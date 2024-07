Miss Maya takes the honours in first division of Osman Sagar Cup

Trainer R.H. Sequeira’s Miss Maya, ridden by Akshay Kumar won the Osman Sagar Cup (Div. I), the feature event of the opening day’s races of the Hyderabad Monsoon Races here on Monday (July 22). The winner is owned by M/s. Chitturi Krishna Kannaiah, Soma Raju Adipudi, Sureshbabu Daggubati & Venkatesh Daggubati. Trainer Sequeira stole the limelight by saddling three more winners on the day.

1. CON AMORE PLATE (Div. I): STAR OF NIGHT (Sandesh) 1, Nonpariel (Vikrant) 2, Desert Hero (Kuldeep Singh (Sr.) ) 3 and Rolls Royce (R.S. Jodha) 4. Not run: Brilliant Blue. 3-1/4, 2-1/2 and Neck 1m, 8.56s. ₹14 (w), 11, 49 and 21 (p). SHP: 163, THP: 71, SHW: 13 and 113, FP: 373, Q: 262, Tanala: 2,049. Favourite: Star Of Night. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: R.H. Sequeira.

2. CON AMORE PLATE (Div. II): ESPIONAGE (Kuldeep Singh (Sr.) ) 1, Uchchaihshravas (G. Naresh) 2, Gatiman (Mohit Singh) 3 and Clarity (P. Trevor) 4. 1/2, 3-3/4 and 1/2. 1m, 9.40s. ₹283 (w), 36, 59 and 22 (p). SHP: 297, THP: 59, SHW: 69 and 103, FP: 5,955, Q: 3,366, Tanala 47,020 (c/o). Favourite: Clarity. Owners: Mr. Prakash Babu, Mr. P. Ranga Raju, Mrs. T. Rohini. Trainer: D. Netto.

3. SCARLET PRINCE PLATE: DUKE OF TUSCANY (P. Trevor) 1, Oliver’s Mount (Afroz Khan) 2, Warwick (Ashad Asbar) 3 and Dapper Look (Akshay Kumar) 4. 3-1/2, 2-3/4 and 5-1/4. 1m, 28.22s. ₹15 (w), 14, 20 and 42 (p). SHP: 48, THP: 123, SHW: 15 and 31, FP: 60, Q: 60, Tanala: 1,222. Favourite: Duke Of Tuscany. Owners: M/s. K.N. Dhunjibhoy & Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Company Pvt. Ltd. & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: Laxman Singh.

4. ADILABAD PLATE: BORN BRAVE (Akshay Kumar) 1, Deccan Spirit (Mohit Singh) 2, Imperia (Deepak Singh) 3 and Calista Girl (Shivansh) 4. Not run: Fatuma and Dali’s Champion. 1-1/4, 2 and 5. 1m, 8.24s. ₹32 (w), 16, 19 and 28 (p). SHP: 52, THP: 72, SHW: 17 and 21, FP: 174, Q: 104, Tanala: 2,003. Favourite: Calistoga. Owners: Mr. Donald Anthony Netto & Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping LLP. Trainer: D. Netto.

5. P.M. BOKDAWALLA MEMORIAL CUP (Div. II): BLAZING GUN (Mohit Singh) 1, Kalki (Abhay Singh) 2, Encore (Md. Ekram Alam) 3 and Reigning Beauty (Mukesh Kumar) 4. Not run: D Yes Boss and Classical Music. 2-1/4, Shd and 1-1/2. 1m, 15.37s. ₹135 (w), 24, 13 and 23 (p). SHP: 39, THP: 47, SHW: 28 and 19, FP: 443, Q: 131, Tanala: 7,527. Favourite: Kalki. Owners: Col. M.P. Singh & Mr. K. Ram Gopal Rao. Trainer: Magan Singh.

6. OSMAN SAGAR CUP (Div. II): N R I SUPERPOWER (Abhay Singh) 1, Last Wish (Ashad Asbar) 2, Enabling (Arjun) 3 and High Command (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. Neck, 2-1/2 and 3/4. 1m, 15.02s. ₹364 (w), 50, 18 and 12 (p). SHP: 59, THP: 51, SHW: 53 and 29 (p). FP: 3,654, Q: 629, Tanala: 17,362. Favourite: Enabling. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: R.H. Sequeira.

7. OSMAN SAGAR CUP (Div. I): MISS MAYA (Akshay Kumar) 1, Maverick (Likhit Appu) 2, Best Buddy (Md. Ekram Alam) 3 and Lucky Zone (Surya Prakash) 4. 5-1/2, 3-1/2 and 1/2. 1m, 14.39s. ₹28 (w), 16, 17 and 12 (p). SHP: 61, THP: 50, SHW: 17 and 33, FP: 120, Q: 89, Tanala: 696. Favourite: Kenaf. Owners: M/s. Chitturi Krishna Kannaiah, Soma Raju Adipudi, Sureshbabu Daggubati & Venkatesh Daggubati. Trainer: R.H. Sequeira.

8. P.M. BOKDAWALLA MEMORIAL CUP (Div. I): DIVINE PROPHECY (A. Sandesh) 1, Wallop And Gallop (P. Ajeeth Kumar) 2, Adbhut (Mukesh Kumar) 3 and Nucleus (Mohit Singh) 4. 6-3/4, 2 and 1-1/4. 1m, 13.90s. ₹14 (w), 11, 80 and 17 (p). SHP: 194, THP: 53, SHW: 13 and 100, FP: 281, Q: 244, Tanala: 3,401. Favourite: Divine Prophecy. Owners: Mr. C. Aryama Sundaram & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: R.H. Sequeira.

9. TENACITY PLATE: AMERICAN FLAME (Akshay Kumar) 1, Nav Lakhaa (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Bien Pensant (Surya Prakash) 3 and Blue Label (R.S. Jodha) 4. Not run: Catchmeifyoucan and Setastar. 2-3/4, 5 and 2. 1m, 16.27s. ₹23 (w), 12, 21 and 22 (p). SHP: 83, THP: 49, SHW: 19 and 86, FP: 234, Q: 102, Tanala: 2,879. Favourite: American Flame. Owners: M/s. Tekula Chandra Reddy, G. Krishnamohan Rao & K. Hemachandrudu. Trainer: M. Srinivas Reddy.

Jackpot: (i) 70%: ₹31,027 (2 tkts.) & 30%: 1,564 (17 tkts.); (ii) 70%: 1,62,171 (3 tkts.) &30%: 20,850 (10 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 1,40,223 (c/o), (ii) 6,240 (12 tkts.).

Treble: (i) 3,200 (6 tkts.), (ii) 16,235 (c/o), (iii) 81 (652 tkts.).