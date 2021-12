Medora may score an encore

BENGALURU:

10 December 2021 00:56 IST

Medora, who is in fine fettle, may score an encore in Bangalore 1000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Friday (Dec 10).

There will be no false rails.

1. KRISHNA PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25, 2.00 p.m.: 1. Areca Angel (4) H.M. Akshay 60.5, 2. San Bernardino (3) P. Siddaraju 58.5, 3. Quick Shots (7) Vishal Bunde 57, 4. Rightly Noble (9) Saddam H 57, 5. Stunning Beauty (5) L.A. Rozario 57. 6. Florencia (10) Salman Khan 56.5, 7. Top News (11) Tausif Khan 56.5, 8. Ultimate Power (2) Chandrashekar 56, 9. Star Citizen (1) Likith Appu 55.5, 10. He’s The One (6) S. Saqlain 54 and 11. Prime Star (8) J.H. Arul 52.

1. RIGHTLY NOBLE, 2. ARECA ANGEL, 3. TOP NEWS

2. FRANKEL PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 2.30: 1. Baba Voss (8) Mark 57, 2. Purple Legend (6) S. Saqlain 57, 3. Siege Perilous (7) Dhanu Singh 57, 4. Tactical Command (1) Darshan 57, 5. Ultimate General (5) Rayan Ahmed 57, 6. Demeter (3) B. Harish 55.5, 7. Only You (2) Neeraj 55.5 and 8. Pink Jasmine (4) Akshay Kumar 55.5.

1. SIEGE PERILOUS, 2. ONLY YOU, 3. PINK JASMINE

3. KRISHNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 3.00: 1. Commandpost (5) H.M. Akshay 61, 2. Nostradamus (9) Likith Appu 60.5, 3. Beautiful Oblivian (11) Vishal Bunde 58.5, 4. Chisox (1) J.H. Arul 58.5, 5. Embosom (4) Shreyas Singh 58, 6. Niche Hemp (8) L.A. Rozario 58, 7. Tifanny (6) Tousif Khan 58, 8. Max Mueller (3) Chandrashekar 57.5, 9. Orogenesis (2) Ikram Ahmed 57.5, 10. Glorious Logan (7) Salman Khan 57 and 11. Smile Around (10) S. Saqlain 57.

1. CHISOX, 2. COMMANDPOST, 3. EMBOSOM

4. SEATTLE SLEW PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.30: 1. Evaldo (1) Akshay Kumar 57, 2. Flying Quest (3) Md. Akram 57, 3. Prince Abir (8) P.S. Chouhan 57, 4. Super Kind (5) Mark 57, 5. The Omega Man (6) Naveen Kumar 57, 6. Analect (7) Darshan 55.5, 7. Muirfield (4) Antony Raj 55.5, 8. Perfect Justice (10) P. Sai Kumar 55.5, 9. Star Of The Hills (2) Kiran Rai 55.5 and 10. The Sense (9) Vinod Shinde 55.5.

1. EVALDO, 2. MUIRFIELD, 2. ANALECT

5. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,600m), 3-y-o & over, (Terms), 4.00: 1. Point To Prove (1) S. John 60, 2. Automatic (3) A. Qureshi 59, 3. Pissarro (4) Akshay Kumar 59, 4. Speedster (5) Yash 57.5 and 5. Silvarius (2) Antony Raj 54.5.

1. POINT TO PROVE, 2. SILVARIUS

6. BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o Indian Fillies (Terms) 4.30: 1. Allamanda (4) Neeraj 57, 2. Brunhild (5) Dhanu Singh 57, 3. Eternal Blaze (8) C.S. Jodha 57, 4. Faith Of Success (1) Kiran Rai 57, 5. Kensington Court (2) Akshay Kumar 57, 6. Medora (6) P.S. Chouhan 57. 7. Moon’s Blessing (9) Suraj Narredu 57, 8. Pecanwood (3) Yash 57, 9. Prefect Empress (7) A. Imran Khan 57 and 10. Winmylove (10) Antony Raj 57.

1. MEDORA, 2. KENSINGTON COURT, 3. MOON’S BLESSING

7. CHITRADURGA PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5.00: 1. Peluche (9) A. Imran Khan 60, 2. Silver Dew (7) Kiran Rai 59.5, 3. Starry Wind (1) Md. Akram 57, 4. Frist Impression (8) Antony Raj 56, 5. Whizzo (2) Vinod Shinde 56, 6. Dr Logan (5) S. Shareef 55.5, 7. Royal Resolution (6) H.M. Akshay 54, 8. The Sovereign Orb (3) Akshay Kumar 53.5 and 9. The Strength (4) Ajeet Kumar 51.5.

1. THE SOVEREIGN ORB, 2. FIRST IMPRESSION, 3. PELUCHE

8. KRISHNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5.30: 1. The Inheritor (9) L.A. Rozario 62.5, 2. Twilight Fame (2) P. Siddaraju 62, 3. Country’s Jewel (8) H.M. Akshay 61.5, 4. Welcome Surprise (6) Tousif Khan 61.5, 5. Impeccable (1) Vishal Bunde 61, 6. Ultimate Choice (7) Saddam H 60.5, 7. Formidable Star (4) Salman Khan 59.5, 8. Galactical (10) J.H. Arul 59.5, 9. Zhu Zhu Zest (3) S. Saqlain 59.5 and 10. Sir Jersey (5) Shreyas Singh 58.5.

1. IMPECCABLE, 2. GALACTICAL, 3. COUNTRY’S JEWEL

Days best: SIEGE PERILOUS

Double: THE SOVEREIGN ORB - IMPECCABLE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble: 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.