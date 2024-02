Market King should repeat in the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship

February 03, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

Trainer S.K. Sunderji’s ward Market King, who won well in his last start, should score an encore in the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship, the main attraction of Saturday’s (Feb. 3) races here. Rails will be placed 3 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 5 metres wide from 800m up to the winning post.

1. HPSL BENGALI CUP (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26, 1.00 p.m.: 1. Mirae (3) N. Bhosale 59, 2. Arbitrage (9) H. Gore 58, 3. Lady Di (2) N.B. Kuldeep 58, 4. Adonis (6) K. Nazil 57.5, 5. Otello (4) Shelar 57.5, 6. Anoushka (8) S. Sunil 56.5, 7. Sky Hawk (7) Merchant 55, 8. Volare (5) P. Shinde 53 and 9. Tarzan (1) S. Zervan 52.

1. MIRAE, 2. OTELLO, 3. ARBITRAGE

2. HPSL BHOJPURI CUP (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26, 1.30: 1. Untitled (8) N. Bhosale 61.5, 2. Phanta (9) Aniket 61, 3. Alpha Gene (1) S. Mosin 60.5, 4. Blazing Bay (6) R.N. Darshan 60.5, 5. Champagne Smile (10) V. Bunde 60.5, 6. Comaneci (4) N.B. Kuldeep 60.5, 7. Dowsabel (5) Imran Chisty 60.5, 8. Moment Of Madness (7) H. Gore 60, 9. Tanahaiyaan (3) Merchant 59.5 and 10. Mojo (2) S. Saqlain 59.

1. UNTITLED, 2. MOMENT OF MADNESS, 3. DOWSABEL

3. HPSL GUJRATI CUP (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26, 2.00: 1. Cascade (7) T.S. Jodha 60.5, 2. Luminosity (3) S. Amit 57.5, 3. Prince O’War (5) M.S. Deora 57.5, 4. Marlboro Man (8) S. Zervan 55, 5. Spiritual Rock (6) V. Bunde 52.5, 6. Toofaan (1) S. Saqlain 50.5, 7. Zacapa (4) S. Saba 49.5, 8. Fantastic Flare (2) K. Nazil 49 and 9. Lightning Blaze (9) Aniket 49.

1. CASCADE, 2. LUMINOSITY, 3. PRINCE O’ WAR

4. HPSL KANNADA CUP (2,400m), CL. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Des Marquis (5) Tom Marquand 60, 2. Chat (2) P. Trevor 59, 3. Alpha Domino (3) Neeraj 58.5, 4. Jerusalem (6) S.J. Sunil 55, 5. Multiverse (1) P.S. Chouhan 55 and 6. Double Scotch (4) F. Norton 50.

1. DES MARQUIS, 2. MULTIVERSE

5. HPSL MALAYALAM CUP (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26, 3.00: 1. Midas Touch (1) Bhawani 61.5, 2. Ricochet (7) C.S. Jodha 61.5, 3. Tyrone Black (5) Aniket 61, 4. Sussing (3) S. Saba 60.5, 5. Mighty Wings (8) N. Bhosale 60, 6. Rising Power (4) K. Nazil 59.5, 7. She’s A Teaser (2) S. Mosin 58.5, 8. Precioso (9) Vinod Shinde 58, 9. Esfir (6) H. Gore 57.5 and 10. Scottish Scholar (—).

1. RICOCHET, 2. ESFIR, 3. MIGHTY WINGS

6. HPSL PUNJABI CUP (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30: 1. Decacorn (4) Parmar 61, 2. Aries (10) Bhawani 59, 3. Art Collector (12) Yash Narredu 59, 4. Koenig (3) F. Norton 58, 5. Reminiscence (11) P.S. Chouhan 57.5, 6. Into The Storm (2) Santosh G 57, 7. Mighty Thunder (6) S. Zervan 57, 8. Flashing Famous (7) S. Amit 56.5, 9. Nairobi (5) S.J. Sunil 55, 10. Sim Sim (1) H. Gore 54, 11. Moonlight Kiss (9) Aniket 53 and 12. Definitely (8) K. Nazil 52.

1. REMINISCENCE, 2. DECACORN, 3. ART COLLECTOR

7. DR. S.C. JAIN SPRINTERS’ CHAMPIONSHIP (Gr. 2) (1,200m) (Terms), 4-y-o and over, 4.00: 1. Ahead Of My Time (5) S. Saqlain 59, 2. Cellini (6) F. Norton 59, 3. Jaoquin (2) Neeraj 59, 4. Magileto (1) Suraj Narredu 59, 5. Market King (4) P. Trevor 59 and 6. Democracy (3) Tom Marquand 56.5.

1. MARKET KING, 2. AHEAD OF MY TIME

8. HPSL RAJASTHANI CUP (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Believe (12) H. Gore 61.5, 2. Rambler (9) N. Bhosale 61.5, 3. Raffaello (1) F. Norton 61, 4. Murawara Princess (2) Merchant 60.5, 5. Ataash (4) Antony Raj 59, 6. Alpine Star (8) Aniket 56.5, 7. Ashwa Magadheera (7) C.S. Jodha 56, 8. Opus Dei (3) Bhawani 54.5, 9. Ultimo (10) S. Saqlain 52.5, 10. Empower (5) P. Shinde 51.5, 11. Bubbly Boy (13) Neeraj 51, 12. Lazarus (6) C. Umesh 51 and 13. Fancy Nancy (11) Vivek G 50.

1. ATAASH, 2. LAZARUS, 3. BUBBLY BOY

9. HPSL TELUGU CUP (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 5.00: 1. New Dimension (6) Yash Narredu 59.5, 2. Divine Thoughts (7) H. Gore 56.5, 3. Esperanza (2) Merchant 56.5, 4. Dream Seller (3) R. Ajinkya 54, 5. Maysara (9) S. Amit 54, 6. Majestic Warrior (5) Aniket 53.5, 7. Lord Vader (1) P. Shinde 51.5, 8. Queens Pride (4) P. Dhebe 51, 9. Pure For Sure (10) M.S. Deora 50.5 and 10. Northern Singer (8) N. Bhosale 49.5.

1. NEW DIMENSION, 2. DREAM SELLER, 3. MAJESTIC WARRIOR

10. HPSL-2024 PAN INDIA CUP (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.30: 1. Daulat Mai (4) S. Zervan 59, 2. Hagibis (12) N. Bhosale 58, 3. Wanderlust (7) K. Nazil 57, 4. Helsinki (11) S.J. Sunil 56.5, 5. King Marco (6) V. Bunde 56.5, 6. Malet Spring (10) H.M. Akshay 56, 7. Scorcese (8) C.S. Jodha 56, 8. Mazal (2) Neeraj 55.5, 9. Showman (3) Aniket 55.5, 10. Etoile (9) S. Saqlain 55, 11. Sonic Boom (5) R. Ajinkya 53.5 and 12. Eloquent (1) Vinod Shinde 53.

1. MAZAL, 2. ETOILE. 3. WANDERLUST

Day’s Best: NEW DIMENSION

Jackpot: (i) 4, 5, 6, 7 & 8. (ii) 6, 7, 8, 9 & 10.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 5, 6, 7, 8, 9 & 10.

