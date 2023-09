Market King well prepped to do a repeat in the feature event

September 09, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

Trainer S.K. Sunderji’s ward Market King, who won well in his last start, should score an encore in the Akkasaheb Maharaj Trophy (Gr. 3), the feature event of Saturday’s (Sept. 9) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. HOLY SMOKE PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 1.30 p.m.: 1. Goldiva (2) P. Trevor 60.5, 2. Silver Spring (8) S. Zervan 59.5, 3. Zip Along (11) Mustakim 58, 4. Freedom (6) C.S. Jodha 57.5, 5. Fantastic Flare (9) Aniket 56, 6. Rodri (7) K. Nazil 55, 7. Mufaza (4) P. Dhebe 54.5, 8. Volare (3) P. Shinde 54.5, 9. Anoushka (5) S. Saqlain 53.5, 10. Lightning Blaze (10) Bhawani 52.5 and 11. Dagger’s Strike (1) M.S. Deora 49.

1. SILVER SPRING, 2. ZIP ALONG, 3. GOLDIVA

2. JANARDHAN TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.00: 1. Ataash (2) P. Trevor 59, 2. Brave Beauty (7) K. Nazil 59, 3. Geographique (4) Neeraj 59, 4. Own Voice (8) Dashrath 59, 5. Alpine Star (6) Mustakim 58.5, 6. Justino (5) Bhawani 58.5, 7. Key To The Mint (1) Akshay Kumar 57, 8. Finch (3) H. Gore 54 and 9. Star Gallery (9) Vivek G 52.5.

1. KEY TO THE MINT, 2. BRAVE BEAUTY, 3. OWN VOICE

3. ONE KEPT SECRET PLATE (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30, 2.30: 1. Intense Belief (5) P. Trevor 61, 2. Zukor (7) Aniket 61, 3. Sentinel (4) Bhawani 60.5, 4. Walshy (13) H. Gore 60.5, 5. Rising Brave (12) Shahrukh 60, 6. Trinket (9) P. Shinde 60, 7. Charming Star (3) K. Nazil 59.5, 8. Nord (11) S. Saba 55.5, 9. C’est L’Amour (10) Mustakim 54.5, 10. Divine Soul (8) H.M. Akshay 54, 11. Historic (2) Zeeshan 51.5, 12. Slam Dunk (6) N. Bhosale 51.5, 13. Tarzan (14) T.S. Jodha 51 and 14. Smart Choice (1) Peter 49.

1. ZUKOR, 2. SENTINEL, 3. WALSHY

4. G20 SUMMIT CUP (1,400m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46, 3.00: 1. Dali Swirl (1) Aniket 62, 2. Ginsburg (11) Merchant 60, 3. Mount Sinai (12) Akshay Kumar 59.5, 4. Daulat Mai (13) Mustakim 59, 5. Monarchy (7) Kirtish 57.5, 6. Toussaint (6) Neeraj 57.5, 7. Treasure Gold (8) Mosin 57.5, 8. Chieftain (2) V. Bunde 57 (incl. 6kg extra), 9. Alpha Gene (10) Shelar 56.5, 10. She Is On Fire (9) H. Gore 56, 11. Remy Red (14) J. Chinoy 55, 12. Hilma Klint (5) K. Nazil 54.5, 13. Luminosity (3) Peter 52.5 and 14. Spirit Bay (4) Zeeshan 50.

1. MOUNT SINAI, 2. DALI SWIRL, 3. REMY RED

5. FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW MEMORIAL TROPHY (2,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.30: 1. Euphoric (5) Gagandeep 60, 2. Golden Kingdom (6) M.S. Deora 59, 3. Flaming Lamborgini (2) C.S. Jodha 56.5, 4. It’s My Time (1) Akshay Kumar 52, 5. Magneto (4) S. Saqlain 52 and 6. Zarak (3) Neeraj 49.

1. GOLDEN KINGDOM, 2. FLAMING LAMBORGINI

6. SOUTHERN COMMAND TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Axis (12) Aniket 56, 2. Decacorn (8) Parmar 56, 3. Kinzhal (7) Dashrath 56, 4. Zuccaro (6) Kirtish 56, 5. Dashmesh Dancer (3) V. Bunde 54.5, 6. Encantamento (5) Neeraj 54.5, 7. Juliana (11) Bhawani 54.5, 8. Kings Love (13) P. Trevor 54.5, 9. Nashvegas (9) H.M. Akshay 54.5, 10. Nirvana (2) P.S. Chouhan 54.5, 11. She’s A Teaser (14) Vivek G 54.5, 12. Sloane Square (10) Akshay Kumar 54.5, 13. Vijaya (1) S. Kamble 54.5 and 14. Zafirah (4) C.S. Jodha 54.5.

1. DECACORN, 2. ZAFIRAH, 3. KINZHAL

7. AKKASAHEB MAHARAJ TROPHY (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 4-y-o and over, 4.30: 1. Fast Rain (5) Parmar 59, 2. Joaquin (2) T.S. Jodha 58.5, 3. Market King (1) Neeraj 57, 4. Son Of A Gun (3) Mustakim 57, 5. The Protector (6) S. Saqlain 57 and 6. The Sovereign Orb (4) P. Trevor 57.

1. MARKET KING, 2. SON OF A GUN

8. HOLY SMOKE PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 5 p.m.: 1. Daianne (3) Bhawani 61, 2. Metzinger (10) P. Trevor 61, 3. Away She Goes (1) V. Bunde 60.5, 4. Comaneci (6) M.S. Deora 60.5, 5. Fashion Icon (7) Akshay Kumar 60.5, 6. Idealista (8) Neeraj 60.5, 7. Bombay (5) S. Kamble 59.5, 8. Percioso (11) P. Shinde 58.5, 9. Prince Igor (9) Musakim 56.5, 10. Between Friends (2) H. Gore 55.5 and 11. High Spirit (4) Aniket 55.

1. METZINGER, 2. DAIANNE, 3. FASHION ICON

Day’s Best: DECACORN

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.