Menilly claims Baharain Trophy

Mumbai:

26 February 2020 20:08 IST

Mr. Jatin L. Trivedi’s Menilly ridden by Nicky Mackay won the Baharain Trophy, the main event of Wednesday’s (Feb. 26) afternoon races.

The winner is trained by S.K. Sunderji.

Trainer S.K. Sunderji and jockey Nicky Mackay scored a treble each today.

Advertising

Advertising

1. FLYING BRAVE PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: JUDY BLUE EYES (Chouhan) 1, Red Carnation (Kaviraj) 2, Julio Cesaro (J. Chinoy) 3 and Skysurfer (Aniket) 4. 2-1/4, 2-1/4, 2-1/4. 59.25s. ₹12 (w), 10, 21 and 20 (p). SHP: 45, EXW: 1,530, EXP: 381, FP: 61, Q: 50, Tanala: 106 and 35. Favourite: Judy Blue Eyes. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt Ltd. Trainer: Nosher Cama.

2. NOBLE OPINION PLATE (2,000m), Cl. V, rated 4 to 30: JACK FLASH (Nazil) 1, Mr. Honey (Trevor) 2, Big Ben (Kaviraj) 3 and Walk The Talk (David Egan) 4. 1, 2, 3/4. 2m 6.67s. ₹278 (w), 61, 17 and 13 (p). SHP: 34, EXP: 833, FP: 4,366, Q: 337, Tanala: 9,672 and 2,783. Favourite: Walk The Talk. Owner: Mrs. Vandana Sharma. Trainer: Hosidar Daji.

3. F K VAKIL TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: ANTARCTICA (S. Amit) 1, Its A Deal (Merchant) 2, Hodson’s Horse (Malam) 3 and Stick To The Plan (Peter) 4. Lnk, Lnk, 1-3/4. 1m 25.29s. ₹122 (w), 25, 18 and 15 (p). SHP: 47, EXW: 22,161, EXP: 3,835, FP: 961, Q: 884, Tanala: 5,264 and 1,805. Favourite: Kalina. Owners: Mr. Gaurav Sethi & Mr. Abhimanyu Thackersey rep. Mr. Gaurav Sethi, Mr. Abhimanyu Thackersey & Mr. Berjis Desai Bloodstock (PF) & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: Altamash A. Ahmed.

4. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY (1,600m), Maiden, 3-y-o only: LIVE BY NIGHT (Nicky Mackay) 1, Flaming Lamborgini (Sandesh) 2, Bold Legend (David Egan) 3 and Moon River (Neeraj) 4. Hd, 1/2, 1-1/2. 1m 39.27s. ₹22 (w), 12, 21 and 16 (p). SHP: 65, EXW: 9,472, EXP: 357, FP: 328, Q: 164, Tanala: 317 and 138. Favourite: Live By Night. Owners: M/s. Jatin L. Trivedi & Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

5. MAHARAJA SIR PRATAPSINGH GAEKWAD TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66: HEADWAY (Nicky Mackay) 1, Hidden Gold (David Egan) 2, Copper Queen (Neeraj) 3 and Namaqua (Trevor) 4. 2-1/2, 1-1/2, Nk. 58.03s. ₹20 (w), 15, 15 and 14 (p). SHP: 51, EXW: 570, EXP: 48, FP: 108, Q: 51, Tanala: 166 and 65. Favourite: Headway. Owner: Mr. K.H. Vaccha. Trainer: S.K. Sunderji.

6. BAHRAIN TROPHY (1,000m), Maiden, 3-y-o only: MENILLY (Nicky Mackay) 1, Pense’e (Neeraj) 2, Finalist (Dashrath) 3 and Monarch (Trevor) 4. 1-3/4, 1-3/4, 3/4. 59.43s. ₹25 (w), 12, 13 and 14 (p). SHP: 40, EXW: 606, EXP: 58, FP: 64, Q: 39, Tanala: 193 and 111. Favourite: Menilly. Owner: Mr. Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

7. FEDORA PLATE (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: POWER OF NEATH (Peter) 1, I Am The Way (S. Kamble) 2, Officer In Command (Trevor) 3 and Ame (Nicky Mackay) 4. 1m 12.60s. ₹65 (w), 20, 26 and 16 (p). SHP: 74, EXP: 1,395, FP: 4,831, Q: 1,464, Tanala: 25,246 and 2,164. Favourite: American Odessey. Owners: Rajendra S. Lokhande & Mayur R. Lokhande. Trainer: Sangramsinh N. Joshi.

Jackpot: 70 per cent: ₹61,285 (10 tkts), 30 per cent: ₹1,706 (154 tkts).

Treble: ₹232 (183 tkts).

Super Jackpot: 100 per cent: ₹1,00,990 carried forward.