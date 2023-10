Malaala lives up to her billing in first division of Venus De Milo Plate

October 10, 2023 06:49 pm | Updated 06:50 pm IST - Hyderabad:

Trainer Laxman Singh’s mare Malaala (Ajay Kumar up) claimed the Venus De Milo Plate (Div. I), the main event of Tuesday’s (Oct. 10) races. The winner is owned by Mr. N. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza Shakeebai & Mr. Mohd. Sohrab Mirza.

1. TUDOR JET PLATE: DECOY (Suraj Narredu) 1, Bash On Regardless (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Capriati (Santosh Raj) 3 and Cosmico (G. Naresh) 4. 2, 2 and 7 1m, 26.90s. ₹12 (w), 10, 14 and 16 (p). SHP: 16, THP: 31, SHW: 15 and 10, FP: 24, Q: 24, Tanala: 41. Favourite: Decoy. Owners: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: M.R. Chauhan.

2. MULUGU PLATE: CLASSICAL MUSIC (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Jack Daniel (R.S. Jodha) 2, Thunder Knight (Ajay Kumar) 3 and Pancho (Akshay Kumar) 4. 2-1/4, 2 and 2. 1m, 14.81s. ₹23 (w), 11, 23 and 19 (p). SHP: 80, THP: 49, SHW: 12 and 44, FP: 346, Q: 215, Tanala: 1,794. Favourite: Pancho. Owners: Mr. S.R. Sanas & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: M. Srinivas Reddy.

3. VENUS DE MILO PLATE (Div. I): MALAALA (Ajay Kumar) 1, Rival (Santosh Raj) 2, Top Secret (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Bangor On Dee (S. Saqlain) 4. 3/4, 2-1/4 and Shd. 1m, 25.50s. ₹17 (w), 10, 20 and 27 (p). SHP: 48, THP: 95, SHW: 10 and 33, FP: 75, Q: 72, Tanala: 624. Favourite: Malaala. Owners: Mr. N. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza Shakeelabai & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trainer: Laxman Singh.

4. CHARMINAR CUP: GOLDEN GAZELLE (A. Ashad Asbar) 1, Indian Sniper (Suraj Narredu) 2, Ashwa Gajraj (Vivek G) 3 and Role Model (R.S. Jodha) 4. 3, 4-1/2 and Neck. 1m, 39.54s. ₹42 (w), 11, 12 and 19 (p). SHP: 21, THP: 32, SHW: 40 and 10, FP: 109, Q: 50, Tanala: 312. Favourite: Indian Sniper. Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: M. Srinivas Reddy.

5. VENUS DE MILO PLATE (Div. II): NUGGET (Akshay Kumar) 1, Icicle (Ashad Asbar) 2, Nightmare (Vivek G) 3 and Carlisle (S. Saqlain) 4. 3/4, Shd and Neck. 1m, 26.06s. ₹47 (w), 15, 11 and 25 (p). SHP: 33, THP: 82, SHW: 27 and 15, FP: 167, Q: 82, Tanala: 864. Favourite: Nugget. Owners: Mr. Puttamreddy Prathap Reddy & Mr. Soma Raju Adipudi. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

6. SHIV KUMAR LAL MEMORIAL CUP: SPLENDOUR ON GRASS (Akshay Kumar) 1, Juramento (Ajay Kumar) 2, Adbhut (S. Saqlain) 3 and Dyanoosh (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 1-1/2, 1-1/2 and 3/4. 1m, 13.49s. ₹20 (w), 13, 16 and 13 (p). SHP: 55, THP: 45, SHW: 14 and 40, FP: 180, Q: 105, Tanala: 437. Favourite: Splendour On Grass. Owner: Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

7. STAR OF GWALIOR PLATE: CHALLENGER (Md. Ekram Alam) 1, It’s My Life (Ajay Kumar) 2, Deccan Daisy (Akshay Kumar) 3 and Faiz (S. Saqlain) 4. Not run: Dali’s Champion. 1, 2-1/4 and 2-1/4. 1m, 15. 26s. ₹28 (w), 13, 23 and 19 (p). SHP: 53, THP: 41, SHW: 19 and 30, FP: 206, Q: 99, Tanala: 613. Favourite: Samrat. Owner: Mr. Alagappa Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹5,853 (103 tkts.), 30%: 534 (483 tkts.).

Treble: (i) 214 (145 tkts.), (ii) 526 (141 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 505 (110 tkts.), (ii) 2,404 (35 tkts.).

