Miss American Pie wins Akkasaheb Maharaj Trophy

Trainer M.K. Jadhav’s filly Miss American Pie, ridden by N.S. Parmar won, the Akkasaheb Maharaj Trophy, the stellar attraction of Saturday’s (Sep. 7) races here. The winner is owned by Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd.

1. JAIDEV TROPHY (Div. II): HOUSE OF LORDS (S. Saba) 1, Northern Singer (Mustakim) 2, Mojo (Merchant) 3 and Nairobi (Kirtish) 4. 2-1/2, 3/4 and 1-3/4. 58.52s. ₹22 (w), 13, 21 and 23 (p). SHP: 41, FP: 106, Q: 40, Tanala: 240 and 123. Favourite: House Of Lords. Owners: Mr. Dharrit Shah & Mr. Henit Y. Shah rep. Zwenzi Traders & Advisors Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

2. STAR FUTURE PLATE: EXUMA (N.S. Parmar) 1, Big Red (Saqlain) 2 and Flaming Lamborgini (V. Bunde) 3. Favourite: Exuma. Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

3. S.K. SUNDERJI TROPHY: CHRISTOPHANY (Neeraj Rawal) 1, Metzinger (Saqlain) 2, Kariena (Sandesh) 3 and Art Collector (T.S. Jodha) 4. 2-1/4, 3/4 and 2. 1m, 24.99s. ₹34 (w), 19, 11 and 30 (p). SHP: 41, FP: 176, Q: 77, Tanala: 795 and 446. Favourite: Art Collector. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. DINKOO N. CHENOY TROPHY: TIMELESS VISION (A. Sandesh) 1, Silver Strike (S. Amit) 2, Marcus (Vivek G) 3 and Celestina (Saqlain) 4. Not run: Star Of Asia. 2-1/4, Nose and 1. 1m, 9.87s. ₹33 (w), 12, 40 and 14 (p). SHP: 122, FP: 611, Q: 1,099, Tanala: 756 and 126. Favourite: Marcus. Owners: Mr & Mrs. Cyrus Palia. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. SEPTEMBER HANDICAP: MYSTERIOUSSTRANGER (A. Sandesh) 1, Arkadian (Vivek G) 2, Regina Memorabilis (Neeraj) 3 and Come September (Mustakim) 4. Long Neck, Short Head and 1/2. 1m, 39.64s. ₹67 (w), 20, 13 and 16 (p). SHP: 74, FP: 152, Q: 224, Tanala: 1,296 and 379. Favourite: Regina Memorabilis. Owners: Mr. Shiven Surendranath rep. Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd., Mr. K.H. Vaccha, Mr. Parag C. Mengale, Mr. Amit V. Malvadkar & Mr. Dwiraj Singh Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

6. AKKASAHEB MAHARAJ TROPHY: MISS AMERICAN PIE (N.S. Parmar) 1, Market King (Neeraj) 2, Time And Tide (Sandesh) 3 and Son Of A Gun (Mustakim) 4. Not run: Magileto. 1-1/2, Short Neck and 9-3/4. 1m, 08.19. ₹19 (w), 21 and 11 (p). SHP: 21, FP: 135, Q: 103, Tanala: 97 and 21. Favourite: Time And Tide. Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

7. JAIDEV TROPHY (Div. I) : ARIES (Bhawani Singh) 1, Pure (P. Dhebe) 2, Majestic Warrior (Shahrukh) 3 and Enlightened (C.S. Jodha) 4. 1-1/4, 1 and 1/2. 58.34s. ₹41 (w), 15, 56 and 91 (p). SHP: 90, FP: 1,130, Q: 719, Tanala: 4,190 and 2,993. Favourite: Superimpose. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

8. ISHPINGO PLATE: ZACAPA (Mustakim Alam) 1, The Flutist (C.S. Jodha) 2, Midas Touch (Bhawani) 3 and Prince O’ War (T.S. Jodha) 4. Neck, Head and 1-1/4. 1m, 43.01s. ₹31 (w), 14, 23 and 23 (p). SHP: 75, FP: 835, Q: 571, Tanala: 2,087 and 477. Favourite: Prince O’ War. Owners: M/s. Dhananjay M. Vidhate & Sahil D. Vidhate. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹7,370 (10 tkts.) & 30%: 877 (36 tkts.).

Treble: (i) 462 (28 tkts.), (ii) 1,828 (16 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 30,804 (C/F) & 30%: 13,201 (1 tkt).