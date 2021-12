Menilly should make amends

Hyderabad:

12 December 2021 00:19 IST

Trainer S.K. Sunderji’s ward Menilly, who ran third in her last start, should make amends in the Telangana And Andhra Sub Area Cup, the main event of Sunday’s (Dec. 12) races.

1. ZOOM ZOOM PLATE (1,100m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III) — 1.45 p.m.: 1. Battle Ready (5) A.A. Vikrant 62, 2. Classy Dame ( 7) Gaurav Singh 62, 3. Flamingo Fame (1) Santosh Raj 62, 4. Smart Money (10) P. Ajeeth Kumar 61.5, 5. Starwalker (6) B.R. Kumar 59.5, 6. Elmira (11) Abhay Singh 58.5, 7. Air Salute (9) Md. Ismail 58, 8. That’s My Speed (8) B. Nikhil 58, 9. Silver Set (3) R. Ajinkya 57.5, 10. Acadian Angel (2) Rafique Sk. 53.5 and 11. Turf Monarch (4) Surya Prakash 50.

1. FLAMINGO FAME, 2. CLASSY DAME, 3. ACADIAN ANGEL

2. TRIBUTE PLATE (DIV. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.15: 1. Bedford (10) Kiran Naidu 60, 2. N R I Sun (5) B.R. Kumar 59, 3. The Pianist (2) S.J. Sunil 58.5, 4. Fly Tothe Stars (9) Md. Ismail 53.5, 5. Ok Boss (1) Gaurav Singh 53.5, 6. Princeton (11) B. Nikhil 53.5, 7. Royal Support (4) R. Ajinkya 53.5, 8. Asturias (8) Santosh Raj 52, 9. My Master (6) P. Gaddam 51.5, 10. Isra (3) Rafique Sk. 51 and 11. Garnet (7) G. Naresh 50.5.

1. THE PIANIST, 2. N R I SUN, 3. PRINCETON

3. MEGATOP PLATE (DIV. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 — 2.45: 1. King Maker (10) Surya Prakash 60, 2. Once More (2) Nakhat Singh 60, 3. Shaquille (9) Gaurav Singh 59, 4. Star Racer (4) R. Ajinkya 57.5, 5. Curcumin (5) B.R. Kumar 56.5, 6. Sun Dancer (6) Kiran Naidu 55, 7. Aibak (7) Afroz Khan 53.5, 8. Loch Stella (1) C.P. Bopanna 53, 9. Sheldon (8) Rafique Sk. 52 and 10. Sugar An Spice (3) G. Naresh 51.

1. KING MAKER, 2. ONCE MORE, 3. SUN DANCER

4. ARDENT KNIGHT PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 — 3.15: 1. Strategist (9) Nakhat Singh 60, 2. British Empress (10) Rohit Kumar 59, 3. Balius (3) Santosh Raj 58.5, 4. City Of Wisdom (11) Mukesh Kumar 58, 5. Makhtoob (7) P. Ajeeth Kumar 58, 6. N R I Elegance (8) Rafique Sk. 58, 7. Francis Bacon (4) Khurshad Alam 56.5, 8. Four One Four (1) Abhay Singh 53.5, 9. Max (6) Md. Ismail 52.5, 10. Sublime (5) S.S. Tanwar 52.5 and 11. Red Snaper (2) Afroz Khan 52.

1. MAKHTOOB, 2. N R I ELEGANCE, 3. RED SNAPER

5. MEGATOP PLATE (DIV.II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.45: 1. N R I Vision (8) Mukesh Kumar 60, 2. The Special One (3) Rohit Kumar 60, 3. City Of Blossom (7) R. Ajinkya 57.5, 4. Nearest (6) B.R. Kumar 57, 5. Gusty Note (5) A.A. Vikrant 56, 6. Hashtag (10) Gaurav Singh 54, 7. Story Teller (2) R.S. Jodha 53, 8. Dunkirk (1) Surya Prakash 52.5, 9. Blazing Jupiter (9) B. Nikhil 51 and 10. Sputnic (4) G. Naresh 50.5.

1. N R I VISION, 2. THE SPECIAL ONE, 3. GUSTY ONE

6. TELANGANA AND ANDHRA SUB AREA CUP (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Menilly (9) Santosh Raj 60, 2. Beauty On Parade (10) A.A. Vikrant 56, 3. Trump Star (7) G. Naresh 55.5, 4. Watch My Stride (8) Abhay Singh 55, 5. City Of Bliss (1) B.R. Kumar 54.5, 6. Kingston (6) Nakhat Singh 54.5, 7. Sporting Smile (3) C.P. Bopanna 54, 8. Siyavash (4) Ashad Asbar 53.5, 9. DRD (2) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 10. Jean Lafette (5) S.S. Tanwar 52.5.

1. MENILLY, 2. WATCH MY STRIDE, 3. BEAUTY ON PARADE

7. NIRMAL PLATE (DIV.I) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III) — 4.45: 1. Ashwa Pushkin (2) Santosh Raj 62, 2. Over Joy (7) Ashad Asbar 62, 3. Arrowtown (9) Md. Ismail 61.5, 4. Salisbury (8) Abhay Singh 61.5, 5. Tales Of A Legend (4) A.A. Vikrant 61, 6. Amalfitana (10) Surya Prakash 60.5, 7. Wot’s Up Jay (6) Koushik 60, 8. Challenger (1) Nakhat Singh 59, 9. That’s My Way (13) Aneel 59, 10. Royal Girl (5) Gaurav Singh 58.5, 11. Astronaut (12) Khurshad Alam 56.5, 12. Good Tidings (11) Kiran Naidu 54 and 13. Royal Avenger (3) Afroz Khan 50.

1. ASHWA PUSHKIN, 2. AMALFITANA, 3. CHALLENGER

Day’s Best: MAKHTOOB

Jackpot : 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.