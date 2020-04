Mahateji obliges in Golconda Oaks

Mahateji (Fergus Sweeney astride) claimed the Golconda Oaks, the main event of the Hyderabad races here on Wednesday. Trained by M. Srinivas Reddy, the winner is owned by M/s. Rakesh R. Jhunjhunwala, Berjis Minoo Desai and Ashok Kumar Gupta.

1. SOLITAIRE PLATE (D. I), (1200m), Cat. II, 4-y-o & over, rated 42 to 62: Asteria (Md. Ismail) 1, Vancouver (Deepak Singh) 2, Magical Skill (C.P. Bopanna) 3, Mahathi (Aneel) 4. Not run: Top Link. 1/2, nk. and 1/2. 1m, 13.21s. ₹46 (w), 10, 7, 6 (p), SHP: 20, FP: 230, Q: 91, Tanala: 870. Favourite: Fashion High. Owners: M/s. Anil Kumar Venkat Epur, Bharat Venkat Epur & M. Goutham Reddy. Trainer: L D’Silva.

2. SILKY BABE PLATE (D. I), (1400m), Cat. II, maiden 3-y-o only (Terms): Wave Rider (Fergus Sweeney) 1, Staridar (Suraj Narredu) 2, Drogan (K. Sai Kiran) 3, City of Ayaansh (G. Naresh) 4. 4-1/2, 2-1/2 and sh. hd. 1m, 27.35s. ₹12 (w), 6, 8, 27 (p), SHP: 16, FP: 53, Q: 34, Tanala: 1566. Favourite: Kingswood. Owners: Mr. Peddi Reddy Prabhakar Reddy, M/s. P. Prabhakar Reddy & Rama Seshu Eyunni. Trainer: D. Netto.

3. SILKY BABE PLATE (D. II), (1400m), Cat. II, maiden 3-y-o only (Terms): Classic Remark (N.S. Parmar) 1, Exclusivenorthwind (P. Trevor) 2, Durango (Akshay Kumar) 3, Best Friend (Nakhat Singh) 4. Not run: Shivalik Wave, Inci. 1-3/4, 2-1/2 and 1/2. 1m, 26.55s. ₹12 (w), 5, 5, 6 (p), SHP: 15, FP: 28, Q: 14, Tanala: 51. Favourite: Exclusivenorthwind. Owner: M/s. S.M. Ruia & Surendra Ramachandra Sanas. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. SOLITAIRE PLATE (D. II), (1200m), Cat. II, 4-y-o & over, rated 42 to 62: Palisades Park (Arshad Alam) 1, Celtic Queen (Kunal Bunde) 2, Negress Pearl (Akshay Kumar) 3, Warrior Supreme (Md. Ismail) 4. 1/2, 2 and nk.1m, 12.70s. ₹51 (w), 11, 7, 8 (p), SHP: 19, FP: 314, Q: 119, Tanala: 1358. Favourite: Amazing Response. Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’Silva.

5. POCHARAM PLATE (1100m), Cat. III, 4-y-o & over, rated 26 to 46: Gorgeous Lady (Deepak Singh) 1, Southern Crown (Akshay Kumar) 2, Prime Time (Shailesh Shinde) 3, Sarvatara (Nakhat Singh) 4. DNF: Golden Joy. 1/2, 2-3/4 and sh. hd.. 1m, 06.94s. ₹30 (w), 10, 8, 14 (p), SHP: 20, FP: 136, Q: 56, Tanala: 1027. Favourite: Southern Crown. Owners: M/s. Rajesh Sanghani, Narender Surana, Chander Kumar Patny & Kishor Siddamsetty. Trainer: D. Netto.

6. RAJA BAHADUR VENKATRAM REDDY MEMORIAL PLATE (2000m), Cat. II, 4-y-o & over, rated 58 to 78: Batur (Kunal Bunde) 1, Zelus (P. Trevor) 2, Destined Dynamite (Suraj Narredu) 3, Tootsie Roll (Arshad Alam) 4. 1-1/2, 3/4 and 3-1/4. 2m, 05.39s. ₹252 (w), 24, 7, 6 (p), SHP: 17, FP: 2234, Q: 565, Tanala: 2415. Favourite: Destined Dynamite. Owners: M/s. Rajesh Sanghani, Prakash Babu & Vishnuvardhan Reddy Seri. Trainer: D. Netto.

7. GOLCONDA OAKS (2400m), 4-y-o only (Terms): Mahateji (Multidimensional-Blue Sky) Fergus Sweeney 1, Nanhipari (Pinson-Bourbon Queen) Suraj Narredu 2, Classical Dancer (Royal Applause-Tereshkina) P. Trevor 3, Eternal Angel (Serious Spender-Polenta) N.S. Parmar 4. 1, 1 and 2. 2m, 32.65s. ₹30 (w), 9, 20, 17 (p), SHP: 84, FP: 971, Q: 459, Tanala: 5886. Favourite: Selfie Star. Owners: M/s. Rakesh R. Jhunjhunwala, Berjis Minoo Desai & Ashok Kumar Gupta. Trainer: M. Srinivas Reddy.

8. CYNDY PLATE (1100m), Cat. III, 4-y-o & over, rated upto 25: Time Is Luck (Kunal Bunde) 1, My Choice (Praveen Gaddam) 3, Pride and Joy (Md. Ismail) 3, Fabulous Art (N.S. Parmar) 4. 3/4, 1-1/2 and nk. 1m, 08.47s. ₹35 (w), 10, 49, 10 (p), SHP: 165, FP: 1816, Q: 1029, Tanala: 14614. Favourite: Red Bullet. Owner & trainer: Mr. K.S.V. Prasad Raju.

Treble (i): ₹1067 (54 tkts.), (ii): ₹792 (61 tkts.), (iii): ₹7797 (19 tkts.).

Consolation: ₹71949 (four tkts.).

Jackpot: ₹671529 (carried over).