Market King claims the Akkasaheb Maharaj Trophy

September 09, 2023 06:38 pm | Updated 06:38 pm IST - Pune

Trainer S.K. Sunderji’s Market King ridden by Neeraj Rawal won the Akkasaheb Maharaj Trophy (Gr. 3), the feature event of Saturday’s (Sept. 9) races.

The winner is owned by Mr. Jatin L. Trivedi, Mr. Nitin H. Jain, Mr. Aneil V. Lala & Mrs. Meher K. Sunderji.

1. HOLY SMOKE PLATE (Div. II): SILVER SPRING (S. Zervan) 1, Anoushka (S. Saqlain) 2, Zip Along (Mustakim) 3 and Dagger’s Strike (M.S. Deora) 4. 1/2, 3-1/4 and 1-1/4. 1m 26. 59s. ₹35 (w), 16, 14 and 21 (p). SHP: 55, FP; 314, Q: 121, Tanala: 705 and 311. Favourite: Goldiva.

Owners: Mr. Girish S. Mehta, Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. D.T. Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. JANARDHAN TROPHY: STAR GALLERY (Vivek G) 1, Finch (H. Gore) 2, Ataash (P. Trevor) 3 and Alpine Star (Mustakim) 4. Nose, 3-1/4 and Shd. 1m 37. 97s. ₹57 (w), 16, 20 and 20 (p). SHP: 78, FP: 344, Q: 151, Tanala: 980 and 743. Favourite: Ataash.

Owner: Mr. Anil V. Poduval. Trainer: S. Waheed.

3. ONE KEPT SECRET PLATE: WALSHY (Haridas Gore) 1, Sentinel (Bhawani) 2, Slam Dunk (N. Bhosale) 3 and Zukor (Aniket) 4. 1/2, Nose and 1-3/4. 58.52s. ₹54 (w), 23, 26 and 19 (p). SHP: 60, FP: 576, Q: 359, Tanala: 2,207 and 788. Favourite: Zukor.

Owner & Trainer: Mr. Adil Dajee.

4. G20 SUMMIT CUP: MONARCHY (Kirtish Bhagat) 1, Remy Red (J. Chinoy) 2, Chieftain (V. Bunde) 3 and Spirit Bay (Zeeshan) 4. Nk, Lnk and 1. 1m 26. 37s. ₹40 (w), 17, 26 and 29 (p). SHP: 62, FP: 889, Q: 179, Tanala: 4,960 and 1,328. Favourite: Dali Swirl.

Owners: M/s. Pervez Andhyaruijna, Zaheer Lalkaka, Kersey Chindhy & Sudhir Ruia. Trainer: Hosidar Daji.

Note: In this race She Is On Fire (H. Gore up) planted in the starting stalls and did not participate.

5. FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW MEMORIAL TROPHY: MAGNETO (S. Saqlain) 1, Euphoric (Gagandeep) 2, It’s My Time (Akshay Kumar) 3 and Golden Kingdom (M.S. Deora ) 4. 2-3/4, 1-1/2 and 1-3/4. 2m 29. 97s. ₹70 (w), 29 and 32 (p). SHP: 135, FP: 749, Q: 1,758, Tanala: 2,329 and 665. Favourite: Zarak.

Owners: Mr. Ajay Jalan rep. Ultimo Stud Farm Pvt Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

6. SOUTHERN COMMAND TROPHY: KINGS LOVE (P. Trevor) 1, Sloane Square (Akshay Kumar) 2, Encantamento (Neeraj) 3 and Kinzhal (Dashrath) 4. Not run: Juliana. Shd, Nk and 1/2. 1m 26. 10s. ₹58 (w), 29, 59 and 42 (p). SHP: 131, FP: 2,511, Q: 1,489, Tanala: 15,253 and 13,074. Favourite: Decacorn.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt. Ltd. & Ms. Anita J. Captain. Trainer: Hosidar Daji.

7. AKKASAHEB MAHARAJ TROPHY: MARKET KING (Neeraj Rawal) 1, Joaquin (T.S. Jodha) 2, Son Of A Gun (Mustakim) 3 and The Protector (S. Saqlain) 4. 1-3/4, 1-3/4 and 1-1/2. 1m 7. 76s. ₹26 (w), 12 and 28 (p), SHP: 65, FP: 211, Q: 100, Tanala: 609 and 261. Favourite: Market King.

Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP, Mr. Meher K. Sunderji & Mr. Aneil V. Lala. Trainer: S.K. Sunderji.

8. HOLY SMOKE PLATE (Div. I): PRINCE IGOR (Mustakim Alam) 1, Metzinger (P. Trevor) 2, Fashion Icon (Akshay Kumar) 3 and Precioso (P. Shinde) 4. Lnk, 2 and 2-1/4. 1m 27.38s. ₹69 (w), 18, 16 and 16 (p). SHP: 34, FP: 335, Q: 92, Tanala: 543 and 309. Favourite: Idealista.

Owners: Mr. Adi R. Nazir & Mr. Jehangir A. Karanjia. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹1, 23, 813 (1 tkt), 30%: 4,422 (12 tkts.).

Treble: (i) 3,011 (5 tkts.), (ii) 2,405 (14 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 52, 662 (c/o).