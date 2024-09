Mayne Magic obliges in the H.H. Sri Chamaraja Wadiyar Memorial Trophy

Kishan Thomas trained Mayne Magic (G. Vivek up), won the H.H. Sri Chamaraja Wadiyar Memorial Trophy, the feature event of the races held here on Thursday (Sept 19). The winner is owned by Mr. Eugene Aloysious Mayne & Mrs. Joan Mayne.

The results:

1. ECLIPSE PLATE: DEEMED TO FIRE (Kiran Rai) 1, Mystical Merlin (Shivam) 2, City Of Hustle (A. Bandaal) 3 and Anushtubha (Ayaz Khan) 4. 2-1/4, 2 and 3/4. 1m, 12.98s. ₹29 (w), 14, 18 and 15 (p), SHP: 53, THP: 39, FP: 224, Q: 193, Trinella: 911, Exacta: 12,363. Favourite: Eco System. Owner and trainer: Mr. Vikram Appachu.

2. KASARGOD PLATE: RING MASTER (Sai Kiran) 1, Irish Rockstar (Akshay K) 2, Super Marvella (G. Vivek) 3 and Habibti (Antony) 4. 5, 1-1/2 and Nose. 1m, 52.01s. ₹207 (w), 28, 11 and 12 (p), SHP: 30, THP: 51, FP: 1,366, Q: 431, Trinella: 2,317, Exacta: 11,480. Favourite: Super Marvella. Owner: Mr. S. Roopesh. Trainer: Azhar Ali.

3. B.A. NANAIAH MEMORIAL TROPHY: TRIPITAKA (G. Vivek) 1, Vijaya Falcon (Sai Kiran) 2, Auspicious Queen (Angad) 3 and Eddie The Eagle (Koshi K) 4. Not run: Exuberance, Ricardo and Rapidus. Lnk, 3-1/4 and 1-3/4. 1m, 11.86s. ₹21 (w), 13 and 17 (p), SHP: 33, THP: 41, FP: 113, Q: 78, Trinella: 169, Exacta: 447. Favourite: Auspicious Queen. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, M/s. Sans Craintes Stud Farm [p] Ltd & Dr. P. Dayananda Pai. Trainer: Irfan Ghatala.

4. H.H. SRI CHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY: MAYNE MAGIC (G. Vivek) 1, Carter (L.A. Rozario) 2, To Hot To Touch (Dhanu S) 3 and Emphatic (S.J. Moulin) 4. Not run: Stentorian. 2-1/2, Nk and Lnk. 1m, 12.33s. ₹16 (w), 11, 32 and 22 (p), SHP: 82, THP: 33, FP: 230, Q: 194, Trinella: 1,070, Exacta: 6,435. Favourite: Mayne Magic. Owners: Mr. Eugene Aloysious Mayne & Mrs. Joan Mayne. Trainer: Kishan Thomas.

5. FLEET INDIAN PLATE: ARMORY (M. Rajesh K) 1, Free To Play (G. Vivek) 2, Ashwa Vedha (M. Prabhakaran) 3 and Mazal Tov (Antony) 4. 1-1/2, 1-1/4 and Hd. 1m, 36.48s. ₹39 (w), 14, 14 and 35 (p), SHP: 41, THP: 82, FP: 309, Q: 142, Trinella: 6,842, Exacta: 14,301. Favourite: Mazal Tov. Owner: Mr. B.K. Reethan. Trainer: Narayana Godwa.

6. FAIR WOOD PLATE: RAISE A BUCK (Antony) 1, Heroism (Faiz) 2, Natural Speed (G. Vivek) 3 and Sir Calculus (Shivam) 4. 5-3/4, 3 and 2-1/2. 1m, 22.95s. ₹16 (w), 10, 12 and 11 (p), SHP: 31, THP: 35, FP: 35, Q: 63, Trinella: 132, Exacta: 1,190. Favourite: Raise A Buck. Owners: Mrs. G.K. Harini & Mr. Rakesh. Trainer: Rakesh.

Jackpot: ₹10,789 (carried over); Mini Jackpot: 1,393 (carried over); Treble (i): 528 (carried over); (ii): 423 (two tkts).

