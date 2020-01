It’s Magnetism vs. Hebron in Jacqueline Plate

Magnetism and Hebron may fight out the finish of the Jacqueline Plate (1,800m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Jan. 8).

1. AUTONOMY PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-15 p.m: 1. Regal Tribute (4) Azfar Syeed 60, 2. Agnes (3) Umesh 58.5, 3. Undeniable (1) Yash 58.5, 4. Silver Sea (-) (-) 58, 5. Sifan (6) Zervan 57 and 6. Roses In My Dreams (5) P. Sai Kumar 55.

1. UNDENIABLE, 2. AGNES.

2. JACQUELINE PLATE (1,800m), rated 60 to 85, 2-45: 1. Sea King (4) M. Bhaskar 60, 2. Bring It On (3) Md. Asif Khan 59, 3. Cotton Hall (5) B. Nikhil 58.5, 4. Magnetism (2) Umesh 57, 5. Hebron (6) Yash 55.5 and 6. Queen Of Clubs (1) P. Sai Kumar 53.5.

1. MAGNETISM, 2. HEBRON.

3. ROTARY INTERNATIONAL CUP (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (No whip), 3-15: 1. Glorious Flame (3) A.M. Alam 60, 2. Green Grove (5) K.V. Baskar 57.5, 3. Beautiful Princess (11) M. Bhaskar 56, 4. Daring Dancer (4) Zervan 56, 5. Picture Girl (9) P. Sai Kumar 56, 6. Medovik (7) Indrajeet Kumar 55, 7. Welcome Chakkaram (10) Farhan 55, 8. Azeria (1) B. Nikhil 54.5, 9. Al Hilalee (6) Azfar Syeed 54,10. Orange Pekoe (2) Ayaz Khan 54 and 11. Betty Boop (8) Irshad Alam 53.

1. GLORIOUS FLAME, 2. BEAUTIFUL PRINCESS, 3. DARING DANCER.

4. MADRAS RACE CLUB EQUINE HOSPITAL CUP (1,200m), rated 40 to 65, 3-45: 1. King Show (4) Azfar Syeed 60, 2. Areca Cruise (5) Umesh 59.5, 3. Arithmetica (3) Muzaffar 59, 4. Glorious Champ (7) Md. Asif Khan 55, 5. Towns End (1) Farhan 55, 6. Fort St. George (8) P. Sai Kumar 53.5, 7. Branka (6) Yash 53 and 8. Glorious Victory (2) N. Murugan 52.

1. KING SHOW, 2. BRANKA, 3. FORT ST. GEORGE.

5. ROTARY INTERNATIONAL CUP (Div. I), ( 1,200m) rated 20 to 45 (No whip), 4-15: 1. Queen Supreme (4) Md. Asif Khan 61, 2. Red Hot Jet (7) Kamigallu 60, 3. Sprit Of Zion (9) Ayaz Khan 59.5, 4. Oscar Thunder (11) Umesh 58.5, 5. Big Treasure (3) P. Sai Kumar 56.5, 6. Best Of Luck (8) B. Nikhil 55.5, 7. Palace Music (2) M. Bhaskar 54.5, 8. Daiyamondo (10) Zervan 53.5, 9. Don Emelda (6) Azad Alam 53.5, 10. Arazan's Diamond (5) Irshad Alam 52 and 11. Amazing Star (1) Farhan 50.

1. OSCAR THUNDER, 2. DIAYAMONDO, 3. BIG TREASURE.

6. ROYAL TERN PLATE (1,000m), rated 40 to 65 (No whip), 4-45: 1. Olympicduel (8) Kamigallu 60, 2. Perfect Princess (4) B. Nikhil 58.5, 3. Beneficial (7) Farhan 56.5, 4. Song Of Glory (3) Yash 56, 5. Fiat Justitia (1) Umesh 54.5, 6. Oxygen (6) Azfar Syeed 54.5, 7. Silverman (5) Md. Asif Khan 54.5, 8. Eyes Of Falcon (9) Zervan 54 and 9. Rafaele (2) N. Murugan 53.

1. SONG OF GLORY, 2. FIAT JUSTITIA 3. SILVERMAN.

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5, & 6.