3.30: 1. Dyf (8) Akshay Kumar 59, 2. Mojito (6) Parmar 59, 3. Supernatural (7) P. Trevor 59, 4. Chopin (2) Neeraj 54.5, 5. Dangerous (4) P.S. Chouhan 53, 6. Rasputin (3) S. Saqlain 53, 7. Souza (5) Kaviraj 53 and 8. Truly Epic (1) C.S. Jodha 53.

1. MOJITO, 2. SUPERNATURAL, 3. RASPUTIN

5. AUGUST HANDICAP (1,400m), 3-y-o only, rated 20 to 46 — 4.00: 1. Miss Allure (5) Yash Narredu 59, 2. Hall Of Grace (4) Gagandeep Maan 58, 3. Athenian (6) P. Trevor 56, 4. Star Gallery (10) Vivek G56, 5. Supreme Spirit (7) Bhawani 55.5, 6. Axlrod (11) T.S. Jodha 52.5, 7. Democracy (9) C. Umesh 51.5, 8. Into The Storm (13) S. Kamble 51.5, 9. Kinzhal (12) Dashrath 51.5, 10. Ciana (3) N. Bhosale 50.5, 11. Glacier (8) Parmar 50.5, 12. Impunity (2) Neeraj 50.5 and 13. Mi Arion (1) S. Saqlain 50.5.

1. AXLROD, 2. HALL OF GRACE, 3. SUPREME SPIRIT

6. YANA PLATE (1,800m), Cl. III, rated 40 to 66 — 4.30: 1. Fortunate Son (6) Parmar 59, 2. Gangster (2) T.S. Jodha 57, 3. Brave Beauty (3) K. Nazil 56, 4. Flaming Lamborgini (5) C.S. Jodha 55.5, 5. Kiefer (7) S. Saqlain 55.5, 6. Own Voice (1) Dashrath 54.5 and 7. Key To The Mint (4) Akshay Kumar 53.5.

1. KIEFER, 2. FORTUNATE SON, 3. KEY TO THE MINT

7. CABRIOLET PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.00: 1. Ocean Of God (8) T.S. Jodha 59, 2. Opus Dei (12) Saba 59, 3. Fortune Teller (10) Merchant 58, 4. My Princess (11) H.M. Akshay 57.5, 5. Ristretto (3) Shelar 56.5, 6. Galway Bay (4) Yash Narredu 55.5, 7. Phanta (6) Aniket 55.5, 8. Moment Of Madness (1) H. Gore 55, 9. Fidato (5) Mustakim 54.5, 10. Harriet (13) S. Amit 53.5, 11. Untitled (2) Peter 53, 12. Emerald Queen (9) K. Nazil 52 and 13. Street Sense (7) Vivek G 51.

1. OPUS DEI, 2. GALWAY BAY, 3. FIDATO

Day’s Best: AXLROD

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

