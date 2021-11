Makhtoob well prepared to deliver in feature event

Hyderabad:

08 November 2021 00:30 IST

Trainer S.K. Sunderji’s ward Makhtoob is well tuned and may score over his rivals in the Telangana Cup, the feature event of the opening day of Hyderabad Winter Races 2021-22 here on Monday (Nov. 8).

1. OWN OPINION PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 12.50 p.m.:1. Furious Fun (11) Santosh Raj 62, 2. Golden Forza (7) R. Ajinkya 62, 3. Hurricane (3) Abhay Singh 62, 4. My Master (5) Gaurav Singh 62, 5. Amalfitana (2) Antony Raj 61.5, 6. Challenger (8) R.S. Jodha 61, 7. Rhine (9) G. Naresh 61, 8. Air Salute (10) Md. Ismail 59.5, 9. Racing Rani (6) Ajeeth Kumar 59.5, 10. Inception (12) Ajit Singh 59, 11. Jo Malone (1) Afroz Khan 57 and 12. Turf Monarch (4) Surya Prakash 50.

1. FURIOUS FUN, AMALFITANA, 3. MY MASTER

2. TENACITY PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.20: 1. Hidden Hope (12) Mukesh Kumar 60, 2. Cosmico (14) Ajeeth Kumar 59, 3. Show Me Your Walk (7) Akshay Kumar 58.5, 4. Muaser (11) Nakhat Singh 57.5, 5. Explosive (8) Gaurav Singh 55.5, 6. Special Effort (1) Antony Raj 55, 7. Sweet Melody (13) C.P. Bopanna 55, 8. Nolan (10) C.S. Jodha 54, 9. Soul Empress (4) Aneel 53.5, 10. Ashwa Migsun (3) Koushik 53, 11. Battle Ready (5) G. Naresh 53, 12. Space Walk (2) R.S. Jodha 53, 13. Wild Card (6) Afroz Khan 52 and 14. Armani Candy (9) Surya Prakash 50.

1. SHOW ME YOUR WALK, 2. NOLAN, 3. COSMICO

3. SRISAILAM PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.55: 1. Miss Marvellous (N.B. Kuldeep) 60, 2. By The Bay (10) Mukesh Kumar 59.5, 3. N R I Sport (13) Nakhat Singh 59, 4. Unsung Hero (2) Akshay Kumar 58, 5. Sun Dancer (8) Afroz Khan 55.5, 6. Narakamicie (4) C.S. Jodha 54, 7. Akash (12) G. Naresh 53, 8. Fatuma (6) Gaurav Singh 52.5, 9. Flamingo Fame (9) Santosh Raj 52, 10. Princess Daniale (5) Md. Ismail 51.5, 11. Sye Ra (11) Ajeeth Kumar 51.5, 12. Prime Gardenia (3) B. Nikhil 51 and 13. Neffereti (7) S.S. Tanwar 50.5.

1. NARAKAMICIE, 2. FLAMINGO FAME, 3. UNSUNG HERO

4. TENACITY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.30: 1. Red Snaper (10) Nikhil Naidu 60.5, 2. Blue Origin (3) Akshay Kumar 59, 3. Flying Scotsman (1) C.S. Jodha 59, 4. Nightmare (13) Mukesh Kumar 58, 5. Archangels (8) A.A. Vikrant 56.5, 6. Pacific Command (2) Abhay Singh 55.5, 7. Horse O’ War (11) B. Nikhil 55, 8. Bernini (9) R. Ajinkya 54, 9. Inside Story (6) Nakhat Singh 53.5, 10. Morior Invictus (7) Ajeeth Kumar 53.5, 11. Sheldon (5) Kiran Naidu 53.5, 12. Bedazzled (12) R.S. Jodha 53, 13. Rivadavia (14) Gaurav Singh 52 and 14. Dream Jewel (4) Md. Ismail 51.

1. FLYING SCOTSMAN, 2. BLUE ORIGIN, 3. NIGHTMARE

5. AMARNATH GUPTA MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.05: 1. Strategist (5) Antony Raj 60, 2. N R I Elegance (8) Mukesh Kumar 57, 3. Market King (3) C.S. Jodha 54.5, 4. Sporting Smile (6) C.P. Bopanna 54, 5. Mystery (7) G. Naresh 53.5, 6. Apollo (1) Rafique Sk. 53, 7. Kingston (10) Nakhat Singh 52, 8. N R I Vision (4) Koushik 52, 9. Sublime (9) Ajit Singh 52, 10. Watch My Stride (11) Akshay Kumar 51.5 and 11. Burano (2) Ashad Asbar 51.

1. MARKET KING, 2. WATCH MY STRIDE, 3. KINGSTON

6. SRISAILAM PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.40: 1. Brilliant View (1) Mukesh Kumar 60, 2. Thanks (4) Nakhat Singh 60, 3. Mandala Bay (6) Nikhil Naidu 58.5, 4. Bold Bidding (12) Akshay Kumar 57, 5. Rising Queen (3) B. Nikhil 55, 6. Angelita (2) Ajeeth Kumar 54, 7. Costello (10) Ashad Asbar 53.5, 8. N R I Blue (7) Koushik 52.5, 9. California Beauty (11) Md. Ismail 52, 10. Choice Of Diamond (5) Aneel 52, 11. Most Loveable (8) C.P.Bopanna 52 and 12. Spectacular Cruise (9) G. Naresh 52.

1. THANKS, 2. BRILLIANT VIEW, 3. BOLD BIDDING

7. TELANGANA CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Makhtoob (7) C.S. Jodha 60, 2. Akido (6) Nakhat Singh 59.5, 3. New Look (3) Gaurav Singh 59.5, 4. Private Empire (2) Abhay Singh 57, 5. Soloist (10) Akshay Kumar 55.5, 6. Southern Princess (5) Mukesh Kumar 55, 7. Lockhart (4) Afroz Khan 54.5, 8. Fire Power (1) Antony Raj 54, 9. King Maker (9) Khurshad Alam 53.5 and 10. Icicle (8) Ashad Asbar 53.

1. MAKHTOOB, 2. FIRE POWER, 3. SOLOIST

8. OWN OPINION PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 4.50: 1. Grand Duke (5) R.S. Jodha 62, 2. Joy O Joy (1) Surya Prakash 62, 3. Star Cruise (13) R. Ajinkya 62, 4. Silk (12) Koushik 61.5, 5. Winning Player (6) Ashad Asbar 61.5, 6. Ahanu (9) Rafique Sk. 60.5, 7. Starwalker (3) G. Naresh 60, 8. Thunder Road (7) Mukesh Kumar 60, 9. Golden Amaris (4) Ajeeth Kumar 59.5, 10. Elmira (2) Afroz Khan 58.5, 11. Queen Blossom (11) Rohit Kumar 57.5, 12. Good Tidings (8) Md. Ismail 56 and 13. Acadian Angel (10) Kiran Naidu 53.5.

1. WINNING PLAYER, 2. THUNDER ROAD, 3. SILK

Day’s best: MARKET KING

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8; Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8; Tanala: All races.