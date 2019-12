Major General should make amends

Trainer M.K. Jadhav’s ward Major General, who ran second in his last start, should make amends in the Dashmesh-Win Legend Futurity, the main attraction of Sunday’s (Dec.8) afternoon races.

Rails will be placed 3 metres wide from 1400m 1200m and 8 metres wide from 800m upto the winning post.

1. VENUS ARISING PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.00 p.m.: 1. Sharareh (7) Bhawani 60.5, 2. Steppenwolf (1) Chouhan 58.5, 3. Godsword (2) Dashrath 57.5, 4. Highland Woods (5) Sandesh 53, 5. Isinit (6) Pranil 53, 6. Officer In Command (4) Malam 51.5, 7. War Of Attrition (8) Zeeshan 50.5 and 8. Maestro (3) Neeraj 50.

1. STEPPENWOLF, 2. SHARAREH, 3. ISINIT.

2. SARDAR HARCHARAN SINGH BRAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 – 2.30: 1. Auspicious (2) Suraj Narredu 59, 2. Arc Shine (5) Merchant 58, 3. Dandi March (6) Nicky Mackay 58, 4. Tanjo (8) Chouhan 58, 5. Mzilikazi (1) Leigh Roche 54.5, 6. Frieze (7) Nazil 53, 7. Julio Cesaro (4) J.Chinoy 53, 8. Thomas Hardy (9) K. Kadam 52.5 and 9. Turmeric Tower (3) Dashrath 51.5.

1. AUSPICIOUS, 2. DANDI MARCH, 3. TANJO.

3. LADY IN LACE PLATE (1,800m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.00: 1. Daddy’s Pride (2) Chouhan 59, 2. Gdansk (5) Neeraj 57.5, 3. My Precious (4) Bhawani 57.5, 4. Lucky Luciano (6) Santosh 55.5, 5. Rhapsody (1) Leigh Roche 55.5 and 6. Hokkaido (3) Sandesh 52.5.

1. DADDY’S PRIDE, 2. RHAPSODY.

4. MUNICIPAL COMMISSIONER’S TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 3.30: 1. Golden Era (3) Sandesh 59.5, 2. Run Forest Run (8) Kuldeep 59, 3. Pulverize (2) O’Donoghue 58, 4. Free Gold (4) David Egan 57.5, 5. Memorable Eyes (6) Trevor 53.5, 6. Cupido (9) Zeeshan 52.5, 7. Tudor Hall (1) Zervan 52.5, 8. Martini (7) Leigh Roche 51.5 and 9. Soldier Of Fortune (5) Parmar 50.5.

1. MEMORABLE EYES, 2. MARTINI, 3. PULVERIZE.

5. HALL OF FAMER TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward – 4.00: 1. Governor General (3) Pranil 61.5, 2. Awesome One (2) Suraj Narredu 57.5, 3. Intense Stylist (4) Nicky Mackay 57, 4. Clymene (1) Trevor 56, 5. Gazino (5) Chouhan 55.5, 6. Excellent (6) Nathan Evans 54 and 7. La Magnifique (7) Neeraj 50.

1. AWESOME ONE, 2. EXCELLENT, 3. CLYMENE.

6. DASHMESH- WIN LEGEND FUTURITY (1,200m), 2-y-o only – 4.30: 1. Ashwa Chintz (6) Merchant 57, 2. Intense Approach (12) Nicky Mackay 57, 3. Major General (5) Sandesh 57, 4. Monarch (8) Suraj Narredu 57, 5. Rubik Star (14) Bhawani 57, 6. Salvo (2) Akshay 57, 7. Special Situation (4) Peter 57, 8. Taimur (7) O’Donoghue 57, 9. Wind Whistler (11) Neeraj 57, 10. Immortality (3) Leigh Roche 55.5, 11. Lady Lanette (1) Dashrath 55.5, 12. Over The Moon (13) K.Kadam 55.5, 13. Royalty (10) Trevor 55.5 and 14. Successor (9) Nathan Evans 55.5.

1. MAJOR GENERAL, 2. TAIMUR, 3. LADY LANETTE.

7. A GEDDIS PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30 – 5.00: 1. Dragonmoss (4) Santosh 61.5, 2. Dibaba (2) Ayyar 60, 3. Shapath (8) Chouhan 59, 4. Rousseau (10) Dashrath 58.5, 5. Saddle The Wind (7) Sandesh 58.5, 6. Nightfall (6) Zeeshan 55.5, 7. Arizona Pie (5) Raghuveer 55, 8. Highland Wind (9) Kuldeep 52.5, 9. Zeemo (3) Nazil 52.5 and 10. Whispering Queen (1) Peter 49.

1. SHAPATH, 2. DRAGONMOSS, 3. SADDLE THE WIND.

Day’s Best : STEPPENWOLF.

Double: AUSPICIOUS — AWESOME ONE.

Jackpot : 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble : 4, 5 & 6.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.