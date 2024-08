The four-year-old filly Miss Maya, who won well in her last start, should score an encore in the Chief Minister’s Cup, the feature event of Sunday’s (Sept. 1) races.

1. HIDDEN BLOOM PLATE (1,800m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 1.45 p.m.: 1. Amigo (4) Mukesh K 56, 2. Anemoi (5) Santosh Raj 56, 3. Hawk Wing (6) G. Naresh 56, 4. Hoping Queen (1) Mohit Singh 54.5, 5. Jungle Girl (7) Arjun 54.5, 6. Peppi (2) Ashad Asbar 54.5 and 7. Rani Ruckus (3) Md. Ismail 54.5.

1. AMIGO, ANEMOI, 3. PEPPI

2. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (Div. II) (1,100m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.15: 1. Sun Dancer (7) M. Mark 60.5, 2. Adbhut (5) Akshay K 60, 3. Rival (8) Ajay K 58.5, 4. D Yes Boss (1) P. Ajeeth K 56.5, 5. Pontefract (3) Afroz K 55.5, 6. Happy Soul (2) Surya Prakash 53.5, 7. Shadow Fax (4) Likith Appu 53 and 8. Fara (6) Rafique Sk. 51.5.

1. ADBHUT, 2. SHADOW FAX, 3. RIVAL

3. MANCHERIAL PLATE (1,600m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 — (Cat. III) — 2.45: 1. Only The Brave (4) M. Mark 60, 2. Dapper Look (6) Akshay K 59, 3. Crown Witness (5) P. Sai K 58.5, 4. Classy Dame (3) Md. Ekram 58, 5. Queen Empress (7) Abhay Singh 58, 6. Caraxes (2) Shivansh 56.5 and 7. Alcahol Free (1) Rafique Sk. 54.

1. CROWN WITNESS, 2. DAPPER LOOK, 3. ALCAHOL FREE

4. MAHABUBABAD PLATE (2,000m) 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. Divine Destiny (7) Kuldeep Jr. 60, 2. Alpine Girl (2) Shivansh 57.5, 3. Hoping Sky (3) Mohit Singh 57.5, 4. Original Sin (1) Ashad Asbar 56.5, 5. White Pearl (4) Akshay K 55, 6. China Town (5) P. Ajeeth K 53 and 7. Superstellar (6) G. Naresh 51.5.

1. WHITE PEARL, 2. ORIGINAL SIN, 3. DIVINE DESTINY

5. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (Div. I) (1,100m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.45: 1. Ragnarök (4) Kuldeep Sr. 60.5, 2. The Thunder (2) Mukesh K 60.5, 3. Bangor On Dee (9) Shivansh 58.5, 4. Dyanoosh (1) Kuldeep Jr. 57, 5. Lady Danger (5) M. Mark 56.5, 6. Winning Attitude (6) Afroz K 54.5, 7. Classical Music (3) Likith Appu 53, 8. Calista Girl (7) Ajay K 51.5 and 9. Hoping Star (8) Mohit 50.

1. CALISTA GIRL, 2. DYANOOSH, 3. RAGNAROK

6. CHIEF MINISTER’S CUP (1,400m) (Terms), 3-y-o and upward (Cat. II) — 4.15: 1. Great Guns (1) P. Sai K 60, 2. Alexina (3) Santosh Raj 58.5, 3. Juramento (2) Gaurav 58, 4. Miss Maya (5) Akshay K 56.5, 5. Reigning Beauty (6) Afroz K 53.5 and 6. Kancha (4) Mukesh K 52.

1. MISS MAYA, 2. GREAT GUNS

7. CARTER PRINCESS PLATE (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Great Giver (2) Kuldeep Jr. 60, 2. Windsor (8) Afroz K 59, 3. Assured Success (5) Surya Prakash 58.5, 4. Mix The Magic (3) Mohit 56.5, 5. Antidote (7) Akshay K 55.5, 6. Eminency (4) Md. Ekram 55.5, 7. Lady Racines (6) Kuldeep Sr. 55 and 8. Tupac (1) Shivansh 55.

1. WINDSOR, 2. EMINENCY, 3. MIX THE MAGIC

Day’s Best: MISS MAYA

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (I) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (I) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.