Miss American Pie should make amends in the J.E. Hughes Trophy

Trainer M.K. Jadhav’s filly Miss American Pie, who ran third in her last start, should make amends in the J.E. Hughes Trophy, the main event of the Sunday’s (July 28) races here.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. BEYOND EXPECTATION PLATE (1,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 1.30 p.m.: 1. Comaneci (3) Merchant 59, 2. Mirae (6) Mustakim 58.5, 3. Mojo (8) Sandesh 58.5, 4. Prince Igor (4) Nazil 58.5, 5. Talking Point (5) Saba 57.5, 6. Phanta (7) S.J. Sunil 57, 7. Spirit Bay (1) P. Vinod 54.5 and 8. Tarzan (2) T.S. Jodha 51.5.

1. MOJO, 2. MIRAE, 3. TALKING POINT

2. ORANGE FLAME PLATE (1,800m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.00: 1. Golden Thunder (4) Antony Raj 59.5, 2. Golden Legend (2) Sandesh 58.5, 3. Galloping Glory (1) Neeraj 56, 4. Desert Classic (8) Akshay Kumar 53.5, 5. Seeking Alpha (6) Vivek G 53, 6. Goldiva (9) H. Gore 52, 7. Little Minister (3) Merchant 52, 8. Willy Wonkaa (5) Nazil 52 and 9. Northbound (7) P. Vinod 50.

1. GOLDEN THUNDER, 2. GOLDEN LEGEND, 3. DESERT CLASSIC

3. ISMAIL KHAN PLATE (1,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 2.30: 1. Yuletide (9) Mustakim 60.5, 2. Swarovski (5) Bhawani 60, 3. Black Thunder (2) T.S. Jodha 59.5, 4. Tyrone Black (6) C.S. Jodha 59.5, 5. Away She Goes (10) V. Bunde 58.5, 6. Moonlight Kiss (4) Nazil 58.5, 7. She’s A Teaser (11) Kirtish 56.5, 8. Bombay (8) M.S. Deora 56, 9. Sorrento Secret (7) Akshay Kumar 55.5, 10. Rising Power (1) Saba 54.5 and 11. Anoushka (3) Pranil 50.

1. SORRENTO SECRET, 2. YULETIDE, 3. DESERT CLASSIC

4. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. II), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.00: 1. Ekla Cholo (5) Merchant 56, 2. Flashman (8) T.S. Jodha 56, 3. Gold Caviar (6) H. Gore 56, 4. Storm Cloud (4) Mustakim 56, 5. Deo Volente (1) Bhawani 54.5, 6. Gypsy Soul (7) M.S. Deora 54.5, 7. Sparky (2) Peter 54.5 and 8. Timeless Vision (3) Sandesh 54.5.

1. TIMELESS VISION, 2. EKLA CHOLO, 3. FLASHMAN

5. J.E. HUGHES TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86 — 3.30: 1. Bubbly Boy (6) Yash Narredu 59, 2. Zukor (3) S. Sunil 58, 3. Miss American Pie (12) Parmar 57, 4. Dexa (7) Antony Raj 56.5, 5. Mutant (4) S.J. Moulin 54, 6. Vincent Van Gogh (10) S. Kamble 54, 7. El Greco (5) Kirtish 53.5, 8. Lord And Master (11) Shelar 53.5, 9. Rambler (8) P. Vinod 53, 10. Soup And Sandwich (1) T.S. Jodha 53, 11. Ataash (2) V. Bunde 52.5 and 12. Fortune Teller (9) Merchant 52.5.

1. MISS AMERICAN PIE, 2. ATAASH, 3. BUBBLY BOY

6. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. I), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.00: 1. Cache (1) Vivek G 56, 2. Dancing Star (7) Mustakim 56, 3. Maratha Admiral (8) P. Dhebe 56, 4. Ashwa Supremo (6) Neeraj 54.5, 5. Exotic Star (4) H. Gore 54.5, 6. Miss Magic (2) Pranil 54.5, 7. Star Impact (3) S.J. Sunil 54.5 and 8. Windborne (5) C.S. Jodha 54.5.

1. CACHE, 2. DANCING STAR, 3. WINDBORNE

7. JANARDHAN TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66 — 4.30: 1. Alpine Star (3) Mustakim 62, 2. Star Prosperity (4) Ranjane 61.5, 3. Believe (6) Tograllu 60, 4. Esperanza (13) Shelar 57.5, 5. In Thy Light (11) Antony Raj 57, 6. Fontana (12) Vivek G 56, 7. Eaton Square (10) S.J. Sunil 53.5, 8. Field Of Dreams (5) Akshay Kumar 53.5, 9. Cipher (14) H. Gore 52.5, 10. Kariena (7) Sandesh 52.5, 11. Christophany (2) Neeraj 51.5, 12. Django (9) P. Vinod 51, 13. Brave Beauty (1) Pranil 50.5 and 14. Metzinger (8) N. Bhosale 50.

1. ALPINE STAR, 2. FIELD OF DREAMS, 3. IN THY LIGHT

8. ATOMIC PRINCE PLATE (1,200m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46 — 5.00: 1. Majestic Warrior (9) Mustakim 62, 2. Remy Red (11) Saba 60.5, 3. Galloping Ahead (8) T.S. Jodha 59.5, 4. Nairobi (4) Kirtish 58, 5. Pure (1) P. Dhebe 58, 6. Majorella Blue (12) H. Gore 57.5, 7. Attained (3) Antony Raj 57, 8. Fiery Red (13) Sandesh 57, 9. Champagne Smile (5) N. Bhosale 56, 10. India Strong (6) Parmar 55.5, 11. Chieftain (2) V. Bunde 55, 12. Demetrius (7) Merchant 54, 13. Sim Sim (14) Pranil 53 and 14. Adonis (10) Nazil 52.5.

1. MAJESTIC WARRIOR, 2. ATTAINED, 3. FIERY RED

Day’s Best: MISS AMERICAN PIE

Jackpot : 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble : (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

