Mark My Word primed for a three-peat

Mark My Word, who in good nick, may complete a hat-trick in the Asaf Jah VII Memorial Cup (2,000m), the main event of the races to be held here on Monday (Oct. 7).

1. CLASSIC STORY PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), (No whips), 1-15 p.m.: 1. Southern Lady (6) Ashhad Asbar 60, 2. Promiseofhappiness (4) Kiran Naidu 59, 3. Ashwa Yudh Vijeta (5) N. Rawal 58.5, 4. Ayur Shakti (1) Suraj Narredu 58.5, 5. Star Racer (2) Deepak Singh 58, 6. California Beauty (3) A.A. Vikrant 57, 7. Big League (7) Jitendra Singh 56.5 and 8. Fabulous Gift (8) C.P. Bopanna 55.5.

1. SOUTHERN LADY, 2. AYUR SHAKTI, 3. PROMISEOFHAPPINESS

2. RED SURPRISE PLATE (1,800m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 1-45: 1. Elysian (1) Suraj Narredu 60, 2. Euro Zone (5) Nakhat Singh 60, 3. Valee Tiger (3) Deepak Singh 59.5, 4. Actually (7) Surya Prakash 59, 5. Charlie Brown (9) Koushik 59, 6. Lancashire (6) Akshay Kumar 57, 7. Limousine (4) Ajeeth Kumar 55.5, 8. Symbol Of Star's (8) Afroz Khan 55.5 and 9. Halo's Princess (2) G. Naresh 53.5.

1. EURO ZONE, 2. CHARLIE BROWN, 2. LANCASHIRE

3. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (2,000m), 3-y-o & over, rated 60 to 85 (Cat. II), 2-15: 1. Chase Your Dreams (2) Gopal Singh 60, 2. Mark My Word (3) Suraj Narredu 60, 3. Magical Skill (1) Jitendra Singh 59, 4. Doroteo (6) Koushik 58.5, 5. Meritocracy (4) B.R. Kumar 57.5 and 6. Durango (5) Ajeeth Kumar 54.

1. MARK MY WORD, 2. DOROTEO

4. AUXILIARY PLATE (1,800m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 2-45: 1. King Maker (3) Ajeeth Kumar 60, 2. Midnight Dream (1) Rohit Kumar 59.5, 3. Lockhart (5) Afroz Khan 59, 4. Gusty Look (2) Koushik 57, 5. Artistryy (7) Kuldeep Singh 53.5, 6. Sporting Smile (6) Nakhat Singh 53.5 and 7. No Compromise (4) Akshay Kumar 52.5.

1. NO COMPROMISE, 2. KING MAKER, 3. GUSTY LOOK

5. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3-15: 1. Southern Legacy (3) Suraj Narredu 60, 2. Amazing Elegance (4) Aneel 59, 3. La Romance (9) Rohit Kumar 58, 4. Honest Hunter (6) B.R. Kumar 57.5, 5. Dunkirk (5) Afroz Khan 56.5, 6. La Mer (2) Ashhad Asbar 55.5, 7. Royal Dynamite (7) Gaurav Singh 55.5, 8. Amazing Script (8) Ajeeth Kumar 54, 9. Gorgeous Lady (—) (—) 53, 10. Delphina (1) Akshay Kumar 51.5 and 11. One One One (10) Abhay Singh 51.5.

1. SOUTHERN LEGACY, 2. HONEST HUNTER, 3. ONE ONE ONE

6. CLASSIC STORY PLATE (Div. I), (1,200m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), (No whips), 3-45: 1. Safra (8) Suraj Narredu 60, 2. Sputnic (3) Kitan Naidu 60, 3. Green Turf (1) A.A. Vikrant 58.5, 4. Original Temptress (5) Akshay Kumar 58.5, 5. Secret Command (9) N. Rawal 58, 6. Friday Fury (7) Jitendra Singh 57.5, 7. Augenstern (6) Kuldeep Singh 57, 8. Speed Warrior (2) B.R. Kumar 56.5 and 9. Light Music (4) Nakhat Singh 55.5.

1. SAFRA, 2. ORIGINAL TEMPTRESS, 3. GREEN TURF

7. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 4-15: 1. Trump Girl (6) Koushik 60, 2. Pentagon (8) Afroz Khan 59, 3. Warrior Supreme (7) Kiran Naidu 58, 4. Shaquille (11) Suraj Narredu 57.5, 5. Miss Lily (2) Surya Prakash 56.5, 6. Ashka Ashka Ashka (1) Aneel 55.5, 7. Indian Dreams (12) Rohit Kumar 55, 8. Dancing Doll (9) Kuldeep Singh 53, 9. Star Gazer (4) C.P. Bopanna 53, 10. Shandaar (5) B.R. Kumar 52.5, 11. Siyabonga (10) Akshay Kumar 52.5 and 12. Heaven Can Wait (3) Ajeeth Kumar 52.

1. TRUMP GIRL, 2. DANCING DOLL, 3. MISS LILY

8. SHAMSHABAD PLATE (1,400m), maiden 3-y-o & over (placed 2nd or 3rd not eligible), rated upto 25 (Cat. III), 4-45: 1. A Hundres Echoes (4) Nakhat Singh 60, 2. Brave Syera (7) Afroz Khan 60, 3. Sun Dancer (2) Rohit Kumar 60, 4. Surseine (5) Suraj Narredu 60, 5. Ace Smile (3) Aneel 59.5, 6. Kesariya Balam (ex: Hanoi) (9) Abhay Singh 59.5, 7. Starboy (1) Akshay Kumar 59.5, 8. Hopscotch (8) N. Rawal 55 and 9. Dumbledore (6) G. Naresh 51.

1. SURSEINE, 2. BRAVE SYERA, 3. STARBOY

Day's best: MARK MY WORD

Double: SOUTHERN LEGACY — TRUMP GIRL

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.