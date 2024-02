Magileto claims the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship (Gr. 2)

February 03, 2024 07:27 pm | Updated 07:27 pm IST - Mumbai

Trainer Aman Altaf Hussain’s Magileto, piloted by Suraj Narredu, won the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship (Gr. 2), the main attraction of Saturday’s (Feb. 3) races.

The winner is owned by Mr. Solomon F. Sopher, Miss. Jessy D’Cunha, Miss. Veera D’Souza, Mr. Ashok Ranpise & Mr. Anil Saraf.

Trainer H.J. Antia scored a grand treble on Saturday.

ADVERTISEMENT

1. HPSL BENGALI CUP: ADONIS (K. Nazil) 1, Arbitrage (H. Gore) 2, Mirae (N. Bhosale) 3 and Otello (Shelar) 4. 1-1/4, 3/4 and 2-3/4. 59. 03s. ₹104 (w), 53, 12 and 12 (p). SHP: 41, FP: 1,054, Q: 2,264, Tanala: 4,884 and 1,046. Favourite: Mirae.

Owners: Mr. Kumar A. Raste, Mrs. Kadambari K. Raste & Mr. Madhavraje Kumar Raste. Trainer: Vijay Kasbekar.

2. HPSL BHOJPURI CUP: UNTITLED (N. Bhosale) 1, Mojo (S. Saqlain) 2, Moment Of Madness (H. Gore) 3 and Champagne Smile (V. Bunde) 4. 1/2, 1-1/4 and 1-1/4. 58.61s. ₹69 (w), 18, 15 and 17 (p). SHP: 49, FP: 217, Q: 46, Tanala: 496 and 221. Favourite: Mojo.

Owners: M/s. Mehli A. Nazir, Adi R. Nazir & Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

3. HPSL GUJRATI CUP: LUMINOSITY (S.A. Amit) 1, Prince O’ War (M.S. Deora) 2, Toofaan (S. Saqlain) 3 and Zacapa (Saba) 4. 3-1/2, 1/2 and 2-1/4. 1m 24. 66s. ₹43 (w), 19, 12 and 14 (p). SHP: 63, FP: 174, Q: 179, Tanala: 700 and 491. Favourite: Prince O’ War.

Owners: M/s. Mehli A. Nazir, Adi R. Nazir & Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

4. HPSL KANNADA CUP: MULTIVERSE (P.S. Chouhan) 1, Chat (P. Trevor) 2, Double Scotch (F. Norton) 3 and Des Marquis (Tom Marquand) 4. 5-1/2, 1/2 and Dist. 2m 29. 64s. ₹30 (w), 10 and 34 (p). SHP: 61, FP: 137, Q: 114, Tanala: 432 and 156. Favourite: Des Marquis.

Owner: Mr. Neil Madan Bahal. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. HPSL MALYALAM CUP: SUSSING (Saba) 1, Esfir (H. Gore) 2, Midas Touch (Bhawani) 3 and Mighty Wings (N. Bhosale) 4. Not run: Ricochet and Scottish Scholar. 3-1/2, Lnk and Lnk. 1m 25. 04s. ₹214 (w), 61, 10 and 19 (p). SHP: 40, FP: 544, Q: 411, Tanala: 2,125. Favourite: Mighty Wings.

Owners: M/s. Mehli A. Nazir, Adi R. Nazir, Karl A. Nazir & Akash Sethi. Trainer: H.J. Antia.

6. HPSL PUNJABI CUP: REMINISCENCE (P.S. Chouhan) 1, Into The Storm (Santosh G) 2, Decacorn (Parmar) 3 and Flashing Famous (S. Amit) 4. 3-1/4, 1-1/4 and 1-3/4. 1m 10. 10s. ₹21 (w), 13, 23 and 12 (p). SHP: 76, FP: 231, Q: 197, Tanala: 323 and 114. Favourite: Reminiscence.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Chaduranga Kanthraj Urs & Mr. Atul Ishwardas Chordia. Trainer: P. Shroff.

7. DR. S.C. JAIN SPRINTERS’ CHAMPIONSHIP (Gr. 2): MAGILETO (Suraj Narredu) 1, Democracy (Tom Marquand) 2, Joaquin (Yash Narredu) 3 and Market King (P. Trevor) 4. 1-1/4, 1 and 3-1/2. 1m 9. 17s. ₹56 (w), 20 and 23 (p). SHP: 44, FP: 388, Q: 201, Tanala: 1,189 and 741. Favourite: Market King.

Owners: Mr. Solomon F. Sopher, Miss. Jessy D’Cunha, Miss. Veera D’ Souza, Mr. Ashok Ranpise & Mr. Anil Saraf. Trainer: Aman Altaf Hussain.

8. HPSL RAJASTHANI CUP: BUBBLY BOY (Imran Chisty) 1, Lazarus (C. Umesh) 2, Rambler (N. Bhosale) 3 and Ashwa Magadheera (C.S. Jodha) 4. Lnk, 1-1/4 and Nk. 1m 22. 38s. ₹138 (w), 35, 17 and 42 (p). SHP: 40, FP: 415, Q: 64, Tanala: 4,136 and 3,988. Favourite: Lazarus.

Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

9. HPSL TELUGU CUP: DREAM SELLER (R. Ajinkya) 1, New Dimension (Yash Narredu) 2, Lord Vader (P. Shinde) 3 and Divine Thoughts (H. Gore) 4. 1/2, 1-3/4 and 4-1/2. 57.31s. ₹29 (w), 13, 15 and 20 (p). SHP: 43, FP: 44, Q: 10, Tanala: 293 and 292. Favourite: New Dimension.

Owners: Mr. Meher K. Sunderji & Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

10. HPSL-2024 PAN INDIA CUP: SCORCESE (C.S. Jodha) 1, Hagibis (N. Bhosale) 2, Malet Spring (H.M. Akshay) 3 and Etoile (S. Saqlain) 4. Not run: Mazal. Head, 3-1/4 and 2. 1m 10. 58s. ₹44 (w), 17, 14 and 19 (p). SHP: 65, FP: 460, Q: 487, Tanala: 2,288 and 919. Favourite: Etoile.

Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Nosher Cama.

(Note: Helsinki (S.J. Sunil up) played up near the 600m and broke down. Helsinki was euthanized on humanitarian grounds. S.J. Sunil escaped unhurt).

Jackpot: (i) 70%: ₹56, 733 (c/o), 30%: 24, 314 (1 tkt); (ii) 70%: 1, 62, 241 (c/o), 30%: 3,477 (20 tkts.).

Treble: (i) 724 (19 tkts.), (ii) 13,144 (1 tkt), (iii) 7,531 (4 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 89, 749 (c/o).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT