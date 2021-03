Mirana should score in Astonish Plate

Hyderabad:

03 March 2021 00:30 IST

The four-year-old filly Mirana, who won well over 1,800m in her last start, may not find it difficult to win the Astonish Plate, the feature event of Wednesday’s (Mar. 3) races here. Rails will be announced one hour before the first race.

1. BRAVE HUNTER PLATE (Div. I) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 1.20 p.m.: 1. Ambitious Star (2) Nakhat Singh 56, 2. Bruno (3) Ajeeth Kumar 56, 3. Proud (12) Suraj Narredu 56, 4. Siyavash (4) Ashad Asbar 56, 5. Aarya (11) Afroz Khan 54.5, 6. Allah Rakhi (5) P. Gaddam 54.5, 7. Angel Wings (1) Kiran Naidu 54.5, 8. Garnet (8) A.A. Vikrant 54.5, 9. Hard To Toss (13) Trevor 54.5, 10. Miss Little Angel (6) Akshay Kumar 54.5, 11. Nefertiti (7) Gaurav Singh 54.5, 12. Racing Rani (10) Surya Prakash 54.5 and 13. Wild Card (9) Santosh Raj N R 54.5.

1. PROUD, 2. HARD TO TOSS, 3. AMBITIOUS STAR

2. AGOSTINI PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Lockhart (12) Ashad Asbar 60, 2. Linewiler (4) Suraj Narredu 59.5, 3. Cincia Azzurra (5) P. Gaddam 59, 4. Portstewart (7) Akshay Kumar 58, 5. Explosive (3) Deepak Singh 57.5, 6. Just Incredible (8) B.R. Kumar 57.5, 7. Blue Valentine (2) Surya Prakash 55.5, 8. Thunder Road (6) Abhay Singh 54.5, 9. Blue Cruise (13) A. A. Vikrant 54, 10. Scramjet (9) Trevor 54, 11. Echoes Of Heaven (11) Santosh Raj N R 52.5, 12. Platninum Claasz (10) Afroz Khan 51.5, 13. Sputnic (1) R. Manish 51 and 14. Amareto (14) Gaurav Singh 50.5.

1. SCRAMJET, 2. BLUE VALENTINE, 3. THUNDER ROAD

3. BRAVE HUNTER PLATE (Div. II) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-only (Cat. II), 2.20: 1. Arrowtown (13) Ashad Asbar 56, 2. First In Line (8) Surya Prakash 56, 3. Sharp Mind (11) P. Gaddam 56, 4. Space Walk (7) B.R. Kumar 56, 5. Star Cruise (2) A.A. Vikrant 56, 6. Stunning Force (1) Akshay Kumar 56, 7. City Of Bliss (5) Suraj Narredu 54.5, 8. Golden Amaris (9) Koushik 54.5, 9. Joy O Joy (3) Nakhat Singh 54.5, 10. Moonlight Ruby (4) Trevor 54.5, 11. Over Joy (6) Ajeeth Kumar 54.5, 12. Shelly Anne (12) Kiran Naidu 54.5 and 13. Total Darc (10) Afroz Khan 54.5.

1. CITY OF BLISS, 2. STUNNING FORCE, 3. MOONLIGHT RUBY

4. AGOSTINI PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.55: 1. Southern Princess (1) Suraj Narredu 60, 2. Trump Star (11) Deepak Singh 59.5, 3. Advance Guard (13) Akshay Kumar 58.5, 4. Unstoppable (3) A.A. Vikrant 58, 5. Flying Jet (2) Afroz Khan 56.5, 6. Whiskey Martini (6) Gaurav Singh 56, 7. Star Dancer (4) Kiran Naidu 55, 8. Artemis Arrow (8) Ajeeth Kumar 54, 9. Silver Set (9) Surya Prakash 54, 10. Dillon (14) B.R. Kumar 53, 11. Mt. Davidson (5) Abhay Singh 52.5, 12. Berkeley (10) N.B. Kuldeep 51.5, 13. Paree (12) Koushik 51 and 14. Red River (7) Nakhat Singh 50.5.

1. SOUTHERN PRINCESS, 2. TRUMP STAR, 3. STAR DANCER

5. ASTONISH PLATE (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.30: 1. Mirana (10) Suraj Narredu 60, 2. Spicy Star (3) A.A. Vikrant 60, 3. Egyptian Prince (8) Surya Prakash 58.5, 4. Horus (4) Trevor 57.5, 5. Beyond Limits (9) Gopal Singh 54, 6. Peaky Blinders (1) Akshay Kumar 54, 7. Miss Marvellous (5) Afroz Khan 53.5, 8. Call Of The Blue (6) Koushik 53, 9. Saffron Art (7) Ajeeth Kumar 53 and 10. N R I Heights (2) Abhay Singh 52.5.

1. MIRANA, 2. PEAKY BLINDERS, 3. SAFFRON ART

6. ONNU ONNU PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.05: 1. Shaquille (8) Gaurav Sngh 60, 2. Downtown Gal (6) Suraj Narredu 59.5, 3. Dandy Man (13) Ashad Asbar 59, 4. City Of Wisdom (7) Afroz Khan 58, 5. Crazy Horse (12) Akshay Kumar 58, 6. Esetva (3) Abhay Singh 57, 7. That’s My Magic (10) Md. Ismail 56.5, 8. Ayur Shakti (4) Trevor 56, 9. Chuckit (9) A.A. Vikrant 56, 10. Maxwell (2) Ajeeth Kumar 54.5, 11. Mystery (14) Santosh Raj N R 54, 12. King Maker (11) Surya Prakash 53.5, 13. Mr. Shanghai (1) R. Manish 53 and 14. Kamyar (5) Gopal Singh 52.5.

1. DOWNTOWN GAL, 2. CRAZY HORSE, 3. AYUR SHAKTI

7. ATTRACTRESS PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 4.40: 1. Charcoal (8) Gaurav Singh 60, 2. Lightning Pearl (10) P. Gaddam 60, 3. Rhine (4) B.R. Kumar 60, 4. Tapatio (12) Akshay Kumar 60, 5. Turf Monarch (2) Md. Ismail 60, 6. Lorena (11) Deepak Singh 59.5, 7. Air Salute (5) N.B. Kuldeep 59, 8. Fleur (1) Surya Prakash 59, 9. Sacred Lamp (13) Kiran Naidu 59, 10. Acadian Angel (3) Suraj Narredu 58.5, 11. Big Day (9) Nakhat Singh 58, 12. Kintsugi (6) Abhay Singh 57, 13. Bedazzled (14) Trevor 56.5 and 14. Ice Berry (7) C.P. Bopanna 54.5.

1. ACADIAN ANGEL, 2. BEDAZZLED, 3. KINTSUGI

8. ATTRACTRESS PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 5.15: 1. India Gate (14) Deepak Singh 60, 2. New Role (5) C.P. Bopanna 60, 3. Sublime (4) Suraj Narredu 60, 4. That’s My Speed (11) Md. Ismail 60, 5. Let it Be Me (6) N.B. Kuldeep 59.5, 6. Exponent (9) Abhay Singh 59, 7. Farmville (10) Ajeeth Kumar 59, 8. Felix Flame (8) Kiran Naidu 59, 9. Hashtag (1) Gaurav Singh 59, 10. Diesis Dream (7) Surya Prakash 58, 11. Jo Malone (12) Afroz Khan 58, 12. Millennia (2) A. A. Vikrant 56.5, 13. Moka (3) Koushik 55.5 and 14. Sheldon (13) Santosh Raj N R 55.

1. LET IT BE ME, 2. SUBLIME, 3. FARMVILLE

Day’s best: MIRANA

Jackpot : 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.