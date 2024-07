Madam Rich, who has been well-prepared, is expected to score in the Sir M. Visvesvaraya Memorial Trophy (1,600m), the main event of the races to be held here on Saturday (July 27).

False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. UDHAGAMANDALAM PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2.00 p.m.: 1. Amusing (5) B. Nayak 56, 2. Enjoyable (3) J. Chinoy 56, 3. IL Volo (8) Shreyas S 56, 4. Noble Cause (7) D. Patel 56, 5. Glaze (4) Kiran Rai 54.5, 6. Katsu (2) Darshan 54.5, 7. Liv In The Mist (1) Dhanu S 54.5 and 8. Only Dreams (6) Sandesh 54.5.

1. LIV IN THE MIST, 2. ONLY DREAMS, 3. IL VOLO

2. AUREOLE TIME PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2.30: 1. Alacero (8) Arvind K 62.5, 2. Cat Whiskers (9) Sandesh 62, 3. Princess Gold (7) Ikram Ahmed 62, 4. Friya (1) Dhanu S 60, 5. Tankinika (2) Jagadeesh 60, 6. Southern Warrior (3) Rayan 59.5, 7. Sunlit Path (5) B.R. Kumar 59.5, 8. Firefinch (6) M. Chandrashekar 58.5 and 9. Ice Storm (4) Kiran Rai 58.5.

1. CAT WHISKERS, 2. TANKINIKA, 3. FRIYA

3. UDHAGAMANDALAM PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.00: 1. Complete Package (1) Antony 56, 2. Continues (8) Darshan 56, 3. Dhanteras (6) Sai Kiran 56, 4. Don Carlos (3) Akshay K 56, 5. Dr Ash (7) L.A. Rozario 56, 6. Feeling Good (4) Faizan Khan 56, 7. Imperial Emperor (2) Vinod Shinde 56, 8. Iron King (9) G. Vivek 56 and 9. Priceless Prince (5) Suraj 56.

1. PRICELESS PRINCE, 2. DON CARLOS, 3. IRON KING

4. S.G. MADHUKAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3.30: 1. King’s Battalion (6) G. Vivek 60, 2. Bharat (2) Akshay K 56.5, 3. Persian Rock (1) Rayan 56, 4. Crosswater (7) Antony 54.5, 5. Aircraft (8) B.L. Paswan 54, 6. Lex Luthor (3) Saddam H 54, 7. Forest Fragrance (4) Sandesh 53.5 and 8. Super Marvella (5) Neeraj 50.

1. BHARAT, 2. KING’S BATTALION, 3. SUPER MARVELLA

5. SIR M. VISVESVARAYA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 to 85, 4.00: 1. Madam Rich (3) Sandesh 60.5, 2. Irish Coffee (8) Darshan 58.5, 3. King Louis (1) S.J. Moulin 58.5, 4. Splendido (6) Antony 56, 5. West Brook (2) Akshay K 55.5, 6. Sierra Dela Plata (7) Neeraj 54, 7. Aquamatic (4) G. Vivek 53 and 8. Auspicious Queen (5) M. Rajesh K 52.

1. MADAM RICH, 2. WEST BROOK, 3. AUSPICIOUS QUEEN

6. ELITE FORCE PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4.30: 1. Thewhisperquietly (2) Tousif 61.5, 2. Phoenomenon (7) Akshay K 59, 3. Bourbonaire (5) Suraj 58, 4. La Mcqueen (8) Antony 58, 5. Red Falcon (1) B.R. Kumar 56.5, 6. Ooh La La (6) P. Mani 55.5, 7. Makoto (9) Dhanu S 55, 8. Super Veloce (3) Sai Kiran 53.5 and 9. Baltimore (4) Vinod Shinde 51.5.

1. BOURBONAIRE, 2. LA MCQUEEN, 3. MAKOTO

7. STAR CONTENDER PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5.00: 1. Southern Force (3) Neeraj 62.5, 2. Memorable Time (2) Koshi K 61.5, 3. Ultimate Striker (7) Faizan Khan 61.5, 4. Star Admiral (1) Sandesh 60.5, 5. Lauterbrunnen (6) Kiran Rai 59.5, 6. The Athabasca (4) Sai Kiran 58, 7. Peridot (5) B.R. Kumar 54, 8. Lady Invictus (10) S.K. Paswan 53.5, 9. Benzema (8) Shreyas S 51.5 and 10. Lady Godiva (9) R. Girish 50.5.

1. STAR ADMIRAL, 2. THE ATHABASCA, 3. SOUTHERN FORCE

Day’s best: MADAM RICH

Double: BHARAT - BOURBONAIRE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.