Mahateji favoured for Golconda Oaks

Mahateji has an edge over her rivals in the Golconda Oaks (2,400m), the star attraction of the races to be held here on Wednesday (Jan. 3).

There will be no false rails.

1. SOLITAIRE PLATE (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 42 to 62 (whips not permitted), (Cat. II), 1-10 p.m.: 1. Asteria (6) Md. Ismail 60, 2. Fashion High (9) Sweeney 59, 3. Mahathi (7) Aneel 57.5, 4. Mandy (3) N.S. Parmar 57, 5. Top Link (4) Deep Shanker 57, 6. Cash Landing (2) A.S. Pawar 55.5, 7. Magical Skill (1) C.P. Bopanna 55, 8. Vancouver (5) Deepak Singh 55 and 9. Amazing Venus (8) B.R. Kumar 53.

1. FASHION HIGH, 2. MAHATHI, 3. MAGICAL SKILL

2. SILKY BABE PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-40: 1. Barnabas (6) Arshad Alam 55, 2. City Of Ayaansh (2) Naresh 55, 3. Drogan (5) Sai Kiran 55, 4. Kingswood (9) Trevor 55, 5. Long Range (8) Aneel 55, 6. Nazariya (4) Kuldeep Singh 55, 7. Right On Top (10) Nakhat Singh 55, 8. Staridar (1) Suraj Narredu 55 9. Symbolic Star (7) A.S. Pawar 55 and 10. Wave Rider (3) Sweeney 55.

1. KINGSWOOD, 2. WAVE RIDER, 3. SYMBOLIC STAR

3. SILKY BABE PLATE (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 2-10: 1. Best Friend (2) Nakhat Singh 55, 2. Classic Remark (6) N.S. Parmar 55, 3. Durango (4) Akshay Kumar 55, 4. Exclusivenorthwind (9) Trevor 55, 5. Hopscotch (7) Rawal 55, 6. Shivalik Wave (5) Ajeeth Kumar 55, 7. Turf Conquerer (3) Ajit Singh 55, 8. Willow Glen (1) Arshad Alam 55 and 9. Inci (8) Deepak Singh 53.5.

1. EXCLUSIVENORTHWIND, 2. INCI, 3. CLASSIC REMARK

4. SOLITAIRE PLATE (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 42 to 62 (whips not permitted), (Cat. II), 2-45: 1. Negress Pearl (4) Akshay Kumar 60, 2. Mighty Swing (7) C.P. Bopanna 59.5, 3. Celtic Queen (2) Kunal Bunde 58, 4. Symbol Of Gold (3) B.R. Kumar 57.5, 5. Warrior Supreme (5) Md. Ismail 57, 6. Amazing Response (8) Sweeney 56.5, 7. Heathrow (9) Tanwar 55.5, 8. Palisades Park (6) Arshad Alam 55 and 9. Ashka Ashka Ashka (1) Aneel 54.5.

1. AMAZING RESPONSE, 2. SYMBOL OF GOLD, 3. WARRIOR SUPREME

5. POCHARAM PLATE (1,100m), 4-y-o & over, rated 26 to 46 (Cat. III), 3-15: 1. Golden Joy (9) Kuldeep Singh 60, 2. Southern Crown (2) Akshay Kumar 60, 3. Haven Can Wait (1) N.S. Parmar 59, 4. Lord Gift (4) B.R. Kumar 57.5, 5. Prime Time (10) Shailesh 57, 6. Gorgeous Lady (8) Deepak Singh 56, 7. Khan Sahib (7) Deep Shanker 55.5, 8. Good Strike (12) Vikrant 55, 9. Withrosemakeup (3) Gopal Singh 54.5, 10. Snow Castle (5) Md. Ismail 54, 11. All Star General (14) Ajeeth Kumar 53.5, 12. Sarvatra (13) Nakhat Singh 53.5, 13. Avenida (6) Gaddam 51 and 14. Yanga (11) Sai Kiran 51.

1. YANGA, 2. GORGEOUS LADY, 3. SOUTHERN CROWN

6. RAJA BAHADUR VENKATRAM REDDY MEMORIAL PLATE (2,000m), 4-y-o & over, rated 58 to 78 (Cat. II), 3-45: 1. Destined Dynamite (6) Suraj Narredu 60, 2. Tiger (3) Neeraj 60, 3. Sea Castle (10) Deepak Singh 59, 4. Doroteo (2) Srinath 57.5, 5. Tootsie Roll (4) Arshad Alam 57.5, 6. Prince Caspian (9) Nakhat Singh 56.5, 7. Vijay’s Dynamite (11) Gopal Singh 56, 8. Zelus (7) Trevor 56, 9. Kalinda (8) Rohit Kumar 55, 10. Limitation (5) C.P. Bopanna 54.5 and 11. Batur (1) Kunal Bunde 54.

1. TOOTSIE ROLL, 2. ZELUS, 3. DESTINED DYNAMITE

7. GOLCONDA OAKS (2,400m), 4-y-o only (Terms), 4-20: 1. Classical Dancer (5) Trevor 57, 2. Et Voici (7) Neeraj 57, 3. Eternal Angel (6) N.S. Parmar 57, 4. Hope Is Eternal (1) Nakhat Singh 57, 5. Mahateji (3) Sweeney 57, 6. Mansuetude (8) John 57, 7. Meritocracy (10) Akshay Kumar 57, 8. Nanhipari (4) Suraj Narredu 57, 9. Selfie Star (11) David Allan 57, 10. Shangri La (2) David Probert 57 and 11. Ultimate Magic (9) Srinath 57.

1. MAHATEJI, 2. MANSUETUDE, 3. SELFIE STAR

8. CYNDY PLATE (1,100m), 4-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 4-55: 1. Fabulous Art (4) N.S. Parmar 61.5, 2. Trumph Boy (2) Vikrant 61.5, 3. Sefarina (8) Deepak Singh 61, 4. Vallee Peaks (1) B.R. Kumar 61, 5. Dawning Hope (12) Ajit Singh 60.5, 6. Red Bullet (7) Koushik 60.5, 7. Time Is Luck (6) Kunal Bunde 60.5, 8. Blaze Of Glory (3) Gopal Singh 60, 9. Glorious Grey (13) Rohit Kumar 58, 10. Running Star (5) Ajeeth Kumar 58, 11. Hammer (11) Akshay Kumar 56.5, 12. Pride And Joy (14) Md. Ismail 56, 13. My Choice (10) Gaddam 55 and 14. Cannon Fury (9) Rawal 54.

1. CANNON FURY, 2. GLORIOUS GREY, 3. HAMMER

Day’s best: FASHION HIGH

Double: AMAZING RESPONSE — YANGA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.