Malaala lives up to the billing in feature event

Trainer Laxman Singh’s mare Malaala, ridden by P. Trevor, won the H.P. Mistry Memorial Cup, the feature event of Sunday’s (Nov. 17) races. The winner is owned by Mr. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza Shakeebai & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trevor rode two more winners on the day.

1. KINNERASANI PLATE (Div. II) (1,200m): WORCESTER (S. Saqlain) 1, Classy Dame (R.S. Jodha) 2, Shadow Baby (Akshay K) 3 and Golden Inzio (I. Chisty) 4. 1/2, 1-1/4 and 4-3/4. 1m, 13.27s. ₹21 (w), 11, 24 and 12 (p). SHP: 94, THP: 31, SHW: 13 and 36, FP: 496, Q: 313, Tanala: 768. Favourite: Worcester. Owners: M/s. M. Ramakrishna Reddy & Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’Silva.

2. ELUSIVE HERO PLATE (1,100m): BRILLIANT LAD (Suraj Narredu) 1, Dontblockmyway (Akshay K) 2, Foxy Girl (I. Chisty) 3 and State Man (Trevor) 4. 8-1/4, 6-3/4 and 2. 1m, 6.02s. ₹14 (w), 13 and 19 (p). SHP: 29, THP: 32, SHW: 12 and 17, FP: 39, Q: 30, Tanala: 63. Favourite: Brilliant Lad. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

3. MEDAK PLATE (1,400m): TIGER RUBY (Akshay Kumar) 1, Clara (I. Chisty) 2, N R I Dheera (B.R. Kumar) 3 and Total Control (Ashad Asbar) 4. Not run: Jolly Jester. 2-1/4, 2 and 4-3/4. 1m, 26.09s. ₹44 (w), 17, 10 and 15 (p). SHP: 39, THP: 34, SHW: 14 and 11, FP: 118, Q: 46, Tanala: 274. Favourite: Clara. Owners: Mr. Rafaat Hussain & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

4. CH. V. LAKSHMI PRASAD RAO SIRDESAI SIRCILLA MEMORIAL CUP (1,200m): KALKI (P. Trevor) 1, Gatiman (Mukesh) 2, Star Forever (P. Sai K) 3 and Rolls Royce (Md. Ekram) 4. 2-1/4, 2-1/4 and Neck. 1m, 11.59s. ₹18 (w), 14, 12 and 14 (p). SHP: 34, THP: 35, SHW: 10 and 15, FP: 53, Q: 25, Tanala: 94. Favourite: Kalki. Owners: Mr. Shantanu Sharma, Mrs. Anasuya Gupta rep. A.G. Bloodstock LLP, Mr. Abhiroop Gupta, Mr. Bal Krishan Agarwal & Mr. Bharath Singh. Trainer: Bharath Singh.

5. BLOOMER PLATE (1,600m): ANEMOI (P. Trevor) 1, Queen Empress (Akshay K) 2, Planet Super (Ajay K) 3 and Das (Afroz K) 4. 3/4, 1-1/4 and 2. 1m, 41.40s. ₹29 (w), 12, 10 and 16 (p). SHP: 26, THP: 53, SHW: 13 and 15, FP: 70, Q: 31, Tanala: 303. Favourite: Queen Empress. Owners: Mr. Vara Prasad Reddy & Mr. D.N. Kempegowda. Trainer: N. Rawal.

6. BHONGIR PLATE (1,400m): JUST INCREDIBLE (Kuldeep Singh Sr.) 1, Park Lane (Md. Ismail) 2, Quality Warrior (Saqlain) 3 and Lights On (Md. Ekram) 4. 1-1/4, 1/2 and 3. 1m, 26.69s. ₹53 (w), 12, 33 and 15 (p). SHP: 122, THP: 66, SHW: 20 and 23, FP: 1,272, Q: 449, Tanala: 7,152. Favourite: See My Attitude. Owners: M/s. Ashok Rupani & Sunder Peshawani. Trainer: S. Sreekant.

7. H.P. MISTRY MEMORIAL CUP (1,200m): MALAALA (P. Trevor) 1, Last Wish (Akshay K) 2, Best Buddy (Md. Ekram) 3 and High Reward (Ajay K) 4. Not run: Dyanoosh. 2, 2 and 4-1/2. 1m, 10.70s. ₹18 (w), 10 and 13 (p). SHP: 28, THP: 23, SHW: 17 and 13, FP: 42, Q: 27, Tanala: 90. Favourite: Malaala. Owners: Mr. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza Shakeebai & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trainer: Laxman Singh.

8. KINNERASANI PLATE (Div. I) (1,200m): DARLING’S BOY (Akshay Kumar) 1, Winning Attitude (Saqlain) 2, Star Cruise (Kuldeep Sr.) 3 and Silver Lining (Md. Ekram) 4. 1-1/2, 6-3/4 and 1-1/2. 1m, 12. 26s. ₹19 (w), 12, 16 and 23 (p). SHP: 39, THP: 44, SHW: 19 and 13, FP: 53, Q: 32, Tanala: 204. Favourite: Darling’s Boy. Owners: M/s. S. Daljeet Singh, Mohammed Rasheed Ali Khan & Aziz Ahmed Khan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

Jackpot: 70%: ₹4,140 (86 tkts.) & 30%: 794 (192 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 657 (89 tkts.), (ii) 2,371 (32 tkts.).

Treble: (i) 310 (106 tkts.), (ii) 443 (46 tkts.), (iii) 336 (142 tkts.).

