Market King should win the Highland Rule Trophy

August 14, 2023 01:00 am | Updated August 13, 2023 07:38 pm IST - Pune:

Trainer S.K. Sunderji’s Market King who is in good shape, should win the Highland Rule Trophy, the main event of Monday’s (Aug. 14) races.

Rails will be announced two hours before the first race.

1. SENTOSA COVE PLATE (1,200m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30 — 2 p.m.: 1. Toussaint (1) Neeraj 60.5, 2. Walshy (6) Gagandeep 60.5, 3. Charming Star (9) Musakim 60, 4. Lion King (10) P. Vinod 54, 5. Between Friends (3) H. Gore 53.5, 6. Historic (7) T.S. Jodha 52.5, 7. Spiritual Rock (11) Dashrath 52.5, 8. Tarzan (5) K. Nazil 51.5, 9. Red Dust (2) S. Saqlain 51, 10. Nairobi (4) S.G.Prasad 50 and 11. Smart Choice (8) Kaviraj 49.

1. CHARMING STAR, 2. TOUSSAINT, 3. RED DUST

2. STARRY BROOK PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.30: 1. Queens Pride (9) Gagandeep 61, 2. Northern Singer (3) J. Chinoy 58.5, 3. Mojo (7) K. Nazil 55, 4. Hilma Klint (2) Aniket 54.5, 5. Fidato (6) Mustakim 54, 6. Hela (1) Bhawani 54, 7. Scaramanga (8) T.S. Jodha 54, 8. Moment Of Madness (4) H. Gore 53.5, 9. Bubbly Boy (10) Yash Narredu 52.5 and 10. Ugly Truth (---).

1. QUEENS PRIDE, 2. NORTHERN SINGER, 3. FIDATO

3. THANDA PLATE (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.00: 1. Axis (10) J. Chinoy 56, 2. Dragon Wings (7) Aniket 56, 3. Rising Power (6) K. Nazil 56, 4. Ticanto (12) Mustakim 56, 5. Toscana (1) Ranjane 56, 6. Dashmesh Dancer (4) V. Bunde 54.5, 7. Juliana (13) Bhawani 54.5, 8. La Belle (5) Kirtish 54.5, 9. Malet Spring (11) S. Kamble 54.5, 10. Maysara (8) C.S. Jodha 54.5, 11. Pure For Sure (2) Yash Narredu 54.5, 12. Schnell (9) H.M. Akshay 54.5, 13. Street Sense (14) Vivek G 54.5 and 14. Vijaya (3) P. Trevor 54.5.

1. VIJAYA, 2. PURE FOR SURE, 3. TOSCANA

4. TIMELESS PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.30: 1. Kariena (10) Neeraj 59, 2. Walter (3) S.A. Amit 59, 3. Attained (5) P. Trevor 56.5, 4. Enabler (4) Yash Narredu 56.5, 5. Fancy Nancy (6) H. Gore 55.5, 6. Phanta (1) Aniket 55.5, 7. Remy Red (8) Mustakim 55.5, 8. India Strong (9) Parmar 55, 9. Luminosity (2) Kaviraj 54.5 and 10. Uzi (7) Zeeshan 53.5.

1. INDIA STRONG, 2. ENABLER, 3. ATTAINED

5. HIGHLAND RULE TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward — 4.00: 1. The Protector (7) S. Saqlain 60, 2. The Sovereign Orb (1) P. Trevor 60, 3. Market King (2) Gagandeep 59, 4. Fast Rain (8) Parmar 54.5, 5. Sky Fall (4) Aniket 54, 6. Gazino (3) T.S. Jodha 51, 7. Baby Bazooka (5) K. Nazil 49 and 8. Mozelle (6) Mustakim 49.

1. MARKET KING, 2. MOZELLE, 3. BABY BAZOOKA

6. MAYOR’S TROPHY (1,800m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.30: 1. Balius Warrior (1) Peter 56, 2. Bugatti (10) Kirtish 56, 3. Caliph (13) Bhawani 56, 4. Capitolium (5) C. Umesh 56, 5. El Greco (12) P.S. Chouhan 56, 6. Exuma (6) Parmar 56, 7. Floyd (9) T.S. Jodha 56, 8. Glorious King (4) T.S. Jodha 56, 9. Precious Grey (3) Antony Raj S 56, 10. Wild Hammer (14) J. Chinoy 56, 11. Yawar (8) Mustakim 56, 12. Capucine (7) P. Trevor 54.5, 13. Nashvegas (2) S. Kamble 54.5 and 14. Stole My Heart (11) Neeraj 54.5.

1. EL GRECO, 2. FLOYD, 3. EXUMA

7. TIMELESS PLATE (DIV. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.00: 1. Ginsburg (6) H. Gore 62, 2. Justino (3) P. Trevor 61, 3. Cipher (11) Aniket 60.5, 4. Liam (1) Shelar 58, 5. Lord Fenicia (7) Antony Raj S 58, 6. Milli (5) Saba 57, 7. Tyrone Black (2) J. Chinoy 55.5, 8. Superimpose (10) Dashrath 55, 9. Chenevix Trench (9) Neeraj 54.5, 10. Cascade (4) T.S. Jodha 52.5 and 11. Otello (8) Peter 50.5.

1. CIPHER, 2. GINSBURG, 3. CHENEVIX TRENCH

Day’s Best: MARKET KING

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races; Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

