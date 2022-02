Miracle should score over her rivals in the Kingfisher Ultra Indian Derby

Trainer Pesi Shroff’s unbeaten filly Miracle, who is in great heart as evidenced by her morning trials, should score over her rivals in the Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr. 1), the blue riband event of the Indian racing calendar to be run here on Sunday (Feb. 6).

There will be no false rails.

1. PLAY.RWITC.COM MILLION (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 — 1.15 p.m.: 1. Columbian (4) Kirtish 59, 2. Pokerface (5) Yash Narredu 59, 3. Spring Grove (6) Parmar 55, 4. Sky Fall (2) Neeraj 53, 5. Dilbar (1) Kaviraj 52, 6. Red Carnation (3) Dashrath 50 and 7. Impermanence (7) P. Dhebe 49.

1. SPRING GROVE, 2. COLUMBIAN, 3. DILBAR

2. BREEDERS’ PRODUCE STAKE (Gr. 3) (1,400m), (Terms), 3-y-o only — 1.45: 1. Last Wish (2) Antony Raj 57, 2. Supernatural (4) P.S. Chouhan 57, 3. Dear Lady (1) Neeraj 55.5, 4. O Hansini (3) P. Dhebe 55.5, 5. Shabelle (5) Akshay Kumar 55.5 and 6. Mufaza (6) Parmar 54.

1. SUPERNATURAL, 2. O HANSINI

3. SIR HOMI MEHTA MILLION (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 2.15: 1. Fortunate Son (6) Parmar 56, 2. Hooves Of Thunder (3) Neeraj 56, 3. Kings Best (2) T.S. Jodha 56, 4. O Kanhaiya (1) P. Dhebe 56, 5. Sadler’s Legacy (4) Yash Narredu 56 and 6. Chat (5) Trevor 54.5.

1. CHAT, 2. HOOVES OF THUNDER

4. RUSI PATEL TROPHY (Gr. 3) (1,600m) (Terms), 4-y-o & over — 2.45: 1. Cosmic Ray (6) Suraj Narredu 59, 2. Taimur (5) C.S. Jodha 55.5, 3. Flying Visit (1) Antony Raj 54, 4. Grand Accord (8) Bhawani 54, 5. Sultan Suleiman (4) T.S. Jodha 54, 6. Victorious Sermon (7) Zervan 54, 7. Petronia (2) Trevor 53 and 8. Giant Star (3) Neeraj 52.5.

1. COSMIC RAY, 2. SULTAN SULEIMAN, 3. GIANT STAR

5. ZAVARAY S. POONAWALLA ECLIPSE STAKES OF INDIA (Gr. 2) (2,000m) (Terms), 4-y-o & over — 3.15: 1. Juliette (1) C.S. Jodha 59, 2. Alluring Silver (2) P.S. Chouhan 57, 3. Forest Flame (6) Suraj Narredu 57, 4. Caprisca (5) Dashrath 50.5, 5. Truly Epic (4) P. Dhebe 50.5 and 6. Successor (3) Parmar 49.

1. JULIETTE, 2. FOREST FLAME

6. B.K. RATTONSEY MEMORIAL MAIDEN MULTI-MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.45: 1. Dexa (3) C.S. Jodha 56, 2. Emperor Roderic (5) C. Umesh 56, 3. Tyrone Black (6) Dashrath 56, 4. Balenciaga (4) Parmar 54.5, 5. Liberation (2) Bhawani 54.5 and 6. Snowfall (1) Akshay Kumar 54.5.

1. EMPEROR RODERIC, 2. BALENCIAGA

7. KINGFISHER ULTRA INDIAN DERBY (Gr. 1) (2,400m) (Terms), 4-y-o only — 4.30: 1. A Star Is Born (2) Suraj Narredu 57, 2. Aries (10) Bhawani 57, 3. Chopin (3) Neeraj 57, 4. Regal Command (8) C.S. Jodha 57, 5. Souza (4) Kaviraj 57, 6. Sun Gold (7) C. Umesh 57, 7. Zarak (5) Dashrath 57, 8. Zuccarelli (9) Trevor 57, 9. Faith Of Success (1) Akshay Kumar 55.5, 10. Miracle (6) P.S. Chouhan 55.5 and 11. Winmylove (11) Antony Raj 55.5.

1. MIRACLE, 2. ZUCCARELLI, 3. A STAR IS BORN

8. GATEWAY OF INDIA MILLION (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.15: 1. Kinnara (5) Trevor 59, 2. The Awakening (1) Yash Narredu 58.5, 3. Superleggera (3) Suraj Narredu 58, 4. Rubik Star (4) Bhawani 57.5, 5. Pure (7) Parmar 57, 6. Alfayiz (2) C.S. Jodha 54.5, 7. Emrys (8) P.S. Chouhan 54 and 8. Redifined (6) Zervan 53.

1. EMRYS, 2. KINNARA, 3. SUPERLEGGERA

Day’s Best: SUPERNATURAL

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.