Miss Little Angel takes the honours in the main event

February 22, 2023 06:23 pm | Updated 06:23 pm IST - Hyderabad:

Trainer G. Shashikanth’s Miss Little Angel, ridden by Abhay Singh, won the Best Of All Plate (Div. I), the main event of Wednesday’s (Feb. 22) races. The winner is owned by Mr. V. Narendar Reddy & Mr. Eswarchandra Rajagopal Tripuraneni.

1. SILVER FORTRESS PLATE (Div. I): RIVAL (Santosh Raj) 1, Thunder Knight (Kiran Naidu) 2, Proud Girl (Mohit Singh) 3 and Moon Walk (Gaurav Singh) 4. Not run: Santa Barbara. 2-1/2, 1-1/2 and 1. 1m, 14.18s. ₹36 (w), 14, 19 and 12 (p). SHP: 64, THP: 43, SHW: 13 and 30, FP: 239, Q: 143, Tanala: 863. Favourite: Barchetta. Owners: The United Racing & Bloodstock Breeders Ltd., & Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

2. AMAZING FIGHTER PLATE: CITY CRUISE (Md. Ekram Alam) 1, Indian King (Mukesh Kumar) 2, Mireya (B. Nikhil) 3 and Voice Of Dream (Surya Prakash) 4. 2, 2 and 1. 1m, 40.87s. ₹137 (w), 23, 14 and 16 (p). SHP: 40, THP: 40, SHW: 95 and 19, FP: 464, Q: 160, Tanala: 1,861. Favourite: Temptations. Owner: Mr. Al Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

3. SILVER FORTRESS PLATE (Div. II): WORCESTER (Mukesh Kumar) 1, Clare (S. Saqlain) 2, Great Giver (Surya Prakash) 3 and Morning Mist (Suraj Narredu) 4. Nk, 2 and Hd. 1m, 13.68s. ₹132 (w), 19, 15 and 12 (p). SHP: 20, THP: 31, SHW: 30 and 18, FP: 514, Q: 228, Tanala: 1,593. Favourite: Morning Mist. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’ Silva.

4. BEST OF ALL PLATE (Div. II): EXOTIC DANCER (G. Naresh) 1, Laurus (Mukesh Kumar) 2, Sun Dancer (Rafique Sk.) 3 and Above The Law (Md. Ismail) 4. 3/4, Hd and 1/2. 1m, 13.26s. ₹212 (w), 77, 14 and 53 (p). SHP: 32, THP: 136, SHW: 94 and 13, FP: 1,856, Q: 606, Tanala: 25,581. Favourite: Laurus. Owners: Mr. Prakash Babu & Mr. D. Netto. Trainer: D. Netto.

5. OLD SECRETARIAT PLATE (Div. I): D YES BOSS (P. Ajeeth Kumar) 1, Fatuma (Kuldeep S) 2, Plethora (Md. Ekram Alam) 3 and Blast In Class (Suraj Narredu) 4. Not run: The Hambone. 2, 1/2 and 1/2. 1m, 12.88s. ₹27 (w), 14, 18 and 29 (p). SHP: 68, THP: 76, SHW: 12 and 26, FP: 162, Q: 140, Tanala: 1,744. Favourite: D Yes Boss. Owners: Mr. B.M. Dayananda & Mr. Sriram Uppaluri. Trainer: Ananta Vatsalya.

6. BEST OF ALL PLATE (Div. I): MISS LITTLE ANGEL (Abhay Singh) 1, Baisa (B. Nikhil) 2, Garnet (Mohit Singh) 3 and Star Racer (G. Naresh) 4. Not run: City Of Blessing and Unmatched. 2, 3-1/2 and 1. 1m, 11.66s. ₹78 (w), 25, 13 and 26 (p). SHP: 38, THP: 76, SHW: 43 and 19, FP: 226, Q: 142, Tanala: 4,291. Favourite: All Time Legend. Owners: Mr. V. Narendar Reddy & Mr. Eswarchandra Rajagopal Tripuraneni. Trainer: G. Shashikanth.

7. GENERAL ANDERS PLATE (Div. I): FRESH HOPE (B. Nikhil) 1, Power Ranger (Aneel) 2, Divine Destiny (P. Ajeeth Kumar) 3 and Bien Pensant (Neeraj) 4. Not run: Nucleus and Undaunted. 5-1/4, 1-1/2 and 1-1/2. 1m, 26.55s. ₹84 (w), 16, 12 and 17 (p). SHP: 31, THP: 61, SHW: 30 and 11, FP: 194, Q: 87, Tanala: 1,313. Favourite: Power Ranger. Owner: Mr. Praveen Kumar Katakam. Trainer: N. Ravinder Singh.

8. OLD SECRETARIAT PLATE (Div. I): TRIPURARI (D.S. Deora) 1, Golden Forza (Kiran Naidu) 2, Gusty Note (S. Saqlain) 3 and Top Diamond (P. Sai Kumar) 4. 2, 1 and Shd. 1m, 13.00s. ₹45 (w), 17, 23 and 32 (p). SHP: 100, THP: 102, SHW: 19 and 39, FP: 350, Q: 133, Tanala: 2,500. Favourite: Blazing Jupiter. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri Farm. Trainer: Magan Singh.

9. GENERAL ANDERS PLATE (Div. II): VARENNA (Md. Ekram Alam) 1, Coming Home (D.S. Deora) 2, Saint Emilion (Shivansh) 3 and Shubhrak (Kiran Naidu) 4. 3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 27.12s. ₹62 (w), 19, 14 and 23 (p). SHP: 31, THP: 66, SHW: 22 and 20, FP: 162, Q: 69, Tanala: 1,170. Favourite: Coming Home. Owners: M/s. Syed Nawaz Hussain & L. D’Silva. Trainer: L. D’Silva.

Jackpot: (i) 100%: ₹ 1,49,866 (c/f); (ii) 70%: 90,208 (6 tkts.) & 30%: 9,665 (24 tkts.).

Treble: (i) 21,454 (c/f), (ii) 10, 952 (4 tkts.), (iii) 1,146 (83 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 18,896 (3 tkts.), (ii) 17, 473 (5 tkts.).