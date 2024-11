Malaala should redeem herself in the H.P. Mistry Memorial Cup

Trainer Laxman Singh’s mare Malaala, who finished second in her last start, should redeem herself in the H.P. Mistry Memorial Cup, the main event of Sunday’s (Nov. 17) races.

1. KINNERASANI PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 12. 50 p.m.: 1. Worcester (3) Saqlain 60, 2. Shadow Baby (2) Akshay K 59.5, 3. Star Medal (8) Md. Ekram 57.5, 4. Doe A Deer (5) Afroz K 56.5, 5. Classy Dame (6) R.S. Jodha 55, 6. Morning Mist (4) P. Ajeeth K 54, 7. Glimmer Of Hope (7) Gaurav 53 and 8. Golden Inzio (1) I. Chisty 52.5.

1. WORCESTER, 2. SHADOW BABY, 3. GLIMMER OF HOPE

2. ELUSIVE HERO PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II) — 1.20: 1. Brilliant Lad (2) Suraj Narredu 56, 2. State Man (5) Trevor 56, 3. Dontblockmyway (1) Akshay K 54.5, 4. Dubai Touch (3) Ashad Asbar 54.5, 5. Foxy Girl (4) I. Chisty 54.5 and 6. N R I Triple Power (6) B.R. Kumar 54.5.

1. BRILLIANT LAD, 2. DONTBLOCKMYWAY

3. MEDAK PLATE (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.50: 1. Iconic Star (8) Saqlain 60, 2. Jolly Jester (6) Abhay Singh 58.5, 3. N R I Dheera (7) B.R. Kumar 57.5, 4. Clara (2) I. Chisty 57, 5. Peppi (3) Kuldeep Jr. 56.5, 6. Tiger Ruby (5) Akshay K 56.5, 7. Lady Jane (9) Mukesh 56, 8. Smart Boy (4) G. Naresh 56, 9. First Lady (1) A.A. Vikrant 55.5 and 10. Total Control (10) Ashad Asbar 55.5.

1. CLARA, 2. ICONIC STAR, 3. N RI DHEERA

4. CH. V. LAKSHMI PRASAD RAO SIRDESAI SIRCILLA MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.25: 1. Warwick (2) P. Ajeeth K 60, 2. Gatiman (3) Mukesh 56.5, 3. Star Forever (8) P. Sai K 55, 4. Assured Success (1) Ajay K 53.5, 5. Caraxes (4) Surya Prakash 51.5, 6. Kalki (6) Trevor 51.5, 7. Knotty Senorita (5) Gaurav 51.5 and 8. Rolls Royce (7) Md. Ekram 51.5.

1. KALKI, 2. GATIMAN, 3. WARWICK

5. BLOOMER PLATE (1,600m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.00: 1. Queen Empress (7) Akshay K 60, 2. Planet Super (3) Ajay K 58.5, 3. Anemoi (5) Trevor 56.5, 4. Federer (2) P. Ajeeth K 56, 5. Das (4) Afroz K 54, 6. Balahaka (6) G. Naresh 52.5 and 7. Reining Queen (1) Kuldeep Jr. 51.

1. QUEEN EMPRESS, 2. ANEMOI, 3. FEDERER

6. BHOGIR PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.35: 1. Code Blue (8) Abhay Singh 60, 2. Quality Warrior (7) Saqlain 60, 3. Top In Class (6) Mukesh 60, 4. See My Attitude (5) Akshay K 59.5, 5. Lights On (2) Md. Ekram 57.5, 6. Just Incredible (1) Kuldeep Sr. 57, 7. Park Lane (3) Md. Ismail 57 and 8. Wandring Warrior (4) I. Chisty 54.

1. SEE MY ATTITUDE, 2. QUALITY WARRIOR, 3. LIGHTS ON

7. H.P. MISTRY MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o and upward, rated 80 and above (Cat. I) — 4.10: 1. Malaala (1) Trevor 60, 2. Alexina (2) P. Sai K 57.5, 3. Last Wish (4) Akshay K 54.5, 4. Best Buddy (5) Md. Ekram 52.5, 5. High Reward (6) Ajay K 50 and 6. Dyanoosh (3) Surya Prakash 50.

1. MALAALA, 2. ALEXINA, 3. LAST WISH

8. KINNERASANI PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Winning Attitude (5) Saqlain 60, 2. Inderdhanush (4) P. Ajeeth K 59.5, 3. Darling’s Boy (3) Akshay K 58.5, 4. Flashing Memories (2) R.S. Jodha 58, 5. Pancho (6) B. Nikhil 55.5, 6. Silver Lining (1) Md Ekram 54.5, 7. Star Cruise (8) Kuldeep Sr. 54 and 8. Nav Lakhaa (7) Kuldeep Jr. 50.5.

1. DARLING’S BOY, 2. WINNING ATTITUDE, 3. STAR CRUISE

Day’s Best: MALAALA

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (I) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (I) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.