Missing You should score an encore

Trainer Dallas Todywalla’s ward Missing You, who won well in her last start, should score an encore in the A.Campbell Trophy, the chief event of the Mumbai races to be conducted in Pune here on Sunday (Nov.24).

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. BEJAN BHARUCHA PLATE DIV.II (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 – 1.30 p.m.: 1. Maestro (7) Ayyar 59, 2. Romantic Eyes (9) Dashrath 58, 3. Samurai (8) K. Pranil 56.5, 4. Macgyver (6) P.S. Chouhan 56, 5. Cray Cray (1) Zeeshan 55.5, 6. Bohemian (4) Peter 53.5, 7. Suerte (5) K. Nazil 51.5, 8. Super Strength (3) Parmar 51.5 and 9. Smoky Haze (2) Baria 51.

1. MACGYVER, 2. MAESTRO, 3. SUPER STRENGTH.

2. M D PETIT PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30 – 2.00: 1. Notoriety (9) S. John 61.5, 2. Silver Storm (2) Nirmal Jodha 61, 3. Dont Mess With Me (3) Santosh 60, 4. Tenacious (1) Zervan 60, 5. Akina Speed Star (7) Kaviraj 59.5, 6. Ex’s And Oh’s (4) Sandesh 58, 7. Gold Magic (11) Neeraj 57, 8. Chezza (10) Peter 56.5, 9. Zeemo (6) Merchant 52.5, 10. Run Happy (5) Baria 50 and 11. Velvet Vibes (8) S.Kamble 49.

1. NOTORIETY, 2. TENACIOUS, 3. DON’T MESS WITH ME.

3. SECRET STAR PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.30: 1. Untitled (8) Hanumant 59.5, 2. Gods Plan (1) Akshay 59, 3. Kildare (5) Sandesh 59, 4. Sandman (4) Neeraj 58.5, 5. Guarnerius (7) Zervan 57.5, 6. Beemer (9) David Egan 55.5, 7. Transform (6) Chouhan 55, 8. Aquarius (3) K.Pranil 53 and 9. Luminosity (2) Shubham 52.

1. BEEMER, 2. KILDARE, 3. SANDMAN.

4. MASTER SHIFU PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.00: 1. Majestic Warrior (2) Dashrath 59, 2. Lucky Luciano (8) Santosh 55.5, 3. Goshawk (9) K.Pranil 54.5, 4. Rainbow Trout (6) Sandesh 54.5, 5. Zanzibaar (3) A. Prakash 54.5, 6. Safdar (5) K. Kadam 54, 7 Fleur De Lyus (1) Chouhan 53.5, 8. Enid Blyton (7) Neeraj 51.5 and 9. Sunrise Ruby (4) K. Nazil 49.5.

1. MAJESTIC WARRIOR, 2. RAINBOW TROUT, 3. ENID BLYTON.

5. KIARA PLATE (1,000m), Maiden, 2-y-o only – 3.30: 1. Ashwa Chintz (3) Chouhan 55, 2. Rising Sun (9) Parmar 55, 3. Seventh Star (5) Zeeshan 55, 4. Special Situation (8) I. Pardeshi 55, 5. Hioctane (6) Leigh Roche 53.5, 6. Lady Lanette (7) Dashrath 53.5, 7. Recall Of You (2) Sandesh 53.5, 8. Royalty (4) Zervan 53.5 and 9. Virasat (1) Neeraj 535.

1. RECALL OF YOU, 2. ROYALTY, 3. HIOCTANE.

6. A CAMPBELL TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86 – 4.00: 1. Zenon (2) Dashrath 59, 2. Flying Visit (7) Zervan 58.5, 3. Pure Zinc (3) Santosh 53, 4. Missing You (1) Sandesh 51.5, 5. Queen Credible (6) Peter 51, 6. Sassy Lass (4) Neeraj 50 and 7. Arc Shine (5) Parmar 49.

1. MISSING YOU, 2. ZENON, 3. FLYING VISIT.

7. K.J.K.IRANI PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 – 4.30: 1. Pokerface (1) Chouhan 61.5, 2. Silver Flames (8) Sandesh 60.5, 3. Golden Guest (4) David Egan 60, 4. Headway (9) Neeraj 59, 5. Chaplin (2) A.Gaikwad 58.5, 6. Castilian (3) Leigh Roche 55.5, 7. Gentillesse (6) S.J.Sunil 54, 8. Julio Cesaro (10) Dashrath 53, 9. Hells Bells (7) Zeeshan 51.5 and 10. Alpine Express (5) S.Kamble 49.

1. HEADWAY, 2. SILVER FLAMES, 3. GOLDEN GUEST.

8. BEJAN BHARUCHA PLATE DIV.I (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 – 5.00: 1. Angels Harmony (8) A. Gaikwad 61, 2. Golden Eclipse (7) Nazil 60.5, 3. Sandalphon (1) Dashrath 60.5, 4. Eternal Dancer (4) Parmar 60, 5. Gloriana (10) Neeraj 59.5, 6. Arabian Muktar (2) Merchant 56.5, 7. Adams Beginning (3) Santosh 56, 8. Royal Ace (6) Peter 55.5, 9. Wabi Sabi (5) Malam 54 and 10. One Eyed Princess (9) P.Shinde 50.5.

1. ANGELS HARMONY, 2. GLORIANA, 3. SANDALPHON.

Day’s Best : MISSING YOU.

Double : MAJESTIC WARRIOR – HEADWAY.

Jackpot : 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble : (I) 3, 4 & 5. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.